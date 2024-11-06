https://ria.ru/20241106/vsu-1982192598.html
ВСУ обстреляли белгородский поселок Октябрьский
ВСУ обстреляли белгородский поселок Октябрьский - РИА Новости, 06.11.2024
ВСУ обстреляли белгородский поселок Октябрьский
ВСУ в среду дважды обстреляли поселок Октябрьский в Белгородской области, предварительно, пострадавших нет, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в... РИА Новости, 06.11.2024
2024-11-06T13:47
2024-11-06T13:47
2024-11-06T13:47
происшествия
белгородский район
октябрьский
белгородская область
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/06/1856081096_0:63:3072:1791_1920x0_80_0_0_6cc40a4e16f68a12d2f82823a382ecfb.jpg
БЕЛГОРОД, 6 ноя - РИА Новости. ВСУ в среду дважды обстреляли поселок Октябрьский в Белгородской области, предварительно, пострадавших нет, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале. "ВСУ дважды обстреляли поселок Октябрьский Белгородского района. Предварительно, никто не пострадал. В результате попадания боеприпаса загорелся торговый павильон — возгорание ликвидировано. По предварительным данным, в нескольких квартирах двух МКД повреждены окна и балконы", - написал Гладков. Он добавил, что в пяти частных домовладениях выбиты окна, посечены кровли, фасады и заборы. Кроме того, повреждены 10 автомобилей и пять коммерческих объектов. Белгородский район на юге граничит с Харьковской областью Украины. Протяженность украинской границы с Белгородским районом составляет около 50 километров.
https://ria.ru/20241105/ranenaya-1981998278.html
https://ria.ru/20241106/evropa-1982189939.html
белгородский район
октябрьский
белгородская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/06/1856081096_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_d9e5e9ea2dec17c5a6c4c3950713786e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, белгородский район, октябрьский, белгородская область, вячеслав гладков, вооруженные силы украины
Происшествия, Белгородский район, Октябрьский, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины
ВСУ обстреляли белгородский поселок Октябрьский
ВСУ дважды обстреляли белгородский поселок Октябрьский, пострадавших нет