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Трамп лидирует в Южной Каролине после подсчета четырех процентов голосов

Трамп лидирует в Южной Каролине после подсчета четырех процентов голосов - РИА Новости, 06.11.2024

Трамп лидирует в Южной Каролине после подсчета четырех процентов голосов

Кандидат в президенты США Дональд Трамп набирает 58,5% голосов в Южной Каролине, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на данные обработки 4%... РИА Новости, 06.11.2024

2024-11-06T03:40

2024-11-06T03:40

2024-11-06T03:53

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ВАШИНГТОН, 6 ноя - РИА Новости. Кандидат в президенты США Дональд Трамп набирает 58,5% голосов в Южной Каролине, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на данные обработки 4% бюллетеней.По итогам обработки 4% бюллетеней у Трампа - 58,5%, у его соперницы Камалы Харрис - 40,6%.В США СМИ традиционно объявляют предполагаемого победителя (так называемый projected winner) по мере поступления данных о ходе голосования. Это позволяет быстро информировать общественность об ориентировочных итогах.Ведущие медиакомпании привлекают независимых аналитиков и статистиков, которые работают с данными избирательных участков и результатами опросов. Такая система прогнозирования опирается на детальный анализ и многолетний опыт, что позволяет сделать исход выборов более прозрачным и понятным для избирателей.В США начался подсчет голосов по итогам президентских выборов. Согласно финальным опросам, проведенным в канун голосования, оба кандидата – демократ Камала Харрис и республиканец Дональд Трамп – идут практически вровень, что добавляет президентской гонке напряженности и непредсказуемости. Особое внимание приковано к результатам в колеблющихся штатах, от которых во многом зависит исход выборов.

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в мире, южная каролина, дональд трамп, камала харрис, выборы президента сша — 2024, сша