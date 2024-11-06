https://ria.ru/20241106/vybory-1982100047.html
Харрис побеждает в штате Вашингтон
Харрис побеждает в штате Вашингтон - РИА Новости, 06.11.2024
Харрис побеждает в штате Вашингтон
Кандидат на пост президента США от Республиканской партии Дональд Трамп побеждает свою соперницу от Демократической партии Камалу Харрис на выборах в штате... РИА Новости, 06.11.2024
2024-11-06T07:11
2024-11-06T07:11
2024-11-06T11:14
в мире
вашингтон (штат)
сша
айдахо
дональд трамп
камала харрис
выборы президента сша — 2024
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/05/1982034843_0:218:3027:1921_1920x0_80_0_0_603618e9712ed0e4386ad9c96535a781.jpg
ВАШИНГТОН, 6 ноя – РИА Новости. Кандидат на пост президента США от Республиканской партии Дональд Трамп побеждает свою соперницу от Демократической партии Камалу Харрис на выборах в штате Айдахо с четырьмя голосами выборщиков, а Харрис побеждает в штате Вашингтон с 12 голосами выборщиков, свидетельствует прогноз Ассошиэйтед Пресс.Агентство пока не приводит процентов голосов избирателей.В США СМИ традиционно объявляют предполагаемого победителя (так называемый projected winner) по мере поступления данных о ходе голосования. Это позволяет быстро информировать общественность об ориентировочных итогах, основываясь на проверенных данных.Ведущие медиакомпании привлекают независимых аналитиков и статистиков, которые работают с данными избирательных участков и результатами опросов. Такая система прогнозирования опирается на детальный анализ и многолетний опыт, что позволяет сделать исход выборов более прозрачным и понятным для избирателей.
https://ria.ru/20241102/ssha-1980913223.html
вашингтон (штат)
сша
айдахо
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/05/1982034843_296:0:3027:2048_1920x0_80_0_0_5d8ce8b521961b94c1eea6a9a2a247d5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, вашингтон (штат), сша, айдахо, дональд трамп, камала харрис, выборы президента сша — 2024
В мире, Вашингтон (штат), США, Айдахо, Дональд Трамп, Камала Харрис, Выборы президента США — 2024
Харрис побеждает в штате Вашингтон
AP: Харрис побеждает в штате Вашингтон, Трамп лидирует в Айдахо