https://ria.ru/20241106/vashington-1982056882.html

Власти США перекроют парк у Белого дома в случае беспорядков

Власти США перекроют парк у Белого дома в случае беспорядков - РИА Новости, 06.11.2024

Власти США перекроют парк у Белого дома в случае беспорядков

Спецслужбы в США готовятся перекрыть парк Лафайет-сквер у Белого дома в случае начала беспорядков, заявила РИА Новости представитель Секретной службы, дежурящая РИА Новости, 06.11.2024

2024-11-06T00:20

2024-11-06T00:20

2024-11-06T00:40

в мире

сша

джо байден

камала харрис

дональд трамп

выборы президента сша — 2024

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/06/1982058769_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_3501bb1d01447056edbd59cd138bb339.jpg

ВАШИНГТОН, 6 ноя - РИА Новости. Спецслужбы в США готовятся перекрыть парк Лафайет-сквер у Белого дома в случае начала беспорядков, заявила РИА Новости представитель Секретной службы, дежурящая у резиденции американского президента Джо Байдена. "Если что-либо начнет происходить, то мы перекроем сквер", - сообщила она корреспонденту агентства. В настоящее время власти уже обнесли дополнительным забором не только сам Белый дом, но и территорию парка. Вход на нее пока остается открытым для всех желающих, но только через отведенные для этого ворота. Как отметила офицер Секретной службы, вход в парк останется открытым ночью, если не будет происходить никаких народных волнений. "Мы не знаем, что может случиться", - добавила она. Выборы президента США проходят во вторник. Демократическую партию на них представляет вице-президент Камала Харрис, Республиканскую - экс-президент Дональд Трамп.

https://ria.ru/20241105/sscha-1981135817.html

https://ria.ru/20241102/ssha-1980913223.html

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Перекрытия на случай беспорядков в центре Вашингтона Спецслужбы готовятся перекрыть парк Лафайет-сквер у Белого дома в случае начала беспорядков, заявила РИА Новости представитель Секретной службы, дежурящая у резиденции американского президента. “Если что-либо начнет происходить, то мы перекроем сквер… Мы не знаем, что может случиться”, - сообщила он корреспонденту агентства. 2024-11-06T00:20 true PT0M14S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сша, джо байден, камала харрис, дональд трамп, выборы президента сша — 2024