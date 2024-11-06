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AP: Трамп увеличивает отрыв от Харрис по голосам выборщиков

AP: Трамп увеличивает отрыв от Харрис по голосам выборщиков - РИА Новости, 06.11.2024

AP: Трамп увеличивает отрыв от Харрис по голосам выборщиков

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп увеличивает отрыв от своей соперницы от демократов Камалы Харрис по количеству голосов... РИА Новости, 06.11.2024

2024-11-06T04:07

2024-11-06T04:07

2024-11-06T04:12

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ВАШИНГТОН, 6 ноя - РИА Новости. Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп увеличивает отрыв от своей соперницы от демократов Камалы Харрис по количеству голосов выборщиков, свидетельствует прогноз Ассошиэйтед Пресс.По прогнозам агентства, Трампу удалось заручиться уже 95 голосами выборщиков, в то время как Харрис — 35. Для победы одному из кандидатов необходимо получить 270 голосов коллегии выборщиков из их общего числа в 538.В то же время близкий к демократам телеканал CNN прогнозирует, что Трамп получает 90 голосов, тогда как его оппонентка — лишь 27.Выборы президента США проходят во вторник. Демократическую партию на них представляет вице-президент Камала Харрис, Республиканскую — экс-президент Дональд Трамп.Решающим будет исход голосования в колеблющихся штатах, где ни одна из партий не обладает однозначным перевесом. В этом году к ним относятся Аризона, Висконсин, Джорджия, Мичиган, Невада, Пенсильвания и Северная Каролина.

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выборы президента сша — 2024, в мире, сша, аризона, висконсин, дональд трамп, камала харрис