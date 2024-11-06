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Fox News прогнозирует победу Трампа в Техасе - РИА Новости, 06.11.2024
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05:09 06.11.2024 (обновлено: 05:12 06.11.2024)
https://ria.ru/20241106/vybory-1982086103.html
Fox News прогнозирует победу Трампа в Техасе
Fox News прогнозирует победу Трампа в Техасе - РИА Новости, 06.11.2024
Fox News прогнозирует победу Трампа в Техасе
Телеканал Fox News прогнозирует кандидату от республиканцев Дональду Трампу победу в штате Техас, который даст 40 голосов выборщиков. РИА Новости, 06.11.2024
2024-11-06T05:09
2024-11-06T05:12
в мире
техас
дональд трамп
выборы президента сша — 2024
сша
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ВАШИНГТОН, 6 ноя - РИА Новости. Телеканал Fox News прогнозирует кандидату от республиканцев Дональду Трампу победу в штате Техас, который даст 40 голосов выборщиков.По последним данным, Трамп обходит Харрис в Техасе почти в два раза.В США СМИ традиционно объявляют предполагаемого победителя (так называемый projected winner) по мере поступления данных о ходе голосования. Это позволяет быстро информировать общественность об ориентировочных итогах, основываясь на проверенных данных.Ведущие медиакомпании привлекают независимых аналитиков и статистиков, которые работают с данными избирательных участков и результатами опросов. Такая система прогнозирования опирается на детальный анализ и многолетний опыт, что позволяет сделать исход выборов более прозрачным и понятным для избирателей.
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в мире, техас, дональд трамп, выборы президента сша — 2024, сша
В мире, Техас, Дональд Трамп, Выборы президента США — 2024, США
Fox News прогнозирует победу Трампа в Техасе

Fox News прогнозирует победу Трампа в Техасе с 40 голосами выборщиков

© AP Photo / Evan VucciКандидат в президенты от Республиканской партии, бывший президент США Дональд Трамп
Кандидат в президенты от Республиканской партии, бывший президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 06.11.2024
© AP Photo / Evan Vucci
Кандидат в президенты от Республиканской партии, бывший президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 6 ноя - РИА Новости. Телеканал Fox News прогнозирует кандидату от республиканцев Дональду Трампу победу в штате Техас, который даст 40 голосов выборщиков.
По последним данным, Трамп обходит Харрис в Техасе почти в два раза.
В США СМИ традиционно объявляют предполагаемого победителя (так называемый projected winner) по мере поступления данных о ходе голосования. Это позволяет быстро информировать общественность об ориентировочных итогах, основываясь на проверенных данных.
Ведущие медиакомпании привлекают независимых аналитиков и статистиков, которые работают с данными избирательных участков и результатами опросов. Такая система прогнозирования опирается на детальный анализ и многолетний опыт, что позволяет сделать исход выборов более прозрачным и понятным для избирателей.
 
В миреТехасДональд ТрампВыборы президента США — 2024США
 
 
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