https://ria.ru/20241106/vsu-1982257632.html
СМИ раскрыли страшную правду о ВСУ в Курской области
СМИ раскрыли страшную правду о ВСУ в Курской области - РИА Новости, 06.11.2024
СМИ раскрыли страшную правду о ВСУ в Курской области
Вторжение в Курскую область не позволило Украине добиться желаемых целей, поэтому теперь в регион стал местом наказания неугодных режиму солдат, считает издание РИА Новости, 06.11.2024
2024-11-06T17:05
2024-11-06T17:05
2024-11-06T17:05
специальная военная операция на украине
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вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 6 ноя – РИА Новости. Вторжение в Курскую область не позволило Украине добиться желаемых целей, поэтому теперь в регион стал местом наказания неугодных режиму солдат, считает издание Strategic Culture."Решил воспользоваться критическим положением войск для создания своеобразного "лагеря наказания" для непослушных солдат", – отмечает автор.По его мнению, украинские власти ссылают в Курскую область тех, кого считают бунтовщиками, дезертирами и предателями, ведь с большой вероятностью те не вернутся обратно. Более того, ВСУ находятся на грани коллапса, несмотря на усиленную западную поддержку в виде денег, оружия и наемников, отмечается в тексте.Министерство обороны России 6 ноября сообщило, что ВСУ за все время вторжения в Курскую область потеряли свыше 30 тысяч человек. Также за этот период Киев потерял в регионе 184 танка, 115 боевых машин пехоты,107 бронетранспортеров, 1088 боевых бронированных машин, 817 автомобилей, 261 артиллерийское орудие, 40 пусковых установок РСЗО, в том числе 11 HIMARS и шесть MLRS производства США, 11 пусковых установок зенитных ракетных комплексов.
https://ria.ru/20241106/spetsoperatsiya-1982195994.html
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Курская область, Украина, Киев, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
СМИ раскрыли страшную правду о ВСУ в Курской области
SC: Курская область стала лагерем наказания для неугодных режиму боевиков ВСУ