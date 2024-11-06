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СМИ: Трамп набирает 177 голосов выборщиков, Харрис — 99 - РИА Новости, 06.11.2024
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05:19 06.11.2024 (обновлено: 05:35 06.11.2024)
https://ria.ru/20241106/vybory-1982087652.html
СМИ: Трамп набирает 177 голосов выборщиков, Харрис — 99
СМИ: Трамп набирает 177 голосов выборщиков, Харрис — 99 - РИА Новости, 06.11.2024
СМИ: Трамп набирает 177 голосов выборщиков, Харрис — 99
Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп по итогам промежуточного подсчета голосов заручился поддержкой 177 выборщиков, в то время как... РИА Новости, 06.11.2024
2024-11-06T05:19
2024-11-06T05:35
в мире
сша
пенсильвания
джорджия
дональд трамп
камала харрис
выборы президента сша — 2024
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ВАШИНГТОН, 6 ноя — РИА Новости. Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп по итогам промежуточного подсчета голосов заручился поддержкой 177 выборщиков, в то время как его соперница, демократ Камала Харрис получила 99 голосов, свидетельствуют прогнозы агентства Ассошиэйтед Пресс.Для победы на президентских выборах одному из кандидатов необходимо заручиться поддержкой 270 выборщиков из 538, которые распределяются между штатами в зависимости от численности их населения. Система выборов в США подразумевает, что кандидат, победивший в штате, получает все его голоса выборщиков.Решающим будет исход голосования в колеблющихся штатах, где ни одна из партий не обладает однозначным перевесом. В этом году к ним относятся Аризона, Висконсин, Джорджия, Мичиган, Невада, Пенсильвания и Северная Каролина.К настоящему времени Трамп побеждает в Висконсине, Джорджии и Северной Каролине, тогда как Камала Харрис уже одерживает верх в Мичигане и Пенсильвании.
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в мире, сша, пенсильвания, джорджия, дональд трамп, камала харрис, выборы президента сша — 2024
В мире, США, Пенсильвания, Джорджия, Дональд Трамп, Камала Харрис, Выборы президента США — 2024
СМИ: Трамп набирает 177 голосов выборщиков, Харрис — 99

AP: Трамп заручился поддержкой 177 выборщиков, Харрис набирает 99 голосов

© AP Photo / Alex BrandonПредвыборные дебаты кандидатов в президенты США Камалы Харрис и Дональда Трампа
Предвыборные дебаты кандидатов в президенты США Камалы Харрис и Дональда Трампа - РИА Новости, 1920, 06.11.2024
© AP Photo / Alex Brandon
Предвыборные дебаты кандидатов в президенты США Камалы Харрис и Дональда Трампа. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 6 ноя — РИА Новости. Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп по итогам промежуточного подсчета голосов заручился поддержкой 177 выборщиков, в то время как его соперница, демократ Камала Харрис получила 99 голосов, свидетельствуют прогнозы агентства Ассошиэйтед Пресс.
Для победы на президентских выборах одному из кандидатов необходимо заручиться поддержкой 270 выборщиков из 538, которые распределяются между штатами в зависимости от численности их населения. Система выборов в США подразумевает, что кандидат, победивший в штате, получает все его голоса выборщиков.
Выборы в США - РИА Новости, 1920, 05.11.2024
Выборы в США: как проходит голосование, чего ждут от кандидатов
5 ноября, 10:31
Решающим будет исход голосования в колеблющихся штатах, где ни одна из партий не обладает однозначным перевесом. В этом году к ним относятся Аризона, Висконсин, Джорджия, Мичиган, Невада, Пенсильвания и Северная Каролина.
К настоящему времени Трамп побеждает в Висконсине, Джорджии и Северной Каролине, тогда как Камала Харрис уже одерживает верх в Мичигане и Пенсильвании.
 
В миреСШАПенсильванияДжорджияДональд ТрампКамала ХаррисВыборы президента США — 2024
 
 
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