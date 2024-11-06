https://ria.ru/20241106/vybory-1982054555.html

СМИ: избиратели в Мэриленде пожаловались на машины, "укравшие" их голоса

СМИ: избиратели в Мэриленде пожаловались на машины, "укравшие" их голоса - РИА Новости, 06.11.2024

СМИ: избиратели в Мэриленде пожаловались на машины, "укравшие" их голоса

Избиратели округа Принс-Джордж в американском штате Мэриленд жалуются на ошибочное зачисление машинами для голосования их голосов кандидату от Партии зеленых... РИА Новости, 06.11.2024

2024-11-06T00:06

2024-11-06T00:06

2024-11-06T00:35

мэриленд

сша

аризона

джилл стайн

камала харрис

дональд трамп

выборы президента сша — 2024

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/05/1982052887_0:108:3070:1835_1920x0_80_0_0_1739f0c3055f73dade5e9491aeb6e9c5.jpg

МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Избиратели округа Принс-Джордж в американском штате Мэриленд жалуются на ошибочное зачисление машинами для голосования их голосов кандидату от Партии зеленых Джилл Стайн вместо кандидата от демократов, вице-президента США Камалы Харрис, сообщает газета Washington Post. "В округе Принс-Джордж, штат Мэриленд, ряд избирателей на одном из избирательных участков пожаловались на то, что машины для голосования перенаправили их голоса за вице-президента Камалу Харрис кандидату от Партии зеленых Джилл Стайн", - пишет издание. По мнению представителя избирательной комиссии, проблема вызвана расположением имен кандидатов на двух электронных страницах - избиратели, вероятно, случайно выбирали Стайн вместо того, чтобы перевернуть страницу. Отмечается, что суммарно более десятка избирателей обратились с жалобами на ошибки машин, расположенных на участке в начальной школе Арроухед в городе Аппер-Мальборо. Выборы президента США проходят во вторник. Демократическую партию на них представляет вице-президент Камала Харрис, республиканскую - экс-президент Дональд Трамп. Помимо Харрис и Трампа, в выборах президента участвует антивоенная активистка и доктор Джилл Стайн от Партии зеленых и политик Чейз Оливер от Либертарианской партии. Решающим будет исход голосования в колеблющихся штатах, где ни одна из партий не обладает однозначным перевесом. В этом году к ним относятся Аризона, Висконсин, Джорджия, Мичиган, Невада, Пенсильвания и Северная Каролина.

https://ria.ru/20241105/vybory-1982044467.html

https://ria.ru/20241102/ssha-1980913223.html

мэриленд

сша

аризона

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

мэриленд, сша, аризона, джилл стайн, камала харрис, дональд трамп, выборы президента сша — 2024, в мире