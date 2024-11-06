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AP прогнозирует победу Трампа в Огайо
AP прогнозирует победу Трампа в Огайо - РИА Новости, 06.11.2024
AP прогнозирует победу Трампа в Огайо
Кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп побеждает в штате Огайо с 17 голосами выборщиков, свидетельствует прогноз Ассошиэйтед Пресс. РИА Новости, 06.11.2024
2024-11-06T05:18
2024-11-06T05:18
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ВАШИНГТОН, 6 ноя - РИА Новости. Кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп побеждает в штате Огайо с 17 голосами выборщиков, свидетельствует прогноз Ассошиэйтед Пресс.По прогнозам агентства, Трамп побеждает с 54% голосов против 45,2% у кандидата от демократов Камалы Харрис после подсчета 52% голосов.В США СМИ традиционно объявляют предполагаемого победителя (так называемый projected winner) по мере поступления данных о ходе голосования. Это позволяет быстро информировать общественность об ориентировочных итогах, основываясь на проверенных данных.Ведущие медиакомпании привлекают независимых аналитиков и статистиков, которые работают с данными избирательных участков и результатами опросов. Такая система прогнозирования опирается на детальный анализ и многолетний опыт, что позволяет сделать исход выборов более прозрачным и понятным для избирателей.
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в мире, огайо, дональд трамп, камала харрис, выборы президента сша — 2024, сша
В мире, Огайо, Дональд Трамп, Камала Харрис, Выборы президента США — 2024, США
AP прогнозирует победу Трампа в Огайо
AP: Трамп побеждает в штате Огайо с 17 голосами выборщиков