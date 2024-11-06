В Узбекистане после падения каменного валуна погибли три человека
В Узбекистане каменный валун упал на автомобиль, трое человек погибли
© Фото : Служба безопасности дорожного движения Департамента общественной безопасности МВД Республики УзбекистанМесто происшествия, где каменный валун упал на автомобиль на перевале в Кашкадарьинской области на юге Узбекистана. 6 ноября 2024
© Фото : Служба безопасности дорожного движения Департамента общественной безопасности МВД Республики Узбекистан
Место происшествия, где каменный валун упал на автомобиль на перевале в Кашкадарьинской области на юге Узбекистана. 6 ноября 2024
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ТАШКЕНТ, 6 ноя – РИА Новости. Каменный валун упал на автомобиль на перевале в Кашкадарьинской области на юге Узбекистана, трое человек, находившихся в машине погибли, сообщили РИА Новости в пресс-центре Службы безопасности дорожного движения (СБДД) МВД страны.
По данным пресс-центра, 6 ноября в 15.45 (13.45 мск) на 1137-ом километре автомобильной трассы М-39 в районе перевала Тахта-Карача в Кашкадарьинской области на проезжающий автомобиль Chevrolet Cobalt с горы упал каменный валун.
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"В результате происшествия трое человек, находившихся в автомобиле, погибли на месте", - сказал представитель СБДД.
В настоящий момент дорога через перевал перекрыта, сотрудники МЧС проводят работы по удалению валуна с автотрассы.
Ранее ряд местных СМИ сообщили, что в машине могли находиться туристы из Венгрии. Данная информация в настоящий момент не подтверждается.