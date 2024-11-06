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Россиян предупредили о рисках вкладов в банках, не вошедших в топ избранных - РИА Новости, 06.11.2024
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02:17 06.11.2024
https://ria.ru/20241106/vklady-1982065432.html
Россиян предупредили о рисках вкладов в банках, не вошедших в топ избранных
Россиян предупредили о рисках вкладов в банках, не вошедших в топ избранных - РИА Новости, 06.11.2024
Россиян предупредили о рисках вкладов в банках, не вошедших в топ избранных
Банк России на минувшей неделе утвердил перечень 13 системно значимых банков. Чем опасно открытие вклада в прочих кредитных организациях, агентству “Прайм"... РИА Новости, 06.11.2024
2024-11-06T02:17
2024-11-06T02:17
экономика
россия
олег акимов
государственный университет управления
банки
вклады
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Банк России на минувшей неделе утвердил перечень 13 системно значимых банков. Чем опасно открытие вклада в прочих кредитных организациях, агентству “Прайм" рассказал доцент кафедры банковского дела и предпринимательства Государственного университета управления Олег Акимов.Вероятность дефолта системно значимого банка ниже, а кредитные рейтинги выше, чем у всех остальных. "Монетарные власти берут на себя неформальные обязательства поддержать системно значимый банк в трудную минуту, не допустив его банкротства (отзыва лицензии)", — разъяснил он.В остальных банках вероятность отзыва лицензии или дефолта выше. Она зависит от многих факторов и в каждом случае индивидуальна. В России с 2004 года действует система страхования вкладов, которая распространяется на все банки. Однако она страхует средства не полностью.Под страховку не подпадают суммы, превышающие установленный лимит в 1,4 миллиона рублей. Кроме того, застрахованы лишь капитализированные проценты — которые добавляются к телу вклада в течение срока его действия. Если проценты начисляются лишь в конце срока действия вклада, их не возместят, невзирая на страховку, предупредил Акимов.
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экономика, россия, олег акимов, государственный университет управления, банки, вклады
Экономика, Россия, Олег Акимов, Государственный университет управления, Банки, Вклады
Россиян предупредили о рисках вкладов в банках, не вошедших в топ избранных

Доцент Акимов: в банках, не признанных системно значимыми, выше риск дефолта

© РИА Новости / Игорь Зарембо | Перейти в медиабанкСотрудница в операционном зале банка
Сотрудница в операционном зале банка - РИА Новости, 1920, 06.11.2024
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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Сотрудница в операционном зале банка. Архивное фото
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Банк России на минувшей неделе утвердил перечень 13 системно значимых банков. Чем опасно открытие вклада в прочих кредитных организациях, агентству “Прайм" рассказал доцент кафедры банковского дела и предпринимательства Государственного университета управления Олег Акимов.
Вероятность дефолта системно значимого банка ниже, а кредитные рейтинги выше, чем у всех остальных.
«
"Монетарные власти берут на себя неформальные обязательства поддержать системно значимый банк в трудную минуту, не допустив его банкротства (отзыва лицензии)", — разъяснил он.
В остальных банках вероятность отзыва лицензии или дефолта выше. Она зависит от многих факторов и в каждом случае индивидуальна. В России с 2004 года действует система страхования вкладов, которая распространяется на все банки. Однако она страхует средства не полностью.
Под страховку не подпадают суммы, превышающие установленный лимит в 1,4 миллиона рублей. Кроме того, застрахованы лишь капитализированные проценты — которые добавляются к телу вклада в течение срока его действия. Если проценты начисляются лишь в конце срока действия вклада, их не возместят, невзирая на страховку, предупредил Акимов.
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ЭкономикаРоссияОлег АкимовГосударственный университет управленияБанкиВклады
 
 
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