https://ria.ru/20241106/vybory-1982082396.html
Трамп лидирует в Северной Дакоте после подсчета менее процента голосов
Трамп лидирует в Северной Дакоте после подсчета менее процента голосов - РИА Новости, 06.11.2024
Трамп лидирует в Северной Дакоте после подсчета менее процента голосов
Кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп лидирует в штате Северная Дакота с 74,9%, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на данные... РИА Новости, 06.11.2024
2024-11-06T04:32
2024-11-06T04:32
2024-11-06T04:38
в мире
северная дакота
сша
камала харрис
дональд трамп
выборы президента сша — 2024
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0b/1971989127_0:0:3068:1727_1920x0_80_0_0_da5a717467005e34a1b94e2874a5cab4.jpg
ВАШИНГТОН, 6 ноя – РИА Новости. Кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп лидирует в штате Северная Дакота с 74,9%, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на данные подсчета менее 1% голосов.По данным агентства, Трамп лидирует с 74,9% голосов против 23,5% у Камалы Харрис после подсчета менее 1% голосов.В США СМИ традиционно объявляют предполагаемого победителя (так называемый projected winner) по мере поступления данных о ходе голосования. Это позволяет быстро информировать общественность об ориентировочных итогах, основываясь на проверенных данных.Ведущие медиакомпании привлекают независимых аналитиков и статистиков, которые работают с данными избирательных участков и результатами опросов. Такая система прогнозирования опирается на детальный анализ и многолетний опыт, что позволяет сделать исход выборов более прозрачным и понятным для избирателей.
https://ria.ru/20241102/ssha-1980913223.html
северная дакота
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0b/1971989127_180:0:2911:2048_1920x0_80_0_0_5ed2c770d1171ec9af7234e8b1db8c93.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, северная дакота, сша, камала харрис, дональд трамп, выборы президента сша — 2024
В мире, Северная Дакота, США, Камала Харрис, Дональд Трамп, Выборы президента США — 2024
Трамп лидирует в Северной Дакоте после подсчета менее процента голосов
AP: Трамп лидирует в Северной Дакоте с 74,9% после подсчета менее 1% голосов