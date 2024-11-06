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Харрис побеждает в штате Вашингтон - РИА Новости, 06.11.2024
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07:11 06.11.2024 (обновлено: 11:14 06.11.2024) дополняется ...
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Харрис побеждает в штате Вашингтон
Харрис побеждает в штате Вашингтон - РИА Новости, 06.11.2024
Харрис побеждает в штате Вашингтон
Кандидат на пост президента США от Республиканской партии Дональд Трамп побеждает свою соперницу от Демократической партии Камалу Харрис на выборах в штате... РИА Новости, 06.11.2024
2024-11-06T07:11
2024-11-06T11:14
в мире
вашингтон (штат)
сша
айдахо
дональд трамп
камала харрис
выборы президента сша — 2024
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ВАШИНГТОН, 6 ноя – РИА Новости. Кандидат на пост президента США от Республиканской партии Дональд Трамп побеждает свою соперницу от Демократической партии Камалу Харрис на выборах в штате Айдахо с четырьмя голосами выборщиков, а Харрис побеждает в штате Вашингтон с 12 голосами выборщиков, свидетельствует прогноз Ассошиэйтед Пресс.Агентство пока не приводит процентов голосов избирателей.В США СМИ традиционно объявляют предполагаемого победителя (так называемый projected winner) по мере поступления данных о ходе голосования. Это позволяет быстро информировать общественность об ориентировочных итогах, основываясь на проверенных данных.Ведущие медиакомпании привлекают независимых аналитиков и статистиков, которые работают с данными избирательных участков и результатами опросов. Такая система прогнозирования опирается на детальный анализ и многолетний опыт, что позволяет сделать исход выборов более прозрачным и понятным для избирателей.
https://ria.ru/20241102/ssha-1980913223.html
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в мире, вашингтон (штат), сша, айдахо, дональд трамп, камала харрис, выборы президента сша — 2024
В мире, Вашингтон (штат), США, Айдахо, Дональд Трамп, Камала Харрис, Выборы президента США — 2024
Харрис побеждает в штате Вашингтон

AP: Харрис побеждает в штате Вашингтон, Трамп лидирует в Айдахо

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидентские выборы в США. 5 ноября 2024
Президентские выборы в США. 5 ноября 2024 - РИА Новости, 1920, 06.11.2024
© РИА Новости / Стрингер
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Президентские выборы в США. 5 ноября 2024
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ВАШИНГТОН, 6 ноя – РИА Новости. Кандидат на пост президента США от Республиканской партии Дональд Трамп побеждает свою соперницу от Демократической партии Камалу Харрис на выборах в штате Айдахо с четырьмя голосами выборщиков, а Харрис побеждает в штате Вашингтон с 12 голосами выборщиков, свидетельствует прогноз Ассошиэйтед Пресс.
Агентство пока не приводит процентов голосов избирателей.
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2 ноября, 16:49
В США СМИ традиционно объявляют предполагаемого победителя (так называемый projected winner) по мере поступления данных о ходе голосования. Это позволяет быстро информировать общественность об ориентировочных итогах, основываясь на проверенных данных.
Ведущие медиакомпании привлекают независимых аналитиков и статистиков, которые работают с данными избирательных участков и результатами опросов. Такая система прогнозирования опирается на детальный анализ и многолетний опыт, что позволяет сделать исход выборов более прозрачным и понятным для избирателей.
 
В миреВашингтон (штат)СШААйдахоДональд ТрампКамала ХаррисВыборы президента США — 2024
 
 
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