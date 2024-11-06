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Трамп лидирует в Северной Дакоте после подсчета менее процента голосов - РИА Новости, 06.11.2024
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04:32 06.11.2024 (обновлено: 04:38 06.11.2024)
https://ria.ru/20241106/vybory-1982082396.html
Трамп лидирует в Северной Дакоте после подсчета менее процента голосов
Трамп лидирует в Северной Дакоте после подсчета менее процента голосов - РИА Новости, 06.11.2024
Трамп лидирует в Северной Дакоте после подсчета менее процента голосов
Кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп лидирует в штате Северная Дакота с 74,9%, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на данные... РИА Новости, 06.11.2024
2024-11-06T04:32
2024-11-06T04:38
в мире
северная дакота
сша
камала харрис
дональд трамп
выборы президента сша — 2024
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ВАШИНГТОН, 6 ноя – РИА Новости. Кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп лидирует в штате Северная Дакота с 74,9%, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на данные подсчета менее 1% голосов.По данным агентства, Трамп лидирует с 74,9% голосов против 23,5% у Камалы Харрис после подсчета менее 1% голосов.В США СМИ традиционно объявляют предполагаемого победителя (так называемый projected winner) по мере поступления данных о ходе голосования. Это позволяет быстро информировать общественность об ориентировочных итогах, основываясь на проверенных данных.Ведущие медиакомпании привлекают независимых аналитиков и статистиков, которые работают с данными избирательных участков и результатами опросов. Такая система прогнозирования опирается на детальный анализ и многолетний опыт, что позволяет сделать исход выборов более прозрачным и понятным для избирателей.
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в мире, северная дакота, сша, камала харрис, дональд трамп, выборы президента сша — 2024
В мире, Северная Дакота, США, Камала Харрис, Дональд Трамп, Выборы президента США — 2024
Трамп лидирует в Северной Дакоте после подсчета менее процента голосов

AP: Трамп лидирует в Северной Дакоте с 74,9% после подсчета менее 1% голосов

© AP Photo / Alex BrandonКандидат в президенты США Дональд Трамп
Кандидат в президенты США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 06.11.2024
© AP Photo / Alex Brandon
Кандидат в президенты США Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 6 ноя – РИА Новости. Кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп лидирует в штате Северная Дакота с 74,9%, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на данные подсчета менее 1% голосов.
По данным агентства, Трамп лидирует с 74,9% голосов против 23,5% у Камалы Харрис после подсчета менее 1% голосов.
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В США СМИ традиционно объявляют предполагаемого победителя (так называемый projected winner) по мере поступления данных о ходе голосования. Это позволяет быстро информировать общественность об ориентировочных итогах, основываясь на проверенных данных.
Ведущие медиакомпании привлекают независимых аналитиков и статистиков, которые работают с данными избирательных участков и результатами опросов. Такая система прогнозирования опирается на детальный анализ и многолетний опыт, что позволяет сделать исход выборов более прозрачным и понятным для избирателей.
 
В миреСеверная ДакотаСШАКамала ХаррисДональд ТрампВыборы президента США — 2024
 
 
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