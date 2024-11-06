В Милуоки из-за ошибки пересчитают около 31 тысяч бюллетеней, сообщили СМИ
NBC: в Милуоки пересчитают около 31 тысяч бюллетеней из-за ошибки машин
© AP Photo / Chet StrangeМужчина бросает бюллетень в урну для голосования во время президентских выборов в США
© AP Photo / Chet Strange
Мужчина бросает бюллетень в урну для голосования во время президентских выборов в США
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Избирательная комиссия города Милуоки в колеблющемся штате Висконсин пересчитает около 31 тысячи бюллетеней из-за ошибки машин для голосования в ходе президентских выборов в США, сообщает местное отделение телеканала NBC News.
"Сотрудники избирательной комиссии Милуоки пересчитают около 31 тысячи бюллетеней из-за ошибки при подсчете голосов", - говорится в публикации на сайте телеканала.
По данным телеканала, центр подсчета голосов в Милуоки обнаружил проблему герметичности счетных машин. Все 13 машин будут перезагружены, после чего через них заново пропустят около 31 тысячи бюллетеней. Центр отметил, что решение было принято после консультации как с Республиканской, так и с Демократической партией США.
Выборы президента США проходят во вторник. Демократическую партию на них представляет вице-президент Камала Харрис, республиканскую - экс-президент Дональд Трамп. Решающим будет исход голосования в колеблющихся штатах, где ни одна из партий не обладает однозначным перевесом. В этом году к ним относятся Аризона, Висконсин, Джорджия, Мичиган, Невада, Пенсильвания и Северная Каролина.
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