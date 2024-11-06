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Израильские ВВС нанесли серию ударов по Бейруту
Израильские ВВС нанесли серию ударов по Бейруту - РИА Новости, 06.11.2024
Израильские ВВС нанесли серию ударов по Бейруту
Самолеты израильских ВВС нанесли серию ударов по району Харет Хрейк в южном пригороде Бейрута, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 06.11.2024
2024-11-06T18:14
2024-11-06T18:14
2024-11-06T18:14
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БЕЙРУТ, 6 ноя - РИА Новости, Михаил Алаеддин. Самолеты израильских ВВС нанесли серию ударов по району Харет Хрейк в южном пригороде Бейрута, передает корреспондент РИА Новости. Не менее четырех ударов нанесено по южному пригороду Бейрута. В небе над ливанской столицей слышна работа боевой авиации и беспилотников. Над пригородом Бейрута поднимаются столбы черного дыма.
https://ria.ru/20241105/beyrut-1981909477.html
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в мире, бейрут, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024, израиль, ливан
В мире, Бейрут, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024, Израиль, Ливан
Израильские ВВС нанесли серию ударов по Бейруту
Израильские ВВС нанесли серию ударов по южному пригороду в Бейруте