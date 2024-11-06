Чего ждут от исхода выборов американцы и чего ждать нам
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В Америке уже не скрывается даже в подконтрольных элите СМИ, что подавляющее большинство американцев недовольны положением дел в стране, более того, они "разгневаны". Их буквально "достали" (слово вошло в избирательный лексикон) "пробужденчество", попытки стереть традиционную идентичность как "проклятое прошлое", иммиграционный натиск с юга и вовлеченность США в зарубежные войны, выиграть в которых Вашингтон и его союзники не могут и смысл которых с точки зрения американских национальных интересов остается непонятен.
Именно последнее представляет интерес для России и всего остального мира. Если Харрис шла на выборы на волне вовлеченности администрации демократов в украинский конфликт, где Запад терпит поражение, то Трамп обещает его завершить чуть ли не в 24 часа или "одним звонком", по его собственным словам. Но в любом случае — до вступления в должность президента 20 января. Та же ситуация на Ближнем Востоке, где Израиль так и не смог за год решить проблему Газы, вторгся в Ливан с тем же неопределенным исходом, и все это при молчаливом согласии Вашингтона и его военно-технической и дипломатической (в ООН и Международном суде в Гааге) поддержке. На горизонте перспектива общерегионального конфликта, который ни Израиль, ни США просто не потянут — точно так же как в Европе. Все это понимают.
Итоги президентских выборов в США
Вчера, 16:26
И тут решающее значение имеет вопрос о том, зачем надо было обозначать дно в силовой составляющей американской гегемонии. Где тут выигрыш и национальный интерес? Дискредитированы сам институт союзничества и "американское лидерство". Куда ведут американцы тех, кого "приручили", кто слепо или под давлением на них положился? Почему не работают санкции или работают наоборот? Получается, что Запад во главе с США оказался на краю пропасти третьей мировой войны, которую Трамп обещает предотвратить. Другие рычаги воздействия Америки на глобальную ситуацию исчерпаны — вот в чем вопрос!
Трамп заявил о намерении положить конец войнам
Вчера, 10:53
Поэтому нам останется надеяться, что США при Трампе используют смену власти для радикального пересмотра ситуации и своих внешнеполитических подходов. Причем сделают это на рациональной основе и с трезвым учетом собственных интересов, чего ждут от элит и сами простые американцы. Гегемония мало того что стала затратной и неподъемной, она уже трещит по швам от набирающей силу многополярности. Тому яркий контраст явили в том числе саммит БРИКС в Казани и "тощий" саммит Британского Содружества на Самоа. Параллельно МВФ никак не может объяснить, почему не рушится российская экономика, которая, как оказалось, является четвертой в мире.
Самые яркие заявления Трампа о России и Украине
Вчера, 11:21
Да, придется осознать, что лучше дипломатическое урегулирование на Украине и на Ближнем Востоке (вспомним, что "глубинное государство" в свое время не дало Трампу уйти из Сирии, где американцы находятся незаконно). Что надо договариваться и с Москвой, и с Тегераном, добиваться двугосударственного решения в Палестине, дисциплинировать израильского и других союзников, у которых тоже исчерпан лимит энтузиазма относительно возможности вести дела по-старому. Словом, везде созрела и перезрела смена курса. Об этом, собственно, нынешние выборы для самих американцев и всего мира.