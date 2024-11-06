https://ria.ru/20241106/vsu-1982192598.html

ВСУ обстреляли белгородский поселок Октябрьский

ВСУ обстреляли белгородский поселок Октябрьский - РИА Новости, 06.11.2024

ВСУ обстреляли белгородский поселок Октябрьский

ВСУ в среду дважды обстреляли поселок Октябрьский в Белгородской области, предварительно, пострадавших нет, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в... РИА Новости, 06.11.2024

2024-11-06T13:47

2024-11-06T13:47

2024-11-06T13:47

происшествия

белгородский район

октябрьский

белгородская область

вячеслав гладков

вооруженные силы украины

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БЕЛГОРОД, 6 ноя - РИА Новости. ВСУ в среду дважды обстреляли поселок Октябрьский в Белгородской области, предварительно, пострадавших нет, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале. "ВСУ дважды обстреляли поселок Октябрьский Белгородского района. Предварительно, никто не пострадал. В результате попадания боеприпаса загорелся торговый павильон — возгорание ликвидировано. По предварительным данным, в нескольких квартирах двух МКД повреждены окна и балконы", - написал Гладков. Он добавил, что в пяти частных домовладениях выбиты окна, посечены кровли, фасады и заборы. Кроме того, повреждены 10 автомобилей и пять коммерческих объектов. Белгородский район на юге граничит с Харьковской областью Украины. Протяженность украинской границы с Белгородским районом составляет около 50 километров.

https://ria.ru/20241105/ranenaya-1981998278.html

https://ria.ru/20241106/evropa-1982189939.html

белгородский район

октябрьский

белгородская область

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Варвара Скокшина

происшествия, белгородский район, октябрьский, белгородская область, вячеслав гладков, вооруженные силы украины