https://ria.ru/20241106/vybory-1982085606.html

Трамп набирает 178 голосов выборщиков, Харрис — 113, прогнозирует Fox

Трамп набирает 178 голосов выборщиков, Харрис — 113, прогнозирует Fox - РИА Новости, 06.11.2024

Трамп набирает 178 голосов выборщиков, Харрис — 113, прогнозирует Fox

Телеканал Fox News прогнозирует кандидату от республиканцев Дональду Трампу 178 голосов выборщиков против 113 у его соперницы от демократов Камалы Харрис. РИА Новости, 06.11.2024

2024-11-06T05:05

2024-11-06T05:05

2024-11-06T05:08

в мире

камала харрис

дональд трамп

выборы президента сша — 2024

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ВАШИНГТОН, 6 ноя - РИА Новости. Телеканал Fox News прогнозирует кандидату от республиканцев Дональду Трампу 178 голосов выборщиков против 113 у его соперницы от демократов Камалы Харрис.В копилку Трампа телеканал отдает 18 штатов, 11 - у Харрис. Для победы кандидату нужно 270 голосов выборщиков.По данным телеканала, за Трампа проголосовали 23,7 миллиона человек, за Харрис - 20,8 миллиона.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, камала харрис, дональд трамп, выборы президента сша — 2024