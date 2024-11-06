"Вести недели" победили в конкурсе на телекинофоруме "Новая реальность"
"Вести недели" с Киселевым победили в конкурсе на кинофоруме "Новая реальность"
© Анастасия Мельникова В номинации Лучшая аналитическая программа победили "Вести недели" (ВГТРК, ведущий Дмитрий Киселев)
© Анастасия Мельникова
В номинации Лучшая аналитическая программа победили "Вести недели" (ВГТРК, ведущий Дмитрий Киселев)
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Программа "Вести недели" с Дмитрием Киселевым одержала победу в номинации "Лучшая аналитическая программа" творческого конкурса документальных фильмов и телевизионных программ в рамках телекинофорума "Новая реальность", сообщил заместитель председателя Союза журналистов России Алексей Вишневецкий.
Международный телекинофорум "Новая реальность", организованный Союзом журналистов России, проходил 28 октября - 1 ноября в Железноводске. В рамках телекинофорума проведен творческий конкурс документальных фильмов и телевизионных программ, определены победители в девяти номинациях.
В среду Союз журналистов России поделился результатами конкурса в своем Telegram-канале.
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"В тройку (лидеров конкурса) неожиданно для всех вошли "Вести недели" - Дмитрий Киселев. Ну, это я так шучу, конечно, "неожиданно для всех". Подали заявку наравне со всеми, да. Ну, логично, что вошли в тройку", - сказал Вишневецкий на пресс-конференции, посвященной проведению в Международного телекинофорума "Новая реальность", до оглашения результатов.
Как сообщается на сайте форума, целью телекинофорума является содействие культурной и духовной интеграции народов и повышение значимости российского теле- и киноискусства на карте мира и России, путем развития и укрепления отношений журналистских и кинематографических сообществ России и других стран, а также выявление молодых талантливых режиссеров документального кино, операторов и создателей телевизионных передач.