https://ria.ru/20241106/vybory-1982067813.html

Первые избирательные участки закрылись на выборах в США

Первые избирательные участки закрылись на выборах в США - РИА Новости, 06.11.2024

Первые избирательные участки закрылись на выборах в США

Первые участки закрылись на президентских выборах в США в 18 часов местного времени (2 мск среды) в штатах Индиана и Кентукки. РИА Новости, 06.11.2024

2024-11-06T02:02

2024-11-06T02:02

2024-11-06T02:18

в мире

сша

индиана

кентукки

камала харрис

дональд трамп

выборы президента сша — 2024

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ВАШИНГТОН, 6 ноя – РИА Новости. Первые участки закрылись на президентских выборах в США в 18 часов местного времени (2 мск среды) в штатах Индиана и Кентукки. Последними свои участки закроют Гавайи и Аляска, где голосование в основное завершится спустя шесть часов, в 8 утра по Москве. Выборы президента США проходят во вторник. Демократическую партию на них представляет вице-президент Камала Харрис, Республиканскую - экс-президент Дональд Трамп. Решающим будет исход голосования в колеблющихся штатах, где ни одна из партий не обладает однозначным перевесом. В этом году к ним относятся Аризона, Висконсин, Джорджия, Мичиган, Невада, Пенсильвания и Северная Каролина.

https://ria.ru/20241102/ssha-1980913223.html

сша

индиана

кентукки

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в мире, сша, индиана, кентукки, камала харрис, дональд трамп, выборы президента сша — 2024