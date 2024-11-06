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Трамп лидирует в Огайо после подсчета пяти процентов голосов

Трамп лидирует в Огайо после подсчета пяти процентов голосов - РИА Новости, 06.11.2024

Трамп лидирует в Огайо после подсчета пяти процентов голосов

Кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп лидирует в штате Огайо с 57,7%, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на данные подсчета 5%... РИА Новости, 06.11.2024

2024-11-06T03:50

2024-11-06T03:50

2024-11-06T03:55

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ВАШИНГТОН, 6 ноя – РИА Новости. Кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп лидирует в штате Огайо с 57,7%, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на данные подсчета 5% голосов.Соперница Трампа от демократов Камала Харрис набирает 41,6%.Выборы президента США проходят во вторник. Демократическую партию на них представляет вице-президент Камала Харрис, Республиканскую - экс-президент Дональд Трамп. Решающим будет исход голосования в колеблющихся штатах, где ни одна из партий не обладает однозначным перевесом. В этом году к ним относятся Аризона, Висконсин, Джорджия, Мичиган, Невада, Пенсильвания и Северная Каролина.

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в мире, огайо, дональд трамп, камала харрис, выборы президента сша — 2024, сша