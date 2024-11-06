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Израильские ВВС нанесли серию ударов по Бейруту

Израильские ВВС нанесли серию ударов по Бейруту - РИА Новости, 06.11.2024

Израильские ВВС нанесли серию ударов по Бейруту

Самолеты израильских ВВС нанесли серию ударов по району Харет Хрейк в южном пригороде Бейрута, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 06.11.2024

2024-11-06T18:14

2024-11-06T18:14

2024-11-06T18:14

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БЕЙРУТ, 6 ноя - РИА Новости, Михаил Алаеддин. Самолеты израильских ВВС нанесли серию ударов по району Харет Хрейк в южном пригороде Бейрута, передает корреспондент РИА Новости. Не менее четырех ударов нанесено по южному пригороду Бейрута. В небе над ливанской столицей слышна работа боевой авиации и беспилотников. Над пригородом Бейрута поднимаются столбы черного дыма.

https://ria.ru/20241105/beyrut-1981909477.html

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в мире, бейрут, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024, израиль, ливан