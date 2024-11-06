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AP прогнозирует победу Трампа еще в четырех штатах
AP прогнозирует победу Трампа еще в четырех штатах - РИА Новости, 06.11.2024
AP прогнозирует победу Трампа еще в четырех штатах
Республиканский кандидат в президенты США Дональд Трамп побеждает в штатах Оклахома, Миссисипи, Теннесси и Алабама, прогнозирует агентство Ассошиэйтед Пресс. РИА Новости, 06.11.2024
2024-11-06T04:06
2024-11-06T04:06
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НЬЮ-ЙОРК, 6 ноя - РИА Новости. Республиканский кандидат в президенты США Дональд Трамп побеждает в штатах Оклахома, Миссисипи, Теннесси и Алабама, прогнозирует агентство Ассошиэйтед Пресс.Оклахома дает победителю семь голосов выборщиков, Миссисипи - шесть, Теннесси - 11, Алабама - девять. Ни один из этих штатов не считается "колеблющимся".Fox News при этом отдает победу Трампу в Южной Каролине с девятью выборщиками. Ассошиэйтед Пресс эти данные подтверждает.В США СМИ традиционно объявляют предполагаемого победителя (так называемый projected winner) по мере поступления данных о ходе голосования. Это позволяет быстро информировать общественность об ориентировочных итогах, основываясь на проверенных данных.Ведущие медиакомпании привлекают независимых аналитиков и статистиков, которые работают с данными избирательных участков и результатами опросов. Такая система прогнозирования опирается на детальный анализ и многолетний опыт, что позволяет сделать исход выборов более прозрачным и понятным для избирателей.Выборы президента США проходят во вторник. Демократическую партию на них представляет вице-президент Камала Харрис, Республиканскую - экс-президент Дональд Трамп. Решающим будет исход голосования в колеблющихся штатах, где ни одна из партий не обладает однозначным перевесом. В этом году к ним относятся Аризона, Висконсин, Джорджия, Мичиган, Невада, Пенсильвания и Северная Каролина.
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в мире, оклахома, миссисипи, теннесси, дональд трамп, сша, камала харрис, выборы президента сша — 2024
В мире, Оклахома, Миссисипи, Теннесси, Дональд Трамп, США, Камала Харрис, Выборы президента США — 2024
AP прогнозирует победу Трампа еще в четырех штатах
AP прогнозирует победу Трампа в штатах Оклахома, Миссисипи, Теннесси и Алабама
НЬЮ-ЙОРК, 6 ноя - РИА Новости.
Республиканский кандидат в президенты США Дональд Трамп побеждает в штатах Оклахома, Миссисипи, Теннесси и Алабама, прогнозирует агентство Ассошиэйтед Пресс
.
Оклахома дает победителю семь голосов выборщиков, Миссисипи - шесть, Теннесси - 11, Алабама - девять. Ни один из этих штатов не считается "колеблющимся".
Fox News при этом отдает победу Трампу в Южной Каролине с девятью выборщиками. Ассошиэйтед Пресс эти данные подтверждает.
В США СМИ традиционно объявляют предполагаемого победителя (так называемый projected winner) по мере поступления данных о ходе голосования. Это позволяет быстро информировать общественность об ориентировочных итогах, основываясь на проверенных данных.
Ведущие медиакомпании привлекают независимых аналитиков и статистиков, которые работают с данными избирательных участков и результатами опросов. Такая система прогнозирования опирается на детальный анализ и многолетний опыт, что позволяет сделать исход выборов более прозрачным и понятным для избирателей.
Выборы президента США проходят во вторник. Демократическую партию на них представляет вице-президент Камала Харрис, Республиканскую - экс-президент Дональд Трамп. Решающим будет исход голосования в колеблющихся штатах, где ни одна из партий не обладает однозначным перевесом. В этом году к ним относятся Аризона, Висконсин, Джорджия, Мичиган, Невада, Пенсильвания и Северная Каролина.