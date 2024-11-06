https://ria.ru/20241106/valday-1982211427.html
Кремль назвал тему заседания клуба "Валдай"
Кремль назвал тему заседания клуба "Валдай" - РИА Новости, 06.11.2024
Кремль назвал тему заседания клуба "Валдай"
Темой клуба "Валдай", на котором выступит президент России Владимир Путин 7 ноября, будет "Всеобщая безопасность и равные возможности для развития в XXI веке",... РИА Новости, 06.11.2024
2024-11-06T15:08
2024-11-06T15:08
2024-11-06T15:16
международный дискуссионный клуб "валдай"
россия
владимир путин
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Темой клуба "Валдай", на котором выступит президент России Владимир Путин 7 ноября, будет "Всеобщая безопасность и равные возможности для развития в XXI веке", сообщает пресс-служба Кремля."Седьмого ноября президент РФ Владимир Путин примет участие в пленарной сессии XXI ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай", тема которого – "Прочный мир – на какой основе? Всеобщая безопасность и равные возможности для развития в XXI веке", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20241105/lavrov-1982028072.html
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международный дискуссионный клуб "валдай", россия, владимир путин
Международный дискуссионный клуб "Валдай", Россия, Владимир Путин
Кремль назвал тему заседания клуба "Валдай"
На заседании клуба "Валдай" обсудят всеобщую безопасность и возможности развития