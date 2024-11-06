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Трамп лидирует в Южной Каролине после подсчета четырех процентов голосов - РИА Новости, 06.11.2024
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03:40 06.11.2024 (обновлено: 03:53 06.11.2024)
https://ria.ru/20241106/vybory-1982077865.html
Трамп лидирует в Южной Каролине после подсчета четырех процентов голосов
Трамп лидирует в Южной Каролине после подсчета четырех процентов голосов - РИА Новости, 06.11.2024
Трамп лидирует в Южной Каролине после подсчета четырех процентов голосов
Кандидат в президенты США Дональд Трамп набирает 58,5% голосов в Южной Каролине, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на данные обработки 4%... РИА Новости, 06.11.2024
2024-11-06T03:40
2024-11-06T03:53
в мире
южная каролина
дональд трамп
камала харрис
выборы президента сша — 2024
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ВАШИНГТОН, 6 ноя - РИА Новости. Кандидат в президенты США Дональд Трамп набирает 58,5% голосов в Южной Каролине, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на данные обработки 4% бюллетеней.По итогам обработки 4% бюллетеней у Трампа - 58,5%, у его соперницы Камалы Харрис - 40,6%.В США СМИ традиционно объявляют предполагаемого победителя (так называемый projected winner) по мере поступления данных о ходе голосования. Это позволяет быстро информировать общественность об ориентировочных итогах.Ведущие медиакомпании привлекают независимых аналитиков и статистиков, которые работают с данными избирательных участков и результатами опросов. Такая система прогнозирования опирается на детальный анализ и многолетний опыт, что позволяет сделать исход выборов более прозрачным и понятным для избирателей.В США начался подсчет голосов по итогам президентских выборов. Согласно финальным опросам, проведенным в канун голосования, оба кандидата – демократ Камала Харрис и республиканец Дональд Трамп – идут практически вровень, что добавляет президентской гонке напряженности и непредсказуемости. Особое внимание приковано к результатам в колеблющихся штатах, от которых во многом зависит исход выборов.
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в мире, южная каролина, дональд трамп, камала харрис, выборы президента сша — 2024, сша
В мире, Южная Каролина, Дональд Трамп, Камала Харрис, Выборы президента США — 2024, США
Трамп лидирует в Южной Каролине после подсчета четырех процентов голосов

AP: Трамп лидирует в Южной Каролине с 58,5% голосов после подсчета 4% бюллетеней

© AP Photo / Alex BrandonКандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп
Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 06.11.2024
© AP Photo / Alex Brandon
Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 6 ноя - РИА Новости. Кандидат в президенты США Дональд Трамп набирает 58,5% голосов в Южной Каролине, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на данные обработки 4% бюллетеней.
По итогам обработки 4% бюллетеней у Трампа - 58,5%, у его соперницы Камалы Харрис - 40,6%.
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В США СМИ традиционно объявляют предполагаемого победителя (так называемый projected winner) по мере поступления данных о ходе голосования. Это позволяет быстро информировать общественность об ориентировочных итогах.
Ведущие медиакомпании привлекают независимых аналитиков и статистиков, которые работают с данными избирательных участков и результатами опросов. Такая система прогнозирования опирается на детальный анализ и многолетний опыт, что позволяет сделать исход выборов более прозрачным и понятным для избирателей.
В США начался подсчет голосов по итогам президентских выборов. Согласно финальным опросам, проведенным в канун голосования, оба кандидата – демократ Камала Харрис и республиканец Дональд Трамп – идут практически вровень, что добавляет президентской гонке напряженности и непредсказуемости. Особое внимание приковано к результатам в колеблющихся штатах, от которых во многом зависит исход выборов.
 
В миреЮжная КаролинаДональд ТрампКамала ХаррисВыборы президента США — 2024США
 
 
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