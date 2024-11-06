https://ria.ru/20241106/vybory-1982085848.html
AP прогнозирует победу Трампа в Южной Дакоте и Вайоминге
AP прогнозирует победу Трампа в Южной Дакоте и Вайоминге - РИА Новости, 06.11.2024
AP прогнозирует победу Трампа в Южной Дакоте и Вайоминге
Кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп побеждает в штатах Южная Дакота и Вайоминг с тремя голосами выборщиков в каждом, свидетельствует... РИА Новости, 06.11.2024
2024-11-06T05:08
2024-11-06T05:08
2024-11-06T05:15
в мире
южная дакота
вайоминг
дональд трамп
сша
выборы президента сша — 2024
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/15/1979079064_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_f12189604f4e472124c5a2270ec855f3.jpg
ВАШИНГТОН, 6 ноя – РИА Новости. Кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп побеждает в штатах Южная Дакота и Вайоминг с тремя голосами выборщиков в каждом, свидетельствует прогноз Ассошиэйтед Пресс.Агентство пока не приводит процентов голосов избирателей.В США СМИ традиционно объявляют предполагаемого победителя (так называемый projected winner) по мере поступления данных о ходе голосования. Это позволяет быстро информировать общественность об ориентировочных итогах, основываясь на проверенных данных.Ведущие медиакомпании привлекают независимых аналитиков и статистиков, которые работают с данными избирательных участков и результатами опросов. Такая система прогнозирования опирается на детальный анализ и многолетний опыт, что позволяет сделать исход выборов более прозрачным и понятным для избирателей.
южная дакота
вайоминг
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/15/1979079064_157:0:2888:2048_1920x0_80_0_0_ff0235f9d839b17a4dec5c303b9155d6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, южная дакота, вайоминг, дональд трамп, сша, выборы президента сша — 2024
В мире, Южная Дакота, Вайоминг, Дональд Трамп, США, Выборы президента США — 2024