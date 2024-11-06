Рейтинг@Mail.ru
Власти США перекроют парк у Белого дома в случае беспорядков - РИА Новости, 06.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:20 06.11.2024 (обновлено: 00:40 06.11.2024)
https://ria.ru/20241106/vashington-1982056882.html
Власти США перекроют парк у Белого дома в случае беспорядков
Власти США перекроют парк у Белого дома в случае беспорядков - РИА Новости, 06.11.2024
Власти США перекроют парк у Белого дома в случае беспорядков
Спецслужбы в США готовятся перекрыть парк Лафайет-сквер у Белого дома в случае начала беспорядков, заявила РИА Новости представитель Секретной службы, дежурящая РИА Новости, 06.11.2024
2024-11-06T00:20
2024-11-06T00:40
в мире
сша
джо байден
камала харрис
дональд трамп
выборы президента сша — 2024
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/06/1982058769_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_3501bb1d01447056edbd59cd138bb339.jpg
ВАШИНГТОН, 6 ноя - РИА Новости. Спецслужбы в США готовятся перекрыть парк Лафайет-сквер у Белого дома в случае начала беспорядков, заявила РИА Новости представитель Секретной службы, дежурящая у резиденции американского президента Джо Байдена. "Если что-либо начнет происходить, то мы перекроем сквер", - сообщила она корреспонденту агентства. В настоящее время власти уже обнесли дополнительным забором не только сам Белый дом, но и территорию парка. Вход на нее пока остается открытым для всех желающих, но только через отведенные для этого ворота. Как отметила офицер Секретной службы, вход в парк останется открытым ночью, если не будет происходить никаких народных волнений. "Мы не знаем, что может случиться", - добавила она. Выборы президента США проходят во вторник. Демократическую партию на них представляет вице-президент Камала Харрис, Республиканскую - экс-президент Дональд Трамп.
https://ria.ru/20241105/sscha-1981135817.html
https://ria.ru/20241102/ssha-1980913223.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Перекрытия на случай беспорядков в центре Вашингтона
Спецслужбы готовятся перекрыть парк Лафайет-сквер у Белого дома в случае начала беспорядков, заявила РИА Новости представитель Секретной службы, дежурящая у резиденции американского президента.  “Если что-либо начнет происходить, то мы перекроем сквер… Мы не знаем, что может случиться”, - сообщила он корреспонденту агентства. 
2024-11-06T00:20
true
PT0M14S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/06/1982058769_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_01f50e42aed42c16accf162ee11f0e29.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, джо байден, камала харрис, дональд трамп, выборы президента сша — 2024
В мире, США, Джо Байден, Камала Харрис, Дональд Трамп, Выборы президента США — 2024
Власти США перекроют парк у Белого дома в случае беспорядков

Спецслужбы в США готовятся перекрыть парк Лафайет-сквер в случае беспорядков

Читать ria.ru в
Дзен
ВАШИНГТОН, 6 ноя - РИА Новости. Спецслужбы в США готовятся перекрыть парк Лафайет-сквер у Белого дома в случае начала беспорядков, заявила РИА Новости представитель Секретной службы, дежурящая у резиденции американского президента Джо Байдена.
"Если что-либо начнет происходить, то мы перекроем сквер", - сообщила она корреспонденту агентства.
Выборы в США - РИА Новости, 1920, 05.11.2024
Выборы в США: как проходит голосование, чего ждут от кандидатов
Вчера, 10:31
В настоящее время власти уже обнесли дополнительным забором не только сам Белый дом, но и территорию парка. Вход на нее пока остается открытым для всех желающих, но только через отведенные для этого ворота.
Как отметила офицер Секретной службы, вход в парк останется открытым ночью, если не будет происходить никаких народных волнений.
"Мы не знаем, что может случиться", - добавила она.
Выборы президента США проходят во вторник. Демократическую партию на них представляет вице-президент Камала Харрис, Республиканскую - экс-президент Дональд Трамп.
Участники акции протеста сторонников действующего президента США Дональда Трампа у здания Конгресса в Вашингтоне, 2021 - РИА Новости, 1920, 02.11.2024
Как устроены выборы президента США: объясняем простыми словами
2 ноября, 16:49
 
В миреСШАДжо БайденКамала ХаррисДональд ТрампВыборы президента США — 2024
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Досрочное голосование на всеобщих выборах в здании мэрии в Провиденсе, Род-АйлендВыборы в США. Онлайн-репортажВчера, 22:50
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала