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Трамп выиграет президентскую гонку в США, считает ведущий колумнист NYT
Трамп выиграет президентскую гонку в США, считает ведущий колумнист NYT - РИА Новости, 06.11.2024
Трамп выиграет президентскую гонку в США, считает ведущий колумнист NYT
Ведущий политический аналитик New York Times Нэйт Кон заявил, что Дональд Трамп, по его оценке, имеет значительное преимущество на выборах президента США,... РИА Новости, 06.11.2024
2024-11-06T07:01
2024-11-06T07:01
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ВАШИНГТОН, 6 ноя - РИА Новости. Ведущий политический аналитик New York Times Нэйт Кон заявил, что Дональд Трамп, по его оценке, имеет значительное преимущество на выборах президента США, лидируя в ключевых штатах Пенсильвания, Мичиган и Висконсин.По его словам, это преимущество может оказаться решающим для исхода гонки."Впервые сегодня мы считаем, что Трамп, вероятно, выиграет президентскую гонку. Он имеет преимущество в каждом из этих штатов", - заявил Кон, чей комментарий опубликован на странице издания.По его словам, чтобы победить, кандидат от демократов Камала Харрис должна одержать победу во всех трех штатах. "Хотя остается еще много необработанных бюллетеней, промежуточные результаты показывают небольшое, но ощутимое преимущество Трампа", - добавил Кон.По данным Ассошиэйтед Пресс, Трамп пока лидирует в шести из семи колеблющихся штатов - Аризоне, Висконсине, Мичигане, Пенсильвании, Джорджии и Северной Каролине.
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в мире, сша, камала харрис, дональд трамп, выборы президента сша — 2024
В мире, США, Камала Харрис, Дональд Трамп, Выборы президента США — 2024
Трамп выиграет президентскую гонку в США, считает ведущий колумнист NYT
Ведущий политический аналитик NYT Кон: Трамп, вероятно, выиграет выборы в США
ВАШИНГТОН, 6 ноя - РИА Новости. Ведущий политический аналитик New York Times Нэйт Кон заявил, что Дональд Трамп, по его оценке, имеет значительное преимущество на выборах президента США, лидируя в ключевых штатах Пенсильвания, Мичиган и Висконсин.
По его словам, это преимущество может оказаться решающим для исхода гонки.
"Впервые сегодня мы считаем, что Трамп, вероятно, выиграет президентскую гонку. Он имеет преимущество в каждом из этих штатов", - заявил Кон, чей комментарий опубликован на странице издания.
По его словам, чтобы победить, кандидат от демократов Камала Харрис должна одержать победу во всех трех штатах. "Хотя остается еще много необработанных бюллетеней, промежуточные результаты показывают небольшое, но ощутимое преимущество Трампа", - добавил Кон.
По данным Ассошиэйтед Пресс, Трамп пока лидирует в шести из семи колеблющихся штатов - Аризоне, Висконсине, Мичигане, Пенсильвании, Джорджии и Северной Каролине.