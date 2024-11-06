Букмекеры спрогнозировали, кто одержит уверенную победу на выборах в США
Polymarket: букмекеры пророчат Трампу уверенную победу на президентских выборах
© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкБрошюры на избирательном участке в Вашингтоне на выборах президента США
Брошюры на избирательном участке в Вашингтоне на выборах президента США
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Букмекеры на фоне подсчета голосов на президентских выборах в США прогнозируют победу кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа над соперницей от Демократической партии Камалой Харрис, следует из данных онлайн-платформы Polymarket.
Вероятность победы Трампа оценивается букмекерами в 71,1 процента против 28,9 процента у Харрис. Республиканец, по их мнению, имеет лучшие шансы на победу в шести из семи колеблющихся штатов: 89 процентов в Аризоне, 88 процентов в Джорджии, 87 процентов в Северной Каролине, 66 процентов в Неваде, 60 процентов в Пенсильвании и 58 процентов в Висконсине. Харрис в то же время незначительно опережает Трампа лишь в Мичигане с 52-процентной вероятности победы.
В США СМИ традиционно объявляют предполагаемого победителя (так называемый projected winner) по мере поступления данных о ходе голосования. Это позволяет быстро информировать общественность об ориентировочных итогах, основываясь на проверенных данных.
Ведущие медиакомпании привлекают независимых аналитиков и статистиков, которые работают с данными избирательных участков и результатами опросов. Такая система прогнозирования опирается на детальный анализ и многолетний опыт, что позволяет сделать исход выборов более прозрачным и понятным для избирателей.
Выборы президента США проходят во вторник. Демократическую партию на них представляет вице-президент Камала Харрис, республиканскую - экс-президент Дональд Трамп. Решающим будет исход голосования в колеблющихся штатах, где ни одна из партий не обладает однозначным перевесом. В этом году к ним относятся Аризона, Висконсин, Джорджия, Мичиган, Невада, Пенсильвания и Северная Каролина.