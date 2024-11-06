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В Узбекистане после падения каменного валуна погибли три человека - РИА Новости, 06.11.2024
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17:11 06.11.2024 (обновлено: 17:17 06.11.2024)
https://ria.ru/20241106/valun-1982260699.html
В Узбекистане после падения каменного валуна погибли три человека
В Узбекистане после падения каменного валуна погибли три человека - РИА Новости, 06.11.2024
В Узбекистане после падения каменного валуна погибли три человека
Каменный валун упал на автомобиль на перевале в Кашкадарьинской области на юге Узбекистана, трое человек, находившихся в машине погибли, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 06.11.2024
2024-11-06T17:11
2024-11-06T17:17
авто
кашкадарьинская область
узбекистан
венгрия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
в мире
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ТАШКЕНТ, 6 ноя – РИА Новости. Каменный валун упал на автомобиль на перевале в Кашкадарьинской области на юге Узбекистана, трое человек, находившихся в машине погибли, сообщили РИА Новости в пресс-центре Службы безопасности дорожного движения (СБДД) МВД страны. По данным пресс-центра, 6 ноября в 15.45 (13.45 мск) на 1137-ом километре автомобильной трассы М-39 в районе перевала Тахта-Карача в Кашкадарьинской области на проезжающий автомобиль Chevrolet Cobalt с горы упал каменный валун. "В результате происшествия трое человек, находившихся в автомобиле, погибли на месте", - сказал представитель СБДД. В настоящий момент дорога через перевал перекрыта, сотрудники МЧС проводят работы по удалению валуна с автотрассы. Ранее ряд местных СМИ сообщили, что в машине могли находиться туристы из Венгрии. Данная информация в настоящий момент не подтверждается.
https://ria.ru/20241028/rabochie-1980471188.html
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кашкадарьинская область
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авто, кашкадарьинская область, узбекистан, венгрия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), в мире
Авто, Кашкадарьинская область, Узбекистан, Венгрия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), В мире
В Узбекистане после падения каменного валуна погибли три человека

В Узбекистане каменный валун упал на автомобиль, трое человек погибли

© Фото : Служба безопасности дорожного движения Департамента общественной безопасности МВД Республики УзбекистанМесто происшествия, где каменный валун упал на автомобиль на перевале в Кашкадарьинской области на юге Узбекистана. 6 ноября 2024
Место происшествия, где каменный валун упал на автомобиль на перевале в Кашкадарьинской области на юге Узбекистана. 6 ноября 2024 - РИА Новости, 1920, 06.11.2024
© Фото : Служба безопасности дорожного движения Департамента общественной безопасности МВД Республики Узбекистан
Место происшествия, где каменный валун упал на автомобиль на перевале в Кашкадарьинской области на юге Узбекистана. 6 ноября 2024
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ТАШКЕНТ, 6 ноя – РИА Новости. Каменный валун упал на автомобиль на перевале в Кашкадарьинской области на юге Узбекистана, трое человек, находившихся в машине погибли, сообщили РИА Новости в пресс-центре Службы безопасности дорожного движения (СБДД) МВД страны.
По данным пресс-центра, 6 ноября в 15.45 (13.45 мск) на 1137-ом километре автомобильной трассы М-39 в районе перевала Тахта-Карача в Кашкадарьинской области на проезжающий автомобиль Chevrolet Cobalt с горы упал каменный валун.
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"В результате происшествия трое человек, находившихся в автомобиле, погибли на месте", - сказал представитель СБДД.
В настоящий момент дорога через перевал перекрыта, сотрудники МЧС проводят работы по удалению валуна с автотрассы.
Ранее ряд местных СМИ сообщили, что в машине могли находиться туристы из Венгрии. Данная информация в настоящий момент не подтверждается.
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АвтоКашкадарьинская областьУзбекистанВенгрияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)В мире
 
 
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