В Киеве считают, что Украина откажется от территорий ради мира
AP: жители Киева считают, что Украина откажется от территорий в обмен на мир
© AP Photo / Efrem LukatskyВид на Киев
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Вид на Киев. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Жители Киева считают, что после прихода к власти в США Дональда Трампа Украина будет вынуждена отказаться от территорий в обмен на мир, однако, по их мнению, "горькая правда", лучше "ложной надежды", которую давала администрация нынешнего американского президента Джо Байдена, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на одну из жительниц украинской столицы.
"Виктория Зубрицкая, 18-летняя (жительница Украины - ред.), была прагматична в ожиданиях от следующего американского президента. Она думает, что Украина будет вынуждена отказаться от территории в обмен на мир во время президентства Трампа. Но она сказала, что предпочитает это тому, что она назвала ложной надеждой, которую предлагала администрация Байдена", - говорится в сообщении агентства.
По ее словам, "определенность и объективная правда намного лучше лжи и жизни в иллюзиях".
Ранее украинское агентство УНИАН провело уличный опрос граждан, в ходе него выяснилось, что жители Киева с ужасом восприняли победу Дональда Трампа на президентских выборах в США и не верят, что он завершит конфликт на Украине. При этом, как отмечает агентство, почти никто из опрошенных не верит, что Трамп может остановить конфликт на Украине, однако некоторые жители Киева выразили мнение, что его победа все-таки может иметь положительный результат для страны.
Выборы президента США прошли 5 ноября. Демократическую партию на них представляет вице-президент Камала Харрис, республиканскую - экс-президент Дональд Трамп.
Дональд Трамп, несмотря на ожидания долгой и напряженной борьбы, уже около двух часов ночи по времени Вашингтона (10.00 мск) был объявлен победителем выборов президента США: по данным ряда ведущих новостных ресурсов, прогнозирующих результаты, он выиграл во всех ключевых штатах. После этого Трамп выступил перед сторонниками во Флориде и объявил о своей победе.
По данным телеканала Fox News и агентства Ассошиэйтед Пресс Трамп одерживает победу и набирает 277 голосов выборщиков при необходимых 270. Победителем его также назвали американские телеканалы CNN, NBC, ABC и CBS, газеты Hill, Washington Post, Wall Street Journal и New York Times, а также авторитетный сервис прогнозирования результатов выборов Decision Desk HQ.