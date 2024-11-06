https://ria.ru/20241106/vybory-1982087652.html

СМИ: Трамп набирает 177 голосов выборщиков, Харрис — 99

СМИ: Трамп набирает 177 голосов выборщиков, Харрис — 99 - РИА Новости, 06.11.2024

СМИ: Трамп набирает 177 голосов выборщиков, Харрис — 99

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп по итогам промежуточного подсчета голосов заручился поддержкой 177 выборщиков, в то время как... РИА Новости, 06.11.2024

2024-11-06T05:19

2024-11-06T05:19

2024-11-06T05:35

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камала харрис

выборы президента сша — 2024

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ВАШИНГТОН, 6 ноя — РИА Новости. Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп по итогам промежуточного подсчета голосов заручился поддержкой 177 выборщиков, в то время как его соперница, демократ Камала Харрис получила 99 голосов, свидетельствуют прогнозы агентства Ассошиэйтед Пресс.Для победы на президентских выборах одному из кандидатов необходимо заручиться поддержкой 270 выборщиков из 538, которые распределяются между штатами в зависимости от численности их населения. Система выборов в США подразумевает, что кандидат, победивший в штате, получает все его голоса выборщиков.Решающим будет исход голосования в колеблющихся штатах, где ни одна из партий не обладает однозначным перевесом. В этом году к ним относятся Аризона, Висконсин, Джорджия, Мичиган, Невада, Пенсильвания и Северная Каролина.К настоящему времени Трамп побеждает в Висконсине, Джорджии и Северной Каролине, тогда как Камала Харрис уже одерживает верх в Мичигане и Пенсильвании.

https://ria.ru/20241105/sscha-1981135817.html

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в мире, сша, пенсильвания, джорджия, дональд трамп, камала харрис, выборы президента сша — 2024