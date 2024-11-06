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Новак назвал Украину ненадежным транзитером газа - РИА Новости, 06.11.2024
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13:44 06.11.2024 (обновлено: 14:02 06.11.2024)
https://ria.ru/20241106/ukraina-1982192270.html
Новак назвал Украину ненадежным транзитером газа
Новак назвал Украину ненадежным транзитером газа - РИА Новости, 06.11.2024
Новак назвал Украину ненадежным транзитером газа
Европейские страны заинтересованы в продолжении транзита российского газа через Украину, но она остается ненадежным транзитером, сказал журналистам вице-премьер РИА Новости, 06.11.2024
2024-11-06T13:44
2024-11-06T14:02
экономика
александр новак
украина
россия
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СОЧИ, 6 ноя - РИА Новости. Европейские страны заинтересованы в продолжении транзита российского газа через Украину, но она остается ненадежным транзитером, сказал журналистам вице-премьер РФ Александр Новак на полях заседания международного дискуссионного клуба "Валдай"."Что касается транзита, действительно, договор заканчивает свое действие в декабре этого года. Безусловно, на мой взгляд, европейские страны, которые получают газ по данному коридору, заинтересованы в том, чтобы продолжалось такое сотрудничество. Это сотрудничество, его продолжение зависит от тех договоренностей, которые должны быть достигнуты между европейскими странами и Украиной", - сказал Новак."Но что мы видим, что Украина продолжает быть ненадежной страной-транзитером, тем самым ставя в сложное положение страны, которые нуждаются в дешевом экологическом ресурсе, энергетическом в первую очередь. Мы готовы поставлять, но здесь от нас мало что зависит, поэтому, наверное, об этом должны договариваться непосредственно потребители и та страна, через которую обеспечивается транзит", - добавил он.Пятилетний – заключенный в 2019 году – договор о транзите российского газа в Европу через Украину истекает в конце 2024 года. Украинские власти неоднократно заявляли, что продлевать его не планируют.
https://ria.ru/20241028/moldaviya-1980436238.html
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экономика, александр новак, украина, россия, европа
Экономика, Александр Новак, Украина, Россия, Европа
Новак назвал Украину ненадежным транзитером газа

Новак назвал Украину ненадежным транзитером газа несмотря на интерес Запада

© РИА Новости / Александр Астафьев | Перейти в медиабанкАлександр Новак
Александр Новак - РИА Новости, 1920, 06.11.2024
© РИА Новости / Александр Астафьев
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Александр Новак . Архивное фото
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СОЧИ, 6 ноя - РИА Новости. Европейские страны заинтересованы в продолжении транзита российского газа через Украину, но она остается ненадежным транзитером, сказал журналистам вице-премьер РФ Александр Новак на полях заседания международного дискуссионного клуба "Валдай".
"Что касается транзита, действительно, договор заканчивает свое действие в декабре этого года. Безусловно, на мой взгляд, европейские страны, которые получают газ по данному коридору, заинтересованы в том, чтобы продолжалось такое сотрудничество. Это сотрудничество, его продолжение зависит от тех договоренностей, которые должны быть достигнуты между европейскими странами и Украиной", - сказал Новак.
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"Но что мы видим, что Украина продолжает быть ненадежной страной-транзитером, тем самым ставя в сложное положение страны, которые нуждаются в дешевом экологическом ресурсе, энергетическом в первую очередь. Мы готовы поставлять, но здесь от нас мало что зависит, поэтому, наверное, об этом должны договариваться непосредственно потребители и та страна, через которую обеспечивается транзит", - добавил он.
Пятилетний – заключенный в 2019 году – договор о транзите российского газа в Европу через Украину истекает в конце 2024 года. Украинские власти неоднократно заявляли, что продлевать его не планируют.
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ЭкономикаАлександр НовакУкраинаРоссияЕвропа
 
 
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