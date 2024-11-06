https://ria.ru/20241106/vesti-1982194182.html

"Вести недели" победили в конкурсе на телекинофоруме "Новая реальность"

"Вести недели" победили в конкурсе на телекинофоруме "Новая реальность" - РИА Новости, 06.11.2024

"Вести недели" победили в конкурсе на телекинофоруме "Новая реальность"

Программа "Вести недели" с Дмитрием Киселевым одержала победу в номинации "Лучшая аналитическая программа" творческого конкурса документальных фильмов и... РИА Новости, 06.11.2024

2024-11-06T13:54

2024-11-06T13:54

2024-11-06T13:54

россия

железноводск

дмитрий киселев

новости агентства

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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Программа "Вести недели" с Дмитрием Киселевым одержала победу в номинации "Лучшая аналитическая программа" творческого конкурса документальных фильмов и телевизионных программ в рамках телекинофорума "Новая реальность", сообщил заместитель председателя Союза журналистов России Алексей Вишневецкий. Международный телекинофорум "Новая реальность", организованный Союзом журналистов России, проходил 28 октября - 1 ноября в Железноводске. В рамках телекинофорума проведен творческий конкурс документальных фильмов и телевизионных программ, определены победители в девяти номинациях. В среду Союз журналистов России поделился результатами конкурса в своем Telegram-канале. "В тройку (лидеров конкурса) неожиданно для всех вошли "Вести недели" - Дмитрий Киселев. Ну, это я так шучу, конечно, "неожиданно для всех". Подали заявку наравне со всеми, да. Ну, логично, что вошли в тройку", - сказал Вишневецкий на пресс-конференции, посвященной проведению в Международного телекинофорума "Новая реальность", до оглашения результатов.Как сообщается на сайте форума, целью телекинофорума является содействие культурной и духовной интеграции народов и повышение значимости российского теле- и киноискусства на карте мира и России, путем развития и укрепления отношений журналистских и кинематографических сообществ России и других стран, а также выявление молодых талантливых режиссеров документального кино, операторов и создателей телевизионных передач.

https://ria.ru/20240412/premiya-1939709130.html

россия

железноводск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, железноводск, дмитрий киселев, новости агентства