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WSJ написал о неопределенности для Украины после победы Трампа - РИА Новости, 06.11.2024
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17:12 06.11.2024
https://ria.ru/20241106/ukraina-1982261077.html
WSJ написал о неопределенности для Украины после победы Трампа
WSJ написал о неопределенности для Украины после победы Трампа - РИА Новости, 06.11.2024
WSJ написал о неопределенности для Украины после победы Трампа
Возвращение на второй срок Дональда Трампа, объявившего о своей победе на выборах в США, вызывает все больше сомнений на Украине, что ВСУ смогут сдерживать... РИА Новости, 06.11.2024
2024-11-06T17:12
2024-11-06T17:12
украина
сша
дональд трамп
вооруженные силы украины
выборы президента сша — 2024
в мире
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Возвращение на второй срок Дональда Трампа, объявившего о своей победе на выборах в США, вызывает все больше сомнений на Украине, что ВСУ смогут сдерживать натиск ВС РФ на фронте, поскольку Трамп обещал урезать американскую помощь Киеву, сообщает газета Wall Street Journal. "Для Украины... президентство Трампа усиливает неопределенность относительно дальнейшей способности Киева сдерживать... войска Москвы без огромной финансовой и материальной поддержки, предоставляемой США", - пишет издание. Как отмечает издание, многие украинцы обеспокоены тем, что будущий президент США, придя к власти, ослабит Киев. Они боятся, что Трамп может урезать военную и финансовую помощь, либо может заключить с российским президентом Владимиром Путиным сделку, в результате которой Украина лишится земель и влияния. Трамп ранее заявлял, что конфликт на Украине никогда бы не начался, если бы тогда он был президентом США вместо действующего лидера страны Джо Байдена. Он также подчеркивал, что в случае своего переизбрания намерен добиться урегулирования конфликта между Россией и Украиной всего за 24 часа. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова Трампа, назвал этот конфликт слишком сложной проблемой, чтобы решить ее за один день. Выборы президента США прошли 5 ноября. Демократическую партию на них представляет вице-президент Камала Харрис, республиканскую - экс-президент Дональд Трамп. Дональд Трамп, несмотря на ожидания долгой и напряженной борьбы, уже около двух часов ночи по времени Вашингтона (10.00 мск) был объявлен победителем выборов президента США: по данным ряда ведущих новостных ресурсов, прогнозирующих результаты, он выиграл во всех ключевых штатах. После этого Трамп выступил перед сторонниками во Флориде и объявил о своей победе. По данным телеканала Fox News и агентства Ассошиэйтед Пресс, Трамп одерживает победу и набирает 277 голосов выборщиков при необходимых 270. Победителем его также назвали американские телеканалы CNN, NBC, ABC и CBS, газеты Hill, Washington Post, Wall Street Journal и New York Times, а также авторитетный сервис прогнозирования результатов выборов Decision Desk HQ. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20241106/ukraina-1982217182.html
https://ria.ru/20241106/ssha-1982255295.html
https://ria.ru/20241106/tramp-1982190753.html
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украина, сша, дональд трамп, вооруженные силы украины, выборы президента сша — 2024, в мире
Украина, США, Дональд Трамп, Вооруженные силы Украины, Выборы президента США — 2024, В мире
WSJ написал о неопределенности для Украины после победы Трампа

WSJ: победа Трампа вызывает сомнения у Киева в способности выстоять в конфликте

© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 06.11.2024
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Возвращение на второй срок Дональда Трампа, объявившего о своей победе на выборах в США, вызывает все больше сомнений на Украине, что ВСУ смогут сдерживать натиск ВС РФ на фронте, поскольку Трамп обещал урезать американскую помощь Киеву, сообщает газета Wall Street Journal.
"Для Украины... президентство Трампа усиливает неопределенность относительно дальнейшей способности Киева сдерживать... войска Москвы без огромной финансовой и материальной поддержки, предоставляемой США", - пишет издание.
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Вчера, 15:27
Как отмечает издание, многие украинцы обеспокоены тем, что будущий президент США, придя к власти, ослабит Киев. Они боятся, что Трамп может урезать военную и финансовую помощь, либо может заключить с российским президентом Владимиром Путиным сделку, в результате которой Украина лишится земель и влияния.
Трамп ранее заявлял, что конфликт на Украине никогда бы не начался, если бы тогда он был президентом США вместо действующего лидера страны Джо Байдена. Он также подчеркивал, что в случае своего переизбрания намерен добиться урегулирования конфликта между Россией и Украиной всего за 24 часа. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова Трампа, назвал этот конфликт слишком сложной проблемой, чтобы решить ее за один день.
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Вчера, 16:59
Выборы президента США прошли 5 ноября. Демократическую партию на них представляет вице-президент Камала Харрис, республиканскую - экс-президент Дональд Трамп.
Дональд Трамп, несмотря на ожидания долгой и напряженной борьбы, уже около двух часов ночи по времени Вашингтона (10.00 мск) был объявлен победителем выборов президента США: по данным ряда ведущих новостных ресурсов, прогнозирующих результаты, он выиграл во всех ключевых штатах. После этого Трамп выступил перед сторонниками во Флориде и объявил о своей победе.
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Эксперт: переговорный процесс по Украине затянется после победы Трампа
Вчера, 13:36
По данным телеканала Fox News и агентства Ассошиэйтед Пресс, Трамп одерживает победу и набирает 277 голосов выборщиков при необходимых 270. Победителем его также назвали американские телеканалы CNN, NBC, ABC и CBS, газеты Hill, Washington Post, Wall Street Journal и New York Times, а также авторитетный сервис прогнозирования результатов выборов Decision Desk HQ.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
 
УкраинаСШАДональд ТрампВооруженные силы УкраиныВыборы президента США — 2024В мире
 
 
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