https://ria.ru/20241106/vybory-1982069358.html

СМИ: на выборах в США зафиксировали около 30 ложных сообщений о минировании

СМИ: на выборах в США зафиксировали около 30 ложных сообщений о минировании - РИА Новости, 06.11.2024

СМИ: на выборах в США зафиксировали около 30 ложных сообщений о минировании

Около 30 сообщений с угрозами о ложном минировании зафиксированы на выборах в США, сообщил со ссылкой на источники телеканал CBS News. РИА Новости, 06.11.2024

2024-11-06T02:19

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ВАШИНГТОН, 6 ноя – РИА Новости. Около 30 сообщений с угрозами о ложном минировании зафиксированы на выборах в США, сообщил со ссылкой на источники телеканал CBS News. "По оценкам представителей правоохранительных органов, около 30 ложных сообщений с угрозами взрыва были направлены на места, связанные с выборами, по всей стране, согласно двум источникам, знакомым с этим вопросом", - заявил телеканал. Согласно сообщению со ссылкой на два источника, знакомых с ходом расследования, только в штате Джорджия было зарегистрировано около 17 ложных угроз. Как сообщил телеканал Fox, пять избирательных участков в округе Фултон в Джорджии продлили работу после вынужденного перерыва в голосовании. Ранее CNN сообщал, что голосование на выборах в округе Фултон в колеблющемся штате Джорджия, оказавшемся в центре судебных разбирательств после выборов 2020 года, прерывалось из-за угроз. По словам Надин Уильямс, директора по регистрации и выборам округа, власти получили пять сообщений об угрозах взрыва, после чего два участка в округе были временно эвакуированы примерно на 30 минут, впоследствии их работа была восстановлена.

https://ria.ru/20241102/ssha-1980913223.html

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джорджия, сша, выборы президента сша — 2024, в мире