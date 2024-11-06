https://ria.ru/20241106/ukraina-1982302991.html

Украина смягчает позицию по мирному плану Китая и Бразилии, пишет NYT

Украина смягчает позицию по мирному плану Китая и Бразилии, пишет NYT - РИА Новости, 06.11.2024

Украина смягчает позицию по мирному плану Китая и Бразилии, пишет NYT

Украина в последние недели смягчает позицию по плану Китая и Бразилии об урегулировании конфликта, пытаясь объединить его с так называемым "планом победы"... РИА Новости, 06.11.2024

2024-11-06T19:53

2024-11-06T19:53

2024-11-06T23:08

в мире

китай

бразилия

украина

владимир зеленский

дональд трамп

президентские выборы в сша

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МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Украина в последние недели смягчает позицию по плану Китая и Бразилии об урегулировании конфликта, пытаясь объединить его с так называемым "планом победы" Владимира Зеленского, пишет газета The New York Times со ссылкой на знакомых с обсуждениями официальных лиц. "Украина в последние недели смягчила позицию относительно плана Бразилии и Китая, который Зеленский изначально отвергал. <...> Идут тихие на данный момент дипломатические усилия по сопоставлению этого плана с украинскими предложениями из десяти пунктов", — указано в материале. Издание отметило, что в последние месяцы ведутся "деликатные и многосторонние" обсуждения относительно преодоления кризиса на Украине путем переговоров. Но пока неизвестно, как избрание Дональда Трампа на пост президента США может на них повлиять. Китай и Бразилия в мае этого года совместно опубликовали консенсус по политическому урегулированию украинского конфликта из шести пунктов, который получил положительные отзывы от более чем 100 стран. Документ, во-первых, призывает все вовлеченные стороны соблюдать три принципа деэскалации ситуации, а именно: не расширять поле боя, не обострять боевые действия и не совершать провокаций. Во-вторых, в документе подчеркивается, что диалог и переговоры — единственное жизнеспособное решение украинского кризиса. В-третьих, документ призывает увеличить объем гуманитарной помощи соответствующим регионам и не допустить разрастания гуманитарного кризиса, избегать ударов по гражданскому населению и гражданским объектам. Китай и Бразилия также выступили в поддержку обмена военнопленными между сторонами конфликта. Четвертый пункт указывает на недопустимость применения оружия массового уничтожения и возникновения ядерного кризиса. В пятом пункте Китай и Бразилия выступили против атак на АЭС и другие мирные атомные объекты. В-шестых, стороны призвали противостоять разделению мира на замкнутые политические или экономические группировки.Глава китайского МИД Ван И ранее заявил, что КНР, Бразилия и другие страны Глобального Юга планируют создать открытую платформу "Друзья мира" по урегулированию украинского кризиса. Позднее внешнеполитическое ведомство Китая сообщило, что министры иностранных дел и высокопоставленные представители ряда стран провели встречу 27 сентября на полях ГА ООН. По итогам встречи Алжир, Боливия, Бразилия, Китай, Колумбия, Египет, Индонезия, Казахстан, Кения, Мексика, Южная Африка, Турция и Замбия опубликовали совместное коммюнике. Также в обсуждении приняли участие Франция, Швейцария и Венгрия.

https://ria.ru/20241106/ukraina-1982288278.html

https://ria.ru/20241106/konets-1982066460.html

https://ria.ru/20241106/ukraina-1982217182.html

китай

бразилия

украина

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в мире, китай, бразилия, украина, владимир зеленский, дональд трамп, президентские выборы в сша