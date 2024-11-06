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Трамп лидирует в Северной Дакоте после подсчета менее процента голосов

Трамп лидирует в Северной Дакоте после подсчета менее процента голосов - РИА Новости, 06.11.2024

Трамп лидирует в Северной Дакоте после подсчета менее процента голосов

Кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп лидирует в штате Северная Дакота с 74,9%, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на данные... РИА Новости, 06.11.2024

2024-11-06T04:32

2024-11-06T04:32

2024-11-06T04:38

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выборы президента сша — 2024

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ВАШИНГТОН, 6 ноя – РИА Новости. Кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп лидирует в штате Северная Дакота с 74,9%, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на данные подсчета менее 1% голосов.По данным агентства, Трамп лидирует с 74,9% голосов против 23,5% у Камалы Харрис после подсчета менее 1% голосов.В США СМИ традиционно объявляют предполагаемого победителя (так называемый projected winner) по мере поступления данных о ходе голосования. Это позволяет быстро информировать общественность об ориентировочных итогах, основываясь на проверенных данных.Ведущие медиакомпании привлекают независимых аналитиков и статистиков, которые работают с данными избирательных участков и результатами опросов. Такая система прогнозирования опирается на детальный анализ и многолетний опыт, что позволяет сделать исход выборов более прозрачным и понятным для избирателей.

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в мире, северная дакота, сша, камала харрис, дональд трамп, выборы президента сша — 2024