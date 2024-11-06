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AP прогнозирует победу Трампа в Южной Дакоте и Вайоминге - РИА Новости, 06.11.2024
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05:08 06.11.2024 (обновлено: 05:15 06.11.2024)
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AP прогнозирует победу Трампа в Южной Дакоте и Вайоминге
AP прогнозирует победу Трампа в Южной Дакоте и Вайоминге - РИА Новости, 06.11.2024
AP прогнозирует победу Трампа в Южной Дакоте и Вайоминге
Кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп побеждает в штатах Южная Дакота и Вайоминг с тремя голосами выборщиков в каждом, свидетельствует... РИА Новости, 06.11.2024
2024-11-06T05:08
2024-11-06T05:15
в мире
южная дакота
вайоминг
дональд трамп
сша
выборы президента сша — 2024
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ВАШИНГТОН, 6 ноя – РИА Новости. Кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп побеждает в штатах Южная Дакота и Вайоминг с тремя голосами выборщиков в каждом, свидетельствует прогноз Ассошиэйтед Пресс.Агентство пока не приводит процентов голосов избирателей.В США СМИ традиционно объявляют предполагаемого победителя (так называемый projected winner) по мере поступления данных о ходе голосования. Это позволяет быстро информировать общественность об ориентировочных итогах, основываясь на проверенных данных.Ведущие медиакомпании привлекают независимых аналитиков и статистиков, которые работают с данными избирательных участков и результатами опросов. Такая система прогнозирования опирается на детальный анализ и многолетний опыт, что позволяет сделать исход выборов более прозрачным и понятным для избирателей.
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в мире, южная дакота, вайоминг, дональд трамп, сша, выборы президента сша — 2024
В мире, Южная Дакота, Вайоминг, Дональд Трамп, США, Выборы президента США — 2024

AP прогнозирует победу Трампа в Южной Дакоте и Вайоминге

© AP Photo / Evan VucciКандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп
Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 06.11.2024
© AP Photo / Evan Vucci
Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 6 ноя – РИА Новости. Кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп побеждает в штатах Южная Дакота и Вайоминг с тремя голосами выборщиков в каждом, свидетельствует прогноз Ассошиэйтед Пресс.
Агентство пока не приводит процентов голосов избирателей.
В США СМИ традиционно объявляют предполагаемого победителя (так называемый projected winner) по мере поступления данных о ходе голосования. Это позволяет быстро информировать общественность об ориентировочных итогах, основываясь на проверенных данных.
Ведущие медиакомпании привлекают независимых аналитиков и статистиков, которые работают с данными избирательных участков и результатами опросов. Такая система прогнозирования опирается на детальный анализ и многолетний опыт, что позволяет сделать исход выборов более прозрачным и понятным для избирателей.
 
В миреЮжная ДакотаВайомингДональд ТрампСШАВыборы президента США — 2024
 
 
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