https://ria.ru/20241106/vashington-1982056882.html
Власти США перекроют парк у Белого дома в случае беспорядков
Власти США перекроют парк у Белого дома в случае беспорядков - РИА Новости, 06.11.2024
Власти США перекроют парк у Белого дома в случае беспорядков
Спецслужбы в США готовятся перекрыть парк Лафайет-сквер у Белого дома в случае начала беспорядков, заявила РИА Новости представитель Секретной службы, дежурящая РИА Новости, 06.11.2024
2024-11-06T00:20
2024-11-06T00:20
2024-11-06T00:40
в мире
сша
джо байден
камала харрис
дональд трамп
выборы президента сша — 2024
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/06/1982058769_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_3501bb1d01447056edbd59cd138bb339.jpg
ВАШИНГТОН, 6 ноя - РИА Новости. Спецслужбы в США готовятся перекрыть парк Лафайет-сквер у Белого дома в случае начала беспорядков, заявила РИА Новости представитель Секретной службы, дежурящая у резиденции американского президента Джо Байдена. "Если что-либо начнет происходить, то мы перекроем сквер", - сообщила она корреспонденту агентства. В настоящее время власти уже обнесли дополнительным забором не только сам Белый дом, но и территорию парка. Вход на нее пока остается открытым для всех желающих, но только через отведенные для этого ворота. Как отметила офицер Секретной службы, вход в парк останется открытым ночью, если не будет происходить никаких народных волнений. "Мы не знаем, что может случиться", - добавила она. Выборы президента США проходят во вторник. Демократическую партию на них представляет вице-президент Камала Харрис, Республиканскую - экс-президент Дональд Трамп.
https://ria.ru/20241105/sscha-1981135817.html
https://ria.ru/20241102/ssha-1980913223.html
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/06/1982058769_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_01f50e42aed42c16accf162ee11f0e29.jpg
Перекрытия на случай беспорядков в центре Вашингтона
Спецслужбы готовятся перекрыть парк Лафайет-сквер у Белого дома в случае начала беспорядков, заявила РИА Новости представитель Секретной службы, дежурящая у резиденции американского президента.
“Если что-либо начнет происходить, то мы перекроем сквер… Мы не знаем, что может случиться”, - сообщила он корреспонденту агентства.
2024-11-06T00:20
true
PT0M14S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, джо байден, камала харрис, дональд трамп, выборы президента сша — 2024
В мире, США, Джо Байден, Камала Харрис, Дональд Трамп, Выборы президента США — 2024
Власти США перекроют парк у Белого дома в случае беспорядков
Спецслужбы в США готовятся перекрыть парк Лафайет-сквер в случае беспорядков
ВАШИНГТОН, 6 ноя - РИА Новости. Спецслужбы в США готовятся перекрыть парк Лафайет-сквер у Белого дома в случае начала беспорядков, заявила РИА Новости представитель Секретной службы, дежурящая у резиденции американского президента Джо Байдена.
"Если что-либо начнет происходить, то мы перекроем сквер", - сообщила она корреспонденту агентства.
В настоящее время власти уже обнесли дополнительным забором не только сам Белый дом, но и территорию парка. Вход на нее пока остается открытым для всех желающих, но только через отведенные для этого ворота.
Как отметила офицер Секретной службы, вход в парк останется открытым ночью, если не будет происходить никаких народных волнений.
"Мы не знаем, что может случиться", - добавила она.
Выборы президента США проходят во вторник. Демократическую партию на них представляет вице-президент Камала Харрис, Республиканскую - экс-президент Дональд Трамп.