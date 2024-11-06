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Во Франции раскрыли, какой сигнал Украина получила от США - РИА Новости, 06.11.2024
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20:23 06.11.2024
https://ria.ru/20241106/ukraina-1982307212.html
Во Франции раскрыли, какой сигнал Украина получила от США
Во Франции раскрыли, какой сигнал Украина получила от США - РИА Новости, 06.11.2024
Во Франции раскрыли, какой сигнал Украина получила от США
Неопределенные заявления побеждающего на выборах в США Дональда Трампа об урегулировании украинского конфликта заставляют Киев нервничать, сообщает Le Monde. РИА Новости, 06.11.2024
2024-11-06T20:23
2024-11-06T20:23
украина
сша
киев
дональд трамп
камала харрис
богдан яременко
нато
выборы президента сша — 2024
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МОСКВА, 6 ноя – РИА Новости. Неопределенные заявления побеждающего на выборах в США Дональда Трампа об урегулировании украинского конфликта заставляют Киев нервничать, сообщает Le Monde."Это был прыжок в неизвестность: избрав Дональда Трампа президентом США, американцы выбрали самого непредсказуемого кандидата на пост главы государства –главного союзника Украины в конфликте с Россией. Если успех кандидата от Демократической партии Камалы Харрис обеспечил бы какую-то преемственность в поддержке Киева со стороны Вашингтона, то победа Дональда Трампа сигнализирует о грядущем разрыве", – пишет издание."При президенте Трампе мы наверняка столкнемся в течение определенного времени с кризисом или отсутствием политической воли", – приводит Le Monde слова Богдана Яременко, бывшего сотрудника украинской дипмиссии в США и депутата президентской партии "Слуга народа".Трамп и его команда по-прежнему не раскрывают детали плана по прекращению конфликта. При этом кандидат от Республиканской партии неоднократно объяснял, что может оказать давление на Зеленского, чтобы тот сел за стол переговоров под угрозой приостановки американской помощи. Союзники Киева опасаются, что такое быстрое разрешение конфликта неизбежно будет означать территориальные уступки в пользу России и отказ Украины от стремления присоединиться к НАТО.Американские выборы прошли в особенно трудное для Украины время: население страны видит, что поддержка со стороны союзников явно недостаточна. В тылу украинцы опасаются приостановок электроснабжения зимой из-за ударов России по энергообъектам, а на фронте ситуация для Киева сложна как никогда. Российские войска укрепляют позиции на многих участках фронта, а украинская армия испытывает нехватку вооружения и техники.Дональд Трамп, несмотря на ожидания долгой и напряженной борьбы, уже около двух часов ночи по времени Вашингтона (10.00 мск) был объявлен победителем выборов президента США: по данным ряда ведущих новостных ресурсов, прогнозирующих результаты, он выиграл во всех ключевых штатах. После этого Трамп выступил перед сторонниками во Флориде и объявил о своей победе.По данным Fox News, Трамп набирает 277 голосов выборщиков при необходимых 270. Победителем его также назвали американская газета Hill и авторитетный сервис прогнозирования результатов выборов Decision Desk HQ. Журнал Time поместил на обложку второго ноябрьского выпуска изображение с Дональдом Трампом, сделанное во время его победной речи.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;&gt;
https://ria.ru/20241106/ukraina-1982288278.html
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украина, сша, киев, дональд трамп, камала харрис, богдан яременко, нато, выборы президента сша — 2024
Украина, США, Киев, Дональд Трамп, Камала Харрис, Богдан Яременко, НАТО, Выборы президента США — 2024
Во Франции раскрыли, какой сигнал Украина получила от США

Le Monde: победа Трампа заставляет Киев нервничать

© AP Photo / Evan VucciКандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп
Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 06.11.2024
© AP Photo / Evan Vucci
Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 6 ноя – РИА Новости. Неопределенные заявления побеждающего на выборах в США Дональда Трампа об урегулировании украинского конфликта заставляют Киев нервничать, сообщает Le Monde.
"Это был прыжок в неизвестность: избрав Дональда Трампа президентом США, американцы выбрали самого непредсказуемого кандидата на пост главы государства –главного союзника Украины в конфликте с Россией. Если успех кандидата от Демократической партии Камалы Харрис обеспечил бы какую-то преемственность в поддержке Киева со стороны Вашингтона, то победа Дональда Трампа сигнализирует о грядущем разрыве", – пишет издание.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 06.11.2024
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Вчера, 18:29
"При президенте Трампе мы наверняка столкнемся в течение определенного времени с кризисом или отсутствием политической воли", – приводит Le Monde слова Богдана Яременко, бывшего сотрудника украинской дипмиссии в США и депутата президентской партии "Слуга народа".
Трамп и его команда по-прежнему не раскрывают детали плана по прекращению конфликта. При этом кандидат от Республиканской партии неоднократно объяснял, что может оказать давление на Зеленского, чтобы тот сел за стол переговоров под угрозой приостановки американской помощи. Союзники Киева опасаются, что такое быстрое разрешение конфликта неизбежно будет означать территориальные уступки в пользу России и отказ Украины от стремления присоединиться к НАТО.
Американские выборы прошли в особенно трудное для Украины время: население страны видит, что поддержка со стороны союзников явно недостаточна. В тылу украинцы опасаются приостановок электроснабжения зимой из-за ударов России по энергообъектам, а на фронте ситуация для Киева сложна как никогда. Российские войска укрепляют позиции на многих участках фронта, а украинская армия испытывает нехватку вооружения и техники.
Дональд Трамп, несмотря на ожидания долгой и напряженной борьбы, уже около двух часов ночи по времени Вашингтона (10.00 мск) был объявлен победителем выборов президента США: по данным ряда ведущих новостных ресурсов, прогнозирующих результаты, он выиграл во всех ключевых штатах. После этого Трамп выступил перед сторонниками во Флориде и объявил о своей победе.
По данным Fox News, Трамп набирает 277 голосов выборщиков при необходимых 270. Победителем его также назвали американская газета Hill и авторитетный сервис прогнозирования результатов выборов Decision Desk HQ. Журнал Time поместил на обложку второго ноябрьского выпуска изображение с Дональдом Трампом, сделанное во время его победной речи.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>>
Дональд Трамп во время выступления перед своими сторонниками в Уэст-Палм-Бич, штат Флорида - РИА Новости, 1920, 06.11.2024
В США узнали о "черном списке" Трампа
Вчера, 17:04
 
УкраинаСШАКиевДональд ТрампКамала ХаррисБогдан ЯременкоНАТОВыборы президента США — 2024
 
 
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