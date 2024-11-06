https://ria.ru/20241106/vybory-1982080435.html

AP прогнозирует победу Харрис в четырех штатах

AP прогнозирует победу Харрис в четырех штатах - РИА Новости, 06.11.2024

AP прогнозирует победу Харрис в четырех штатах

Кандидат в президенты США от Демократической партии Камала Харрис побеждает в штатах Мэриленд, Массачусетс, Род-Айленд и Коннектикут, свидетельствует прогноз... РИА Новости, 06.11.2024

2024-11-06T04:08

2024-11-06T04:08

2024-11-06T04:12

в мире

мэриленд

массачусетс

род-айленд

коннектикут

камала харрис

сша

дональд трамп

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ВАШИНГТОН, 6 ноя - РИА Новости. Кандидат в президенты США от Демократической партии Камала Харрис побеждает в штатах Мэриленд, Массачусетс, Род-Айленд и Коннектикут, свидетельствует прогноз Ассошиэйтед Пресс.Агентство пока не приводит процентов голосов избирателей.В США СМИ традиционно объявляют предполагаемого победителя (так называемый projected winner) по мере поступления данных о ходе голосования. Это позволяет быстро информировать общественность об ориентировочных итогах, основываясь на проверенных данных.Ведущие медиакомпании привлекают независимых аналитиков и статистиков, которые работают с данными избирательных участков и результатами опросов. Такая система прогнозирования опирается на детальный анализ и многолетний опыт, что позволяет сделать исход выборов более прозрачным и понятным для избирателей.Выборы президента США проходят во вторник. Демократическую партию на них представляет вице-президент Камала Харрис, Республиканскую - экс-президент Дональд Трамп. Решающим будет исход голосования в колеблющихся штатах, где ни одна из партий не обладает однозначным перевесом. В этом году к ним относятся Аризона, Висконсин, Джорджия, Мичиган, Невада, Пенсильвания и Северная Каролина.

https://ria.ru/20241102/ssha-1980913223.html

мэриленд

массачусетс

род-айленд

коннектикут

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

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