Рейтинг@Mail.ru
Израильские ВВС нанесли серию ударов по Бейруту - РИА Новости, 06.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:14 06.11.2024
https://ria.ru/20241106/vvs-1982281230.html
Израильские ВВС нанесли серию ударов по Бейруту
Израильские ВВС нанесли серию ударов по Бейруту - РИА Новости, 06.11.2024
Израильские ВВС нанесли серию ударов по Бейруту
Самолеты израильских ВВС нанесли серию ударов по району Харет Хрейк в южном пригороде Бейрута, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 06.11.2024
2024-11-06T18:14
2024-11-06T18:14
в мире
бейрут
обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
израиль
ливан
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149025/17/1490251734_0:540:5184:3456_1920x0_80_0_0_fff196914083215a3e21454319589500.jpg
БЕЙРУТ, 6 ноя - РИА Новости, Михаил Алаеддин. Самолеты израильских ВВС нанесли серию ударов по району Харет Хрейк в южном пригороде Бейрута, передает корреспондент РИА Новости. Не менее четырех ударов нанесено по южному пригороду Бейрута. В небе над ливанской столицей слышна работа боевой авиации и беспилотников. Над пригородом Бейрута поднимаются столбы черного дыма.
https://ria.ru/20241105/beyrut-1981909477.html
бейрут
израиль
ливан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149025/17/1490251734_221:0:4829:3456_1920x0_80_0_0_2b6220d07414a7e5bc147e7a3daa66ff.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, бейрут, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024, израиль, ливан
В мире, Бейрут, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024, Израиль, Ливан
Израильские ВВС нанесли серию ударов по Бейруту

Израильские ВВС нанесли серию ударов по южному пригороду в Бейруте

© AP Photo / Ariel SchalitСамолет военно-воздушных сил Израиля
Самолет военно-воздушных сил Израиля - РИА Новости, 1920, 06.11.2024
© AP Photo / Ariel Schalit
Самолет военно-воздушных сил Израиля. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
БЕЙРУТ, 6 ноя - РИА Новости, Михаил Алаеддин. Самолеты израильских ВВС нанесли серию ударов по району Харет Хрейк в южном пригороде Бейрута, передает корреспондент РИА Новости.
Не менее четырех ударов нанесено по южному пригороду Бейрута. В небе над ливанской столицей слышна работа боевой авиации и беспилотников.
Над пригородом Бейрута поднимаются столбы черного дыма.
Самолет Ил-76 МЧC РФ, доставивший 19 тонн гуманитарной помощи, во время разгрузки в международном аэропорту Бейрута - РИА Новости, 1920, 05.11.2024
Спецборт МЧС вывезет из Бейрута около ста россиян
5 ноября, 12:40
 
В миреБейрутОбострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024ИзраильЛиван
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала