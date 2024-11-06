https://ria.ru/20241106/vybory-1982100047.html

Харрис побеждает в штате Вашингтон

Харрис побеждает в штате Вашингтон - РИА Новости, 06.11.2024

Харрис побеждает в штате Вашингтон

Кандидат на пост президента США от Республиканской партии Дональд Трамп побеждает свою соперницу от Демократической партии Камалу Харрис на выборах в штате... РИА Новости, 06.11.2024

2024-11-06T07:11

2024-11-06T07:11

2024-11-06T11:14

в мире

вашингтон (штат)

сша

айдахо

дональд трамп

камала харрис

выборы президента сша — 2024

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ВАШИНГТОН, 6 ноя – РИА Новости. Кандидат на пост президента США от Республиканской партии Дональд Трамп побеждает свою соперницу от Демократической партии Камалу Харрис на выборах в штате Айдахо с четырьмя голосами выборщиков, а Харрис побеждает в штате Вашингтон с 12 голосами выборщиков, свидетельствует прогноз Ассошиэйтед Пресс.Агентство пока не приводит процентов голосов избирателей.В США СМИ традиционно объявляют предполагаемого победителя (так называемый projected winner) по мере поступления данных о ходе голосования. Это позволяет быстро информировать общественность об ориентировочных итогах, основываясь на проверенных данных.Ведущие медиакомпании привлекают независимых аналитиков и статистиков, которые работают с данными избирательных участков и результатами опросов. Такая система прогнозирования опирается на детальный анализ и многолетний опыт, что позволяет сделать исход выборов более прозрачным и понятным для избирателей.

https://ria.ru/20241102/ssha-1980913223.html

вашингтон (штат)

сша

айдахо

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, вашингтон (штат), сша, айдахо, дональд трамп, камала харрис, выборы президента сша — 2024