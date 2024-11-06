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В Вашингтоне продолжают заколачивать фанерой витрины магазинов и кафе - РИА Новости, 06.11.2024
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05:22 06.11.2024
https://ria.ru/20241106/vashington-1982088172.html
В Вашингтоне продолжают заколачивать фанерой витрины магазинов и кафе
В Вашингтоне продолжают заколачивать фанерой витрины магазинов и кафе - РИА Новости, 06.11.2024
В Вашингтоне продолжают заколачивать фанерой витрины магазинов и кафе
Владельцы кафе и магазинов на центральных улицах Вашингтона продолжают готовиться к возможным беспорядкам после подведения итогов президентских выборов в США,... РИА Новости, 06.11.2024
2024-11-06T05:22
2024-11-06T05:22
сша
вашингтон (штат)
палестина
камала харрис
дональд трамп
выборы президента сша — 2024
в мире
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ВАШИНГТОН, 6 ноя - РИА Новости. Владельцы кафе и магазинов на центральных улицах Вашингтона продолжают готовиться к возможным беспорядкам после подведения итогов президентских выборов в США, учреждения заколачивают витрины фанерой, передает корреспондент РИА Новости. Многие торговые заведения в американской столице позаботились о защите своей собственности еще накануне. Во вторник вечером листы фанеры появились у последних незаколоченных витрин на крупном проспекте близ Белого дома. У самой резиденции президента США проходит неорганизованный митинг сторонников Палестины. Несколько десятков человек с палестинскими флагами и арабскими платками-куфиями спокойно обсуждают политику и итоги выборов. К месту проведения акции подходят новые люди. Вокруг Белого дома продолжаются перекрытия крупных улиц, на дорожных магистралях мало машин. Выборы президента США проходят во вторник. Демократическую партию на них представляет вице-президент Камала Харрис, республиканскую - экс-президент Дональд Трамп. Решающим будет исход голосования в колеблющихся штатах, где ни одна из партий не обладает однозначным перевесом. В этом году к ним относятся Аризона, Висконсин, Джорджия, Мичиган, Невада, Пенсильвания и Северная Каролина.
https://ria.ru/20241105/sscha-1981135817.html
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Установка ограждений в Вашингтоне во время выборов президента США
Выборы президента США в самом разгаре. Как и установка ограждений в Вашингтоне.
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сша, вашингтон (штат), палестина, камала харрис, дональд трамп, выборы президента сша — 2024, в мире
США, Вашингтон (штат), Палестина, Камала Харрис, Дональд Трамп, Выборы президента США — 2024, В мире
В Вашингтоне продолжают заколачивать фанерой витрины магазинов и кафе

Владельцы кафе и магазинов в Вашингтоне продолжают заколачивать витрины фанерой

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ВАШИНГТОН, 6 ноя - РИА Новости. Владельцы кафе и магазинов на центральных улицах Вашингтона продолжают готовиться к возможным беспорядкам после подведения итогов президентских выборов в США, учреждения заколачивают витрины фанерой, передает корреспондент РИА Новости.
Многие торговые заведения в американской столице позаботились о защите своей собственности еще накануне. Во вторник вечером листы фанеры появились у последних незаколоченных витрин на крупном проспекте близ Белого дома. У самой резиденции президента США проходит неорганизованный митинг сторонников Палестины. Несколько десятков человек с палестинскими флагами и арабскими платками-куфиями спокойно обсуждают политику и итоги выборов. К месту проведения акции подходят новые люди.
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Выборы президента США проходят во вторник. Демократическую партию на них представляет вице-президент Камала Харрис, республиканскую - экс-президент Дональд Трамп. Решающим будет исход голосования в колеблющихся штатах, где ни одна из партий не обладает однозначным перевесом. В этом году к ним относятся Аризона, Висконсин, Джорджия, Мичиган, Невада, Пенсильвания и Северная Каролина.
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