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В Милуоки из-за ошибки пересчитают около 31 тысяч бюллетеней, сообщили СМИ - РИА Новости, 06.11.2024
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02:41 06.11.2024 (обновлено: 03:07 06.11.2024)
https://ria.ru/20241106/vybory_ssha-1982071264.html
В Милуоки из-за ошибки пересчитают около 31 тысяч бюллетеней, сообщили СМИ
В Милуоки из-за ошибки пересчитают около 31 тысяч бюллетеней, сообщили СМИ - РИА Новости, 06.11.2024
В Милуоки из-за ошибки пересчитают около 31 тысяч бюллетеней, сообщили СМИ
Избирательная комиссия города Милуоки в колеблющемся штате Висконсин пересчитает около 31 тысячи бюллетеней из-за ошибки машин для голосования в ходе... РИА Новости, 06.11.2024
2024-11-06T02:41
2024-11-06T03:07
милуоки
висконсин
камала харрис
дональд трамп
выборы президента сша — 2024
сша
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Избирательная комиссия города Милуоки в колеблющемся штате Висконсин пересчитает около 31 тысячи бюллетеней из-за ошибки машин для голосования в ходе президентских выборов в США, сообщает местное отделение телеканала NBC News."Сотрудники избирательной комиссии Милуоки пересчитают около 31 тысячи бюллетеней из-за ошибки при подсчете голосов", - говорится в публикации на сайте телеканала.По данным телеканала, центр подсчета голосов в Милуоки обнаружил проблему герметичности счетных машин. Все 13 машин будут перезагружены, после чего через них заново пропустят около 31 тысячи бюллетеней. Центр отметил, что решение было принято после консультации как с Республиканской, так и с Демократической партией США.Выборы президента США проходят во вторник. Демократическую партию на них представляет вице-президент Камала Харрис, республиканскую - экс-президент Дональд Трамп. Решающим будет исход голосования в колеблющихся штатах, где ни одна из партий не обладает однозначным перевесом. В этом году к ним относятся Аризона, Висконсин, Джорджия, Мичиган, Невада, Пенсильвания и Северная Каролина.
https://ria.ru/20241105/sscha-1981135817.html
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милуоки, висконсин, камала харрис, дональд трамп, выборы президента сша — 2024, сша, в мире
Милуоки, Висконсин, Камала Харрис, Дональд Трамп, Выборы президента США — 2024, США, В мире
В Милуоки из-за ошибки пересчитают около 31 тысяч бюллетеней, сообщили СМИ

NBC: в Милуоки пересчитают около 31 тысяч бюллетеней из-за ошибки машин

© AP Photo / Chet StrangeМужчина бросает бюллетень в урну для голосования во время президентских выборов в США
Мужчина бросает бюллетень в урну для голосования во время президентских выборов в США - РИА Новости, 1920, 06.11.2024
© AP Photo / Chet Strange
Мужчина бросает бюллетень в урну для голосования во время президентских выборов в США
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Избирательная комиссия города Милуоки в колеблющемся штате Висконсин пересчитает около 31 тысячи бюллетеней из-за ошибки машин для голосования в ходе президентских выборов в США, сообщает местное отделение телеканала NBC News.
"Сотрудники избирательной комиссии Милуоки пересчитают около 31 тысячи бюллетеней из-за ошибки при подсчете голосов", - говорится в публикации на сайте телеканала.
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Выборы в США: как проходит голосование, чего ждут от кандидатов
5 ноября, 10:31
По данным телеканала, центр подсчета голосов в Милуоки обнаружил проблему герметичности счетных машин. Все 13 машин будут перезагружены, после чего через них заново пропустят около 31 тысячи бюллетеней. Центр отметил, что решение было принято после консультации как с Республиканской, так и с Демократической партией США.
Выборы президента США проходят во вторник. Демократическую партию на них представляет вице-президент Камала Харрис, республиканскую - экс-президент Дональд Трамп. Решающим будет исход голосования в колеблющихся штатах, где ни одна из партий не обладает однозначным перевесом. В этом году к ним относятся Аризона, Висконсин, Джорджия, Мичиган, Невада, Пенсильвания и Северная Каролина.
Итоги президентских выборов в США
Итоги президентских выборов в США
Вчера, 16:26
 
МилуокиВисконсинКамала ХаррисДональд ТрампВыборы президента США — 2024СШАВ мире
 
 
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