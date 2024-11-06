https://ria.ru/20241106/vklady-1982065432.html

Россиян предупредили о рисках вкладов в банках, не вошедших в топ избранных

Россиян предупредили о рисках вкладов в банках, не вошедших в топ избранных - РИА Новости, 06.11.2024

Россиян предупредили о рисках вкладов в банках, не вошедших в топ избранных

Банк России на минувшей неделе утвердил перечень 13 системно значимых банков. Чем опасно открытие вклада в прочих кредитных организациях, агентству “Прайм"... РИА Новости, 06.11.2024

2024-11-06T02:17

2024-11-06T02:17

2024-11-06T02:17

экономика

россия

олег акимов

государственный университет управления

банки

вклады

https://cdnn21.img.ria.ru/images/151504/10/1515041031_40:279:1873:1310_1920x0_80_0_0_7bba23ff75d76c5e091ffd090b5c25c3.jpg

МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Банк России на минувшей неделе утвердил перечень 13 системно значимых банков. Чем опасно открытие вклада в прочих кредитных организациях, агентству “Прайм" рассказал доцент кафедры банковского дела и предпринимательства Государственного университета управления Олег Акимов.Вероятность дефолта системно значимого банка ниже, а кредитные рейтинги выше, чем у всех остальных. "Монетарные власти берут на себя неформальные обязательства поддержать системно значимый банк в трудную минуту, не допустив его банкротства (отзыва лицензии)", — разъяснил он.В остальных банках вероятность отзыва лицензии или дефолта выше. Она зависит от многих факторов и в каждом случае индивидуальна. В России с 2004 года действует система страхования вкладов, которая распространяется на все банки. Однако она страхует средства не полностью.Под страховку не подпадают суммы, превышающие установленный лимит в 1,4 миллиона рублей. Кроме того, застрахованы лишь капитализированные проценты — которые добавляются к телу вклада в течение срока его действия. Если проценты начисляются лишь в конце срока действия вклада, их не возместят, невзирая на страховку, предупредил Акимов.

https://ria.ru/20241103/vklady-1981632943.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алексей Калабанов

экономика, россия, олег акимов, государственный университет управления, банки, вклады