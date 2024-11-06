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Трамп лидирует в колеблющейся Джорджии, сообщает AP

Трамп лидирует в колеблющейся Джорджии, сообщает AP - РИА Новости, 06.11.2024

Трамп лидирует в колеблющейся Джорджии, сообщает AP

Экс-президент США Дональд Трамп лидирует в колеблющейся Джорджии с 54,4%, у его соперницы Камалы Харрис – 45,4%, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой РИА Новости, 06.11.2024

2024-11-06T03:13

2024-11-06T03:13

2024-11-06T03:29

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НЬЮ-ЙОРК, 6 ноя – РИА Новости. Экс-президент США Дональд Трамп лидирует в колеблющейся Джорджии с 54,4%, у его соперницы Камалы Харрис – 45,4%, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на данные обработки менее 1% бюллетеней.Джорджия, обладающая 16 голосами выборщиков, стала важной победой для Байдена в 2020 году, когда он выиграл штат с разницей менее 12 тысяч голосов. Штат впервые поддержал демократа с 1992 года, когда победу одержал Билл Клинтон. Тем временем, Трамп и его окружение оказались в центре судебного разбирательства по делу о предполагаемой попытке отменить результаты выборов 2020 года в Джорджии. Участки в штате закрылись в 7 вечера по восточному времени.По итогам обработки менее 1% бюллетеней, у Трампа - 54,4%, у его соперницы Камалы Харрис – 45,4%.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, джорджия, дональд трамп, сша, камала харрис, билл клинтон, выборы президента сша — 2024