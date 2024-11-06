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Трамп лидирует в колеблющейся Джорджии, сообщает AP - РИА Новости, 06.11.2024
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03:13 06.11.2024 (обновлено: 03:29 06.11.2024)
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Трамп лидирует в колеблющейся Джорджии, сообщает AP
Трамп лидирует в колеблющейся Джорджии, сообщает AP - РИА Новости, 06.11.2024
Трамп лидирует в колеблющейся Джорджии, сообщает AP
Экс-президент США Дональд Трамп лидирует в колеблющейся Джорджии с 54,4%, у его соперницы Камалы Харрис – 45,4%, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой РИА Новости, 06.11.2024
2024-11-06T03:13
2024-11-06T03:29
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дональд трамп
сша
камала харрис
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НЬЮ-ЙОРК, 6 ноя – РИА Новости. Экс-президент США Дональд Трамп лидирует в колеблющейся Джорджии с 54,4%, у его соперницы Камалы Харрис – 45,4%, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на данные обработки менее 1% бюллетеней.Джорджия, обладающая 16 голосами выборщиков, стала важной победой для Байдена в 2020 году, когда он выиграл штат с разницей менее 12 тысяч голосов. Штат впервые поддержал демократа с 1992 года, когда победу одержал Билл Клинтон. Тем временем, Трамп и его окружение оказались в центре судебного разбирательства по делу о предполагаемой попытке отменить результаты выборов 2020 года в Джорджии. Участки в штате закрылись в 7 вечера по восточному времени.По итогам обработки менее 1% бюллетеней, у Трампа - 54,4%, у его соперницы Камалы Харрис – 45,4%.
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в мире, джорджия, дональд трамп, сша, камала харрис, билл клинтон, выборы президента сша — 2024
В мире, Джорджия, Дональд Трамп, США, Камала Харрис, Билл Клинтон, Выборы президента США — 2024
Трамп лидирует в колеблющейся Джорджии, сообщает AP

AP: Трамп лидирует в колеблющейся Джорджии с 54,4 процента голосов

© AP Photo / Gerald HerbertБывший президент Дональд Трамп
Бывший президент Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 06.11.2024
© AP Photo / Gerald Herbert
Бывший президент Дональд Трамп. Архивное фото
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НЬЮ-ЙОРК, 6 ноя – РИА Новости. Экс-президент США Дональд Трамп лидирует в колеблющейся Джорджии с 54,4%, у его соперницы Камалы Харрис – 45,4%, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на данные обработки менее 1% бюллетеней.
Джорджия, обладающая 16 голосами выборщиков, стала важной победой для Байдена в 2020 году, когда он выиграл штат с разницей менее 12 тысяч голосов. Штат впервые поддержал демократа с 1992 года, когда победу одержал Билл Клинтон. Тем временем, Трамп и его окружение оказались в центре судебного разбирательства по делу о предполагаемой попытке отменить результаты выборов 2020 года в Джорджии. Участки в штате закрылись в 7 вечера по восточному времени.
По итогам обработки менее 1% бюллетеней, у Трампа - 54,4%, у его соперницы Камалы Харрис – 45,4%.
 
В миреДжорджияДональд ТрампСШАКамала ХаррисБилл КлинтонВыборы президента США — 2024
 
 
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