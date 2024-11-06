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AP прогнозирует победу Харрис в штате Иллинойс - РИА Новости, 06.11.2024
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04:44 06.11.2024 (обновлено: 04:50 06.11.2024)
https://ria.ru/20241106/vybory-1982083615.html
AP прогнозирует победу Харрис в штате Иллинойс
AP прогнозирует победу Харрис в штате Иллинойс - РИА Новости, 06.11.2024
AP прогнозирует победу Харрис в штате Иллинойс
Кандидат в президенты США от Демократической партии Камала Харрис побеждает в штате Иллинойс с 19 голосами выборщиков, свидетельствует прогноз Ассошиэйтед... РИА Новости, 06.11.2024
2024-11-06T04:44
2024-11-06T04:50
в мире
камала харрис
дональд трамп
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иллинойс
выборы президента сша — 2024
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ВАШИНГТОН, 6 ноя – РИА Новости. Кандидат в президенты США от Демократической партии Камала Харрис побеждает в штате Иллинойс с 19 голосами выборщиков, свидетельствует прогноз Ассошиэйтед Пресс.По прогнозам агентства, Харрис побеждает с 55,9% голосов против 43,1% у республиканца Дональда Трампа после подсчета 9% голосов.В США СМИ традиционно объявляют предполагаемого победителя (так называемый projected winner) по мере поступления данных о ходе голосования. Это позволяет быстро информировать общественность об ориентировочных итогах, основываясь на проверенных данных.Ведущие медиакомпании привлекают независимых аналитиков и статистиков, которые работают с данными избирательных участков и результатами опросов. Такая система прогнозирования опирается на детальный анализ и многолетний опыт, что позволяет сделать исход выборов более прозрачным и понятным для избирателей.
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в мире, камала харрис, дональд трамп, сша, иллинойс, выборы президента сша — 2024
В мире, Камала Харрис, Дональд Трамп, США, Иллинойс, Выборы президента США — 2024
AP прогнозирует победу Харрис в штате Иллинойс

AP прогнозирует победу Харрис в штате Иллинойс с 19 голосами выборщиков

© AP Photo / Paul SancyaКандидат в президенты от Демократической партии вице-президент Камала Харрис
Кандидат в президенты от Демократической партии вице-президент Камала Харрис - РИА Новости, 1920, 06.11.2024
© AP Photo / Paul Sancya
Кандидат в президенты от Демократической партии вице-президент Камала Харрис. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 6 ноя – РИА Новости. Кандидат в президенты США от Демократической партии Камала Харрис побеждает в штате Иллинойс с 19 голосами выборщиков, свидетельствует прогноз Ассошиэйтед Пресс.
По прогнозам агентства, Харрис побеждает с 55,9% голосов против 43,1% у республиканца Дональда Трампа после подсчета 9% голосов.
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В США СМИ традиционно объявляют предполагаемого победителя (так называемый projected winner) по мере поступления данных о ходе голосования. Это позволяет быстро информировать общественность об ориентировочных итогах, основываясь на проверенных данных.
Ведущие медиакомпании привлекают независимых аналитиков и статистиков, которые работают с данными избирательных участков и результатами опросов. Такая система прогнозирования опирается на детальный анализ и многолетний опыт, что позволяет сделать исход выборов более прозрачным и понятным для избирателей.
 
В миреКамала ХаррисДональд ТрампСШАИллинойсВыборы президента США — 2024
 
 
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