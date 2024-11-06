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Fox News прогнозирует победу Трампа в Техасе

Fox News прогнозирует победу Трампа в Техасе - РИА Новости, 06.11.2024

Fox News прогнозирует победу Трампа в Техасе

Телеканал Fox News прогнозирует кандидату от республиканцев Дональду Трампу победу в штате Техас, который даст 40 голосов выборщиков. РИА Новости, 06.11.2024

2024-11-06T05:09

2024-11-06T05:09

2024-11-06T05:12

в мире

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дональд трамп

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сша

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ВАШИНГТОН, 6 ноя - РИА Новости. Телеканал Fox News прогнозирует кандидату от республиканцев Дональду Трампу победу в штате Техас, который даст 40 голосов выборщиков.По последним данным, Трамп обходит Харрис в Техасе почти в два раза.В США СМИ традиционно объявляют предполагаемого победителя (так называемый projected winner) по мере поступления данных о ходе голосования. Это позволяет быстро информировать общественность об ориентировочных итогах, основываясь на проверенных данных.Ведущие медиакомпании привлекают независимых аналитиков и статистиков, которые работают с данными избирательных участков и результатами опросов. Такая система прогнозирования опирается на детальный анализ и многолетний опыт, что позволяет сделать исход выборов более прозрачным и понятным для избирателей.

техас

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2024

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в мире, техас, дональд трамп, выборы президента сша — 2024, сша