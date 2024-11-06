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В Генштабе ВСУ заявили, что не могут укомплектовать войска личным составом - РИА Новости, 06.11.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
15:42 06.11.2024
https://ria.ru/20241106/vsu-1982224522.html
В Генштабе ВСУ заявили, что не могут укомплектовать войска личным составом
В Генштабе ВСУ заявили, что не могут укомплектовать войска личным составом - РИА Новости, 06.11.2024
В Генштабе ВСУ заявили, что не могут укомплектовать войска личным составом
Командование ВСУ не имеет возможности укомплектовать бригады личным составом, потому что не хватает желающих воевать, заявил представитель генштаба ВСУ Дмитрий... РИА Новости, 06.11.2024
2024-11-06T15:42
2024-11-06T15:42
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МОСКВА, 6 ноя – РИА Новости. Командование ВСУ не имеет возможности укомплектовать бригады личным составом, потому что не хватает желающих воевать, заявил представитель генштаба ВСУ Дмитрий Лиховой. "Чтобы закрывать фронт, в составе ВС Украины и необходимо создавать новые бригады. Другого действенного способа противодействовать превосходящему противнику просто нет. Ведь на сегодня мы имеем 1300 километров протяженности фронта с активными боевыми столкновениями", - приводит слова Лихового издание "Украинская правда". Как он отмечает, на отдельных участках преимущество российских военнослужащих может быть пятикратным. Поэтому, когда возникает угроза потери позиций, задействуется передислокация туда отдельных батальонов других воинских частей. "Нужно учитывать, что сегодня в вооруженных силах нет возможности оперативно пополнять бригады личным составом", - добавил Лиховой. Ранее депутат Верховной рады Украины Марьяна Безуглая заявляла, что главнокомандующий ВСУ Александр Сырский распорядился перевести техперсонал военной авиации в состав пехотных подразделений. Она также сообщала, что генеральный штаб ВСУ распорядился перевести 20% всех медиков из военных госпиталей в пехотные бригады. Позднее заявляла о том, что Сырский необоснованно часто меняет командиров бригад, опекая при этом лояльных ему офицеров.
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в мире, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Вооруженные силы Украины
В Генштабе ВСУ заявили, что не могут укомплектовать войска личным составом

Представитель генштаба ВСУ Лиховой: в ВСУ не хватает желающих воевать

© AP Photo / Leo CorreaУкраинские военные в Харьковской области
Украинские военные в Харьковской области - РИА Новости, 1920, 06.11.2024
© AP Photo / Leo Correa
Украинские военные в Харьковской области. Архивное фото
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МОСКВА, 6 ноя – РИА Новости. Командование ВСУ не имеет возможности укомплектовать бригады личным составом, потому что не хватает желающих воевать, заявил представитель генштаба ВСУ Дмитрий Лиховой.
"Чтобы закрывать фронт, в составе ВС Украины и необходимо создавать новые бригады. Другого действенного способа противодействовать превосходящему противнику просто нет. Ведь на сегодня мы имеем 1300 километров протяженности фронта с активными боевыми столкновениями", - приводит слова Лихового издание "Украинская правда".
Как он отмечает, на отдельных участках преимущество российских военнослужащих может быть пятикратным. Поэтому, когда возникает угроза потери позиций, задействуется передислокация туда отдельных батальонов других воинских частей. "Нужно учитывать, что сегодня в вооруженных силах нет возможности оперативно пополнять бригады личным составом", - добавил Лиховой.
Ранее депутат Верховной рады Украины Марьяна Безуглая заявляла, что главнокомандующий ВСУ Александр Сырский распорядился перевести техперсонал военной авиации в состав пехотных подразделений. Она также сообщала, что генеральный штаб ВСУ распорядился перевести 20% всех медиков из военных госпиталей в пехотные бригады. Позднее заявляла о том, что Сырский необоснованно часто меняет командиров бригад, опекая при этом лояльных ему офицеров.
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский - РИА Новости, 1920, 06.11.2024
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