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Первые избирательные участки закрылись на выборах в США
Первые избирательные участки закрылись на выборах в США - РИА Новости, 06.11.2024
Первые избирательные участки закрылись на выборах в США
Первые участки закрылись на президентских выборах в США в 18 часов местного времени (2 мск среды) в штатах Индиана и Кентукки. РИА Новости, 06.11.2024
2024-11-06T02:02
2024-11-06T02:02
2024-11-06T02:18
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ВАШИНГТОН, 6 ноя – РИА Новости. Первые участки закрылись на президентских выборах в США в 18 часов местного времени (2 мск среды) в штатах Индиана и Кентукки. Последними свои участки закроют Гавайи и Аляска, где голосование в основное завершится спустя шесть часов, в 8 утра по Москве. Выборы президента США проходят во вторник. Демократическую партию на них представляет вице-президент Камала Харрис, Республиканскую - экс-президент Дональд Трамп. Решающим будет исход голосования в колеблющихся штатах, где ни одна из партий не обладает однозначным перевесом. В этом году к ним относятся Аризона, Висконсин, Джорджия, Мичиган, Невада, Пенсильвания и Северная Каролина.
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в мире, сша, индиана, кентукки, камала харрис, дональд трамп, выборы президента сша — 2024
В мире, США, Индиана, Кентукки, Камала Харрис, Дональд Трамп, Выборы президента США — 2024
Первые избирательные участки закрылись на выборах в США
Первые участки закрылись на президентских выборах в США в Индиане и Кентукки