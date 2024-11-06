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ВСУ боятся потери контроля над Донбассом из-за победы Трампа, пишет FT - РИА Новости, 06.11.2024
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15:56 06.11.2024
https://ria.ru/20241106/vsu-1982230129.html
ВСУ боятся потери контроля над Донбассом из-за победы Трампа, пишет FT
ВСУ боятся потери контроля над Донбассом из-за победы Трампа, пишет FT - РИА Новости, 06.11.2024
ВСУ боятся потери контроля над Донбассом из-за победы Трампа, пишет FT
В ВСУ опасаются окончательной потери контроля над рядом территорий Донбасса в результате победы на выборах президента США Дональда Трампа, который уже объявил о РИА Новости, 06.11.2024
2024-11-06T15:56
2024-11-06T15:56
в мире
сша
донбасс
дональд трамп
вооруженные силы украины
выборы президента сша — 2024
украина
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. В ВСУ опасаются окончательной потери контроля над рядом территорий Донбасса в результате победы на выборах президента США Дональда Трампа, который уже объявил о ней, сообщает газета Financial Times. Трамп, несмотря на ожидания долгой и напряженной борьбы, уже около двух часов ночи по времени Вашингтона (10.00 мск) был объявлен победителем выборов президента США: по данным ряда ведущих новостных ресурсов, прогнозирующих результаты, он выиграл во всех ключевых штатах. После этого Трамп выступил перед сторонниками во Флориде и объявил о своей победе. "(Многие люди в ВСУ) боятся, что помощь от США прекратится, и мы, как минимум, потеряем Донбасс", - приводит издание слова неназванного украинского чиновника из оборонной сферы. Другой анонимный источник, украинский советник по вопросам обороны, отметил, что содействие со стороны США - это вопрос жизни и смерти для Украины. Неназванный советник украинских властей выразил надежду, что в результате победы Трампа Европа и Британия могут начать более активно действовать на международной арене. Однако, отметил он, им, возможно, не под силу такая задача. По данным Fox News, Трамп набирает 277 голосов выборщиков при необходимых 270. Победителем его также назвали американская газета Hill и авторитетный сервис прогнозирования результатов выборов Decision Desk HQ.
https://ria.ru/20241106/ukraina-1982217182.html
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в мире, сша, донбасс, дональд трамп, вооруженные силы украины, выборы президента сша — 2024, украина
В мире, США, Донбасс, Дональд Трамп, Вооруженные силы Украины, Выборы президента США — 2024, Украина
ВСУ боятся потери контроля над Донбассом из-за победы Трампа, пишет FT

FT: ВСУ опасаются окончательной потери Донбасса из-за победы Трампа на выборах

© AP Photo / Oleg PetrasiukСолдат ВСУ
Солдат ВСУ - РИА Новости, 1920, 06.11.2024
© AP Photo / Oleg Petrasiuk
Солдат ВСУ. Архивное фото
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. В ВСУ опасаются окончательной потери контроля над рядом территорий Донбасса в результате победы на выборах президента США Дональда Трампа, который уже объявил о ней, сообщает газета Financial Times.
Трамп, несмотря на ожидания долгой и напряженной борьбы, уже около двух часов ночи по времени Вашингтона (10.00 мск) был объявлен победителем выборов президента США: по данным ряда ведущих новостных ресурсов, прогнозирующих результаты, он выиграл во всех ключевых штатах. После этого Трамп выступил перед сторонниками во Флориде и объявил о своей победе.
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"(Многие люди в ВСУ) боятся, что помощь от США прекратится, и мы, как минимум, потеряем Донбасс", - приводит издание слова неназванного украинского чиновника из оборонной сферы.
Другой анонимный источник, украинский советник по вопросам обороны, отметил, что содействие со стороны США - это вопрос жизни и смерти для Украины.
Неназванный советник украинских властей выразил надежду, что в результате победы Трампа Европа и Британия могут начать более активно действовать на международной арене. Однако, отметил он, им, возможно, не под силу такая задача.
По данным Fox News, Трамп набирает 277 голосов выборщиков при необходимых 270. Победителем его также назвали американская газета Hill и авторитетный сервис прогнозирования результатов выборов Decision Desk HQ.
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