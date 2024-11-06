https://ria.ru/20241106/vybory-1982088640.html

Букмекеры спрогнозировали, кто одержит уверенную победу на выборах в США

Букмекеры спрогнозировали, кто одержит уверенную победу на выборах в США - РИА Новости, 06.11.2024

Букмекеры спрогнозировали, кто одержит уверенную победу на выборах в США

Букмекеры на фоне подсчета голосов на президентских выборах в США прогнозируют победу кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа над соперницей от... РИА Новости, 06.11.2024

2024-11-06T05:25

2024-11-06T05:25

2024-11-06T05:44

сша

аризона

джорджия

дональд трамп

камала харрис

выборы президента сша — 2024

в мире

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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Букмекеры на фоне подсчета голосов на президентских выборах в США прогнозируют победу кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа над соперницей от Демократической партии Камалой Харрис, следует из данных онлайн-платформы Polymarket.Вероятность победы Трампа оценивается букмекерами в 71,1 процента против 28,9 процента у Харрис. Республиканец, по их мнению, имеет лучшие шансы на победу в шести из семи колеблющихся штатов: 89 процентов в Аризоне, 88 процентов в Джорджии, 87 процентов в Северной Каролине, 66 процентов в Неваде, 60 процентов в Пенсильвании и 58 процентов в Висконсине. Харрис в то же время незначительно опережает Трампа лишь в Мичигане с 52-процентной вероятности победы. В США СМИ традиционно объявляют предполагаемого победителя (так называемый projected winner) по мере поступления данных о ходе голосования. Это позволяет быстро информировать общественность об ориентировочных итогах, основываясь на проверенных данных. Ведущие медиакомпании привлекают независимых аналитиков и статистиков, которые работают с данными избирательных участков и результатами опросов. Такая система прогнозирования опирается на детальный анализ и многолетний опыт, что позволяет сделать исход выборов более прозрачным и понятным для избирателей. Выборы президента США проходят во вторник. Демократическую партию на них представляет вице-президент Камала Харрис, республиканскую - экс-президент Дональд Трамп. Решающим будет исход голосования в колеблющихся штатах, где ни одна из партий не обладает однозначным перевесом. В этом году к ним относятся Аризона, Висконсин, Джорджия, Мичиган, Невада, Пенсильвания и Северная Каролина.

https://ria.ru/20241105/sscha-1981135817.html

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сша, аризона, джорджия, дональд трамп, камала харрис, выборы президента сша — 2024, в мире