https://ria.ru/20241106/ukraina-1982260872.html

В Киеве считают, что Украина откажется от территорий ради мира

В Киеве считают, что Украина откажется от территорий ради мира - РИА Новости, 06.11.2024

В Киеве считают, что Украина откажется от территорий ради мира

Жители Киева считают, что после прихода к власти в США Дональда Трампа Украина будет вынуждена отказаться от территорий в обмен на мир, однако, по их мнению,... РИА Новости, 06.11.2024

2024-11-06T17:12

2024-11-06T17:12

2024-11-06T17:12

в мире

украина

сша

киев

дональд трамп

джо байден

камала харрис

nbc

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0e/1972718938_843:0:2927:1172_1920x0_80_0_0_5d2dc7d3a3ae95593a3d3e4eb8373c9e.jpg

МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Жители Киева считают, что после прихода к власти в США Дональда Трампа Украина будет вынуждена отказаться от территорий в обмен на мир, однако, по их мнению, "горькая правда", лучше "ложной надежды", которую давала администрация нынешнего американского президента Джо Байдена, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на одну из жительниц украинской столицы. "Виктория Зубрицкая, 18-летняя (жительница Украины - ред.), была прагматична в ожиданиях от следующего американского президента. Она думает, что Украина будет вынуждена отказаться от территории в обмен на мир во время президентства Трампа. Но она сказала, что предпочитает это тому, что она назвала ложной надеждой, которую предлагала администрация Байдена", - говорится в сообщении агентства. По ее словам, "определенность и объективная правда намного лучше лжи и жизни в иллюзиях". Ранее украинское агентство УНИАН провело уличный опрос граждан, в ходе него выяснилось, что жители Киева с ужасом восприняли победу Дональда Трампа на президентских выборах в США и не верят, что он завершит конфликт на Украине. При этом, как отмечает агентство, почти никто из опрошенных не верит, что Трамп может остановить конфликт на Украине, однако некоторые жители Киева выразили мнение, что его победа все-таки может иметь положительный результат для страны. Выборы президента США прошли 5 ноября. Демократическую партию на них представляет вице-президент Камала Харрис, республиканскую - экс-президент Дональд Трамп. Дональд Трамп, несмотря на ожидания долгой и напряженной борьбы, уже около двух часов ночи по времени Вашингтона (10.00 мск) был объявлен победителем выборов президента США: по данным ряда ведущих новостных ресурсов, прогнозирующих результаты, он выиграл во всех ключевых штатах. После этого Трамп выступил перед сторонниками во Флориде и объявил о своей победе. По данным телеканала Fox News и агентства Ассошиэйтед Пресс Трамп одерживает победу и набирает 277 голосов выборщиков при необходимых 270. Победителем его также назвали американские телеканалы CNN, NBC, ABC и CBS, газеты Hill, Washington Post, Wall Street Journal и New York Times, а также авторитетный сервис прогнозирования результатов выборов Decision Desk HQ.

https://ria.ru/20241106/tramp-1982158499.html

https://ria.ru/20241106/kiev-1982233955.html

украина

сша

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, сша, киев, дональд трамп, джо байден, камала харрис, nbc, выборы президента сша — 2024