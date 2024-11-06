https://ria.ru/20241106/vashington-1982088172.html

В Вашингтоне продолжают заколачивать фанерой витрины магазинов и кафе

В Вашингтоне продолжают заколачивать фанерой витрины магазинов и кафе - РИА Новости, 06.11.2024

В Вашингтоне продолжают заколачивать фанерой витрины магазинов и кафе

Владельцы кафе и магазинов на центральных улицах Вашингтона продолжают готовиться к возможным беспорядкам после подведения итогов президентских выборов в США,... РИА Новости, 06.11.2024

2024-11-06T05:22

2024-11-06T05:22

2024-11-06T05:22

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ВАШИНГТОН, 6 ноя - РИА Новости. Владельцы кафе и магазинов на центральных улицах Вашингтона продолжают готовиться к возможным беспорядкам после подведения итогов президентских выборов в США, учреждения заколачивают витрины фанерой, передает корреспондент РИА Новости. Многие торговые заведения в американской столице позаботились о защите своей собственности еще накануне. Во вторник вечером листы фанеры появились у последних незаколоченных витрин на крупном проспекте близ Белого дома. У самой резиденции президента США проходит неорганизованный митинг сторонников Палестины. Несколько десятков человек с палестинскими флагами и арабскими платками-куфиями спокойно обсуждают политику и итоги выборов. К месту проведения акции подходят новые люди. Вокруг Белого дома продолжаются перекрытия крупных улиц, на дорожных магистралях мало машин. Выборы президента США проходят во вторник. Демократическую партию на них представляет вице-президент Камала Харрис, республиканскую - экс-президент Дональд Трамп. Решающим будет исход голосования в колеблющихся штатах, где ни одна из партий не обладает однозначным перевесом. В этом году к ним относятся Аризона, Висконсин, Джорджия, Мичиган, Невада, Пенсильвания и Северная Каролина.

https://ria.ru/20241105/sscha-1981135817.html

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сша

вашингтон (штат)

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Установка ограждений в Вашингтоне во время выборов президента США Выборы президента США в самом разгаре. Как и установка ограждений в Вашингтоне. 2024-11-06T05:22 true PT0M37S

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сша, вашингтон (штат), палестина, камала харрис, дональд трамп, выборы президента сша — 2024, в мире