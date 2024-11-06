https://ria.ru/20241106/ukraina-1982310783.html
На Украине "ограниченно годных" обязали повторно пройти медкомиссию
На Украине "ограниченно годных" обязали повторно пройти медкомиссию - РИА Новости, 06.11.2024
На Украине "ограниченно годных" обязали повторно пройти медкомиссию
Ограниченно пригодные к службе жители Ровненской области Украины должны до 5 декабря текущего года повторно пройти медкомиссию, сообщает украинский телеканал... РИА Новости, 06.11.2024
2024-11-06T20:54
2024-11-06T20:54
2024-11-06T20:54
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Ограниченно пригодные к службе жители Ровненской области Украины должны до 5 декабря текущего года повторно пройти медкомиссию, сообщает украинский телеканал "Общественное" со ссылкой на начальника отделения воинского учета регионального территориального центра комплектования и социальной поддержки (военкомата) Александра Бодина. "До 5 февраля 2025 года военнообязанные из Ровненской области, которые ранее имели статус "ограниченно пригодный", должны пройти повторную медицинскую проверку", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте телеканала. Бодин напомнил, что статус "пригоден к военной службе" означает возможность назначения военнообязанного на любую должность в ВСУ. Также есть "пригодный к службе в воинских частях обеспечения, военкомата, высших военных учебных заведениях образования". Кроме того, существуют категории "временно непригодные", требующие лечения или отпуска, "непригодные" с пересмотром через 6-12 месяцев и "непригодные" с исключением из воинского учета. Начальник главного управления персонала генштаба ВСУ Роман Горбач 19 июля текущего года сообщил, что девять из десяти признанных ограниченно пригодными в мирное время граждан Украины являются годными к службе в рядах украинской армии во время мобилизации. Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться дата, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.
https://ria.ru/20241015/ukraina-1978020905.html
https://ria.ru/20241028/ukraintsy-1980426452.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, украина, ровненская область, вооруженные силы украины
В мире, Украина, Ровненская область, Вооруженные силы Украины
На Украине "ограниченно годных" обязали повторно пройти медкомиссию
Общественное: ограниченно годные украинцы должны пройти медкомиссию до 5 декабря
МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Ограниченно пригодные к службе жители Ровненской области Украины должны до 5 декабря текущего года повторно пройти медкомиссию, сообщает украинский телеканал "Общественное" со ссылкой на начальника отделения воинского учета регионального территориального центра комплектования и социальной поддержки (военкомата) Александра Бодина.
«
"До 5 февраля 2025 года военнообязанные из Ровненской области, которые ранее имели статус "ограниченно пригодный", должны пройти повторную медицинскую проверку", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте телеканала.
Бодин напомнил, что статус "пригоден к военной службе" означает возможность назначения военнообязанного на любую должность в ВСУ
. Также есть "пригодный к службе в воинских частях обеспечения, военкомата, высших военных учебных заведениях образования". Кроме того, существуют категории "временно непригодные", требующие лечения или отпуска, "непригодные" с пересмотром через 6-12 месяцев и "непригодные" с исключением из воинского учета.
Начальник главного управления персонала генштаба ВСУ Роман Горбач 19 июля текущего года сообщил, что девять из десяти признанных ограниченно пригодными в мирное время граждан Украины являются годными к службе в рядах украинской армии во время мобилизации.
Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться дата, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.