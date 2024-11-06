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Первые избирательные участки закрылись на выборах в США - РИА Новости, 06.11.2024
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02:02 06.11.2024 (обновлено: 02:18 06.11.2024)
https://ria.ru/20241106/vybory-1982067813.html
Первые избирательные участки закрылись на выборах в США
Первые избирательные участки закрылись на выборах в США - РИА Новости, 06.11.2024
Первые избирательные участки закрылись на выборах в США
Первые участки закрылись на президентских выборах в США в 18 часов местного времени (2 мск среды) в штатах Индиана и Кентукки. РИА Новости, 06.11.2024
2024-11-06T02:02
2024-11-06T02:18
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выборы президента сша — 2024
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ВАШИНГТОН, 6 ноя – РИА Новости. Первые участки закрылись на президентских выборах в США в 18 часов местного времени (2 мск среды) в штатах Индиана и Кентукки. Последними свои участки закроют Гавайи и Аляска, где голосование в основное завершится спустя шесть часов, в 8 утра по Москве. Выборы президента США проходят во вторник. Демократическую партию на них представляет вице-президент Камала Харрис, Республиканскую - экс-президент Дональд Трамп. Решающим будет исход голосования в колеблющихся штатах, где ни одна из партий не обладает однозначным перевесом. В этом году к ним относятся Аризона, Висконсин, Джорджия, Мичиган, Невада, Пенсильвания и Северная Каролина.
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в мире, сша, индиана, кентукки, камала харрис, дональд трамп, выборы президента сша — 2024
В мире, США, Индиана, Кентукки, Камала Харрис, Дональд Трамп, Выборы президента США — 2024
Первые избирательные участки закрылись на выборах в США

Первые участки закрылись на президентских выборах в США в Индиане и Кентукки

© AP Photo / Chet StrangeСотрудники избирательной комиссии проверяют бюллетени
Сотрудники избирательной комиссии проверяют бюллетени - РИА Новости, 1920, 06.11.2024
© AP Photo / Chet Strange
Сотрудники избирательной комиссии проверяют бюллетени
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ВАШИНГТОН, 6 ноя – РИА Новости. Первые участки закрылись на президентских выборах в США в 18 часов местного времени (2 мск среды) в штатах Индиана и Кентукки.
Последними свои участки закроют Гавайи и Аляска, где голосование в основное завершится спустя шесть часов, в 8 утра по Москве.
Выборы президента США проходят во вторник. Демократическую партию на них представляет вице-президент Камала Харрис, Республиканскую - экс-президент Дональд Трамп.
Решающим будет исход голосования в колеблющихся штатах, где ни одна из партий не обладает однозначным перевесом. В этом году к ним относятся Аризона, Висконсин, Джорджия, Мичиган, Невада, Пенсильвания и Северная Каролина.
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