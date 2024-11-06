https://ria.ru/20241106/valun-1982260699.html

В Узбекистане после падения каменного валуна погибли три человека

В Узбекистане после падения каменного валуна погибли три человека - РИА Новости, 06.11.2024

В Узбекистане после падения каменного валуна погибли три человека

Каменный валун упал на автомобиль на перевале в Кашкадарьинской области на юге Узбекистана, трое человек, находившихся в машине погибли, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 06.11.2024

2024-11-06T17:11

2024-11-06T17:11

2024-11-06T17:17

авто

кашкадарьинская область

узбекистан

венгрия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

в мире

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ТАШКЕНТ, 6 ноя – РИА Новости. Каменный валун упал на автомобиль на перевале в Кашкадарьинской области на юге Узбекистана, трое человек, находившихся в машине погибли, сообщили РИА Новости в пресс-центре Службы безопасности дорожного движения (СБДД) МВД страны. По данным пресс-центра, 6 ноября в 15.45 (13.45 мск) на 1137-ом километре автомобильной трассы М-39 в районе перевала Тахта-Карача в Кашкадарьинской области на проезжающий автомобиль Chevrolet Cobalt с горы упал каменный валун. "В результате происшествия трое человек, находившихся в автомобиле, погибли на месте", - сказал представитель СБДД. В настоящий момент дорога через перевал перекрыта, сотрудники МЧС проводят работы по удалению валуна с автотрассы. Ранее ряд местных СМИ сообщили, что в машине могли находиться туристы из Венгрии. Данная информация в настоящий момент не подтверждается.

https://ria.ru/20241028/rabochie-1980471188.html

https://ria.ru/20241105/makhachkala-1981936004.html

кашкадарьинская область

узбекистан

венгрия

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авто, кашкадарьинская область, узбекистан, венгрия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), в мире