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В Милуоки из-за ошибки пересчитают около 31 тысяч бюллетеней, сообщили СМИ

В Милуоки из-за ошибки пересчитают около 31 тысяч бюллетеней, сообщили СМИ - РИА Новости, 06.11.2024

В Милуоки из-за ошибки пересчитают около 31 тысяч бюллетеней, сообщили СМИ

Избирательная комиссия города Милуоки в колеблющемся штате Висконсин пересчитает около 31 тысячи бюллетеней из-за ошибки машин для голосования в ходе... РИА Новости, 06.11.2024

2024-11-06T02:41

2024-11-06T02:41

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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Избирательная комиссия города Милуоки в колеблющемся штате Висконсин пересчитает около 31 тысячи бюллетеней из-за ошибки машин для голосования в ходе президентских выборов в США, сообщает местное отделение телеканала NBC News."Сотрудники избирательной комиссии Милуоки пересчитают около 31 тысячи бюллетеней из-за ошибки при подсчете голосов", - говорится в публикации на сайте телеканала.По данным телеканала, центр подсчета голосов в Милуоки обнаружил проблему герметичности счетных машин. Все 13 машин будут перезагружены, после чего через них заново пропустят около 31 тысячи бюллетеней. Центр отметил, что решение было принято после консультации как с Республиканской, так и с Демократической партией США.Выборы президента США проходят во вторник. Демократическую партию на них представляет вице-президент Камала Харрис, республиканскую - экс-президент Дональд Трамп. Решающим будет исход голосования в колеблющихся штатах, где ни одна из партий не обладает однозначным перевесом. В этом году к ним относятся Аризона, Висконсин, Джорджия, Мичиган, Невада, Пенсильвания и Северная Каролина.

https://ria.ru/20241105/sscha-1981135817.html

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милуоки, висконсин, камала харрис, дональд трамп, выборы президента сша — 2024, сша, в мире