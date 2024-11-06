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AP прогнозирует победу Харрис в штате Иллинойс

AP прогнозирует победу Харрис в штате Иллинойс - РИА Новости, 06.11.2024

AP прогнозирует победу Харрис в штате Иллинойс

Кандидат в президенты США от Демократической партии Камала Харрис побеждает в штате Иллинойс с 19 голосами выборщиков, свидетельствует прогноз Ассошиэйтед... РИА Новости, 06.11.2024

2024-11-06T04:44

2024-11-06T04:44

2024-11-06T04:50

в мире

камала харрис

дональд трамп

сша

иллинойс

выборы президента сша — 2024

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ВАШИНГТОН, 6 ноя – РИА Новости. Кандидат в президенты США от Демократической партии Камала Харрис побеждает в штате Иллинойс с 19 голосами выборщиков, свидетельствует прогноз Ассошиэйтед Пресс.По прогнозам агентства, Харрис побеждает с 55,9% голосов против 43,1% у республиканца Дональда Трампа после подсчета 9% голосов.В США СМИ традиционно объявляют предполагаемого победителя (так называемый projected winner) по мере поступления данных о ходе голосования. Это позволяет быстро информировать общественность об ориентировочных итогах, основываясь на проверенных данных.Ведущие медиакомпании привлекают независимых аналитиков и статистиков, которые работают с данными избирательных участков и результатами опросов. Такая система прогнозирования опирается на детальный анализ и многолетний опыт, что позволяет сделать исход выборов более прозрачным и понятным для избирателей.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, камала харрис, дональд трамп, сша, иллинойс, выборы президента сша — 2024