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Трамп набирает 178 голосов выборщиков, Харрис — 113, прогнозирует Fox
Трамп набирает 178 голосов выборщиков, Харрис — 113, прогнозирует Fox - РИА Новости, 06.11.2024
Трамп набирает 178 голосов выборщиков, Харрис — 113, прогнозирует Fox
Телеканал Fox News прогнозирует кандидату от республиканцев Дональду Трампу 178 голосов выборщиков против 113 у его соперницы от демократов Камалы Харрис. РИА Новости, 06.11.2024
2024-11-06T05:05
2024-11-06T05:05
2024-11-06T05:08
в мире
камала харрис
дональд трамп
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ВАШИНГТОН, 6 ноя - РИА Новости. Телеканал Fox News прогнозирует кандидату от республиканцев Дональду Трампу 178 голосов выборщиков против 113 у его соперницы от демократов Камалы Харрис.В копилку Трампа телеканал отдает 18 штатов, 11 - у Харрис. Для победы кандидату нужно 270 голосов выборщиков.По данным телеканала, за Трампа проголосовали 23,7 миллиона человек, за Харрис - 20,8 миллиона.
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в мире, камала харрис, дональд трамп, выборы президента сша — 2024
В мире, Камала Харрис, Дональд Трамп, Выборы президента США — 2024
Трамп набирает 178 голосов выборщиков, Харрис — 113, прогнозирует Fox
Fox прогнозирует Трампу 178 голосов выборщиков против 113 у Харрис