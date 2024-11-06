https://ria.ru/20241106/vybory-1982083615.html
AP прогнозирует победу Харрис в штате Иллинойс
AP прогнозирует победу Харрис в штате Иллинойс - РИА Новости, 06.11.2024
AP прогнозирует победу Харрис в штате Иллинойс
Кандидат в президенты США от Демократической партии Камала Харрис побеждает в штате Иллинойс с 19 голосами выборщиков, свидетельствует прогноз Ассошиэйтед... РИА Новости, 06.11.2024
2024-11-06T04:44
2024-11-06T04:44
2024-11-06T04:50
в мире
камала харрис
дональд трамп
сша
иллинойс
выборы президента сша — 2024
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/17/1967948574_0:0:2454:1380_1920x0_80_0_0_0402f0712472b9570a541275adbae95c.jpg
ВАШИНГТОН, 6 ноя – РИА Новости. Кандидат в президенты США от Демократической партии Камала Харрис побеждает в штате Иллинойс с 19 голосами выборщиков, свидетельствует прогноз Ассошиэйтед Пресс.По прогнозам агентства, Харрис побеждает с 55,9% голосов против 43,1% у республиканца Дональда Трампа после подсчета 9% голосов.В США СМИ традиционно объявляют предполагаемого победителя (так называемый projected winner) по мере поступления данных о ходе голосования. Это позволяет быстро информировать общественность об ориентировочных итогах, основываясь на проверенных данных.Ведущие медиакомпании привлекают независимых аналитиков и статистиков, которые работают с данными избирательных участков и результатами опросов. Такая система прогнозирования опирается на детальный анализ и многолетний опыт, что позволяет сделать исход выборов более прозрачным и понятным для избирателей.
https://ria.ru/20241102/ssha-1980913223.html
сша
иллинойс
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/17/1967948574_176:0:2357:1636_1920x0_80_0_0_c094dc08480c668ad966a08a54f40929.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, камала харрис, дональд трамп, сша, иллинойс, выборы президента сша — 2024
В мире, Камала Харрис, Дональд Трамп, США, Иллинойс, Выборы президента США — 2024
AP прогнозирует победу Харрис в штате Иллинойс
AP прогнозирует победу Харрис в штате Иллинойс с 19 голосами выборщиков