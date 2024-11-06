https://ria.ru/20241106/ukraina-1982285177.html
В трех областях Украины объявили воздушную тревогу
В трех областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 06.11.2024
В трех областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в среду в Полтавской, Сумской и Харьковской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой... РИА Новости, 06.11.2024
2024-11-06T18:22
2024-11-06T18:22
2024-11-06T18:22
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в среду в Полтавской, Сумской и Харьковской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны. Согласно данным ресурса, сигнал воздушной тревоги в Харьковской области звучит более двух часов. В 17.39 мск сигнал тревоги прозвучал в Сумской области. На Полтавскую область тревога распространилась в 18.05. Ранее в среду тревога звучала на всей территории Украины, затем ее отменили везде, кроме Харьковской области. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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В трех областях Украины объявили воздушную тревогу
В Полтавской, Сумской и Харьковской областях объявили воздушную тревогу