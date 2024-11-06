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Россиян предупредили о рисках вкладов в банках, не вошедших в топ избранных
Россиян предупредили о рисках вкладов в банках, не вошедших в топ избранных - РИА Новости, 06.11.2024
Россиян предупредили о рисках вкладов в банках, не вошедших в топ избранных
Банк России на минувшей неделе утвердил перечень 13 системно значимых банков. Чем опасно открытие вклада в прочих кредитных организациях, агентству “Прайм"... РИА Новости, 06.11.2024
2024-11-06T02:17
2024-11-06T02:17
2024-11-06T02:17
экономика
россия
олег акимов
государственный университет управления
банки
вклады
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Банк России на минувшей неделе утвердил перечень 13 системно значимых банков. Чем опасно открытие вклада в прочих кредитных организациях, агентству “Прайм" рассказал доцент кафедры банковского дела и предпринимательства Государственного университета управления Олег Акимов.Вероятность дефолта системно значимого банка ниже, а кредитные рейтинги выше, чем у всех остальных. "Монетарные власти берут на себя неформальные обязательства поддержать системно значимый банк в трудную минуту, не допустив его банкротства (отзыва лицензии)", — разъяснил он.В остальных банках вероятность отзыва лицензии или дефолта выше. Она зависит от многих факторов и в каждом случае индивидуальна. В России с 2004 года действует система страхования вкладов, которая распространяется на все банки. Однако она страхует средства не полностью.Под страховку не подпадают суммы, превышающие установленный лимит в 1,4 миллиона рублей. Кроме того, застрахованы лишь капитализированные проценты — которые добавляются к телу вклада в течение срока его действия. Если проценты начисляются лишь в конце срока действия вклада, их не возместят, невзирая на страховку, предупредил Акимов.
https://ria.ru/20241103/vklady-1981632943.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, олег акимов, государственный университет управления, банки, вклады
Экономика, Россия, Олег Акимов, Государственный университет управления, Банки, Вклады
Россиян предупредили о рисках вкладов в банках, не вошедших в топ избранных
Доцент Акимов: в банках, не признанных системно значимыми, выше риск дефолта