https://ria.ru/20241106/ukraina-1982115748.html

В Херсонской области сообщили о повреждении инфраструктуры

В Херсонской области сообщили о повреждении инфраструктуры - РИА Новости, 06.11.2024

В Херсонской области сообщили о повреждении инфраструктуры

Объекты критической инфраструктуры повреждены в подконтрольной ВСУ части Херсонской области, сообщил назначенный Киевом глава областной военной администрации... РИА Новости, 06.11.2024

2024-11-06T09:19

2024-11-06T09:19

2024-11-06T09:19

специальная военная операция на украине

херсонская область

россия

днепр (город)

вооруженные силы украины

безопасность

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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Объекты критической инфраструктуры повреждены в подконтрольной ВСУ части Херсонской области, сообщил назначенный Киевом глава областной военной администрации Александр Прокудин. "Попали в объекты критической инфраструктуры", - написал Прокудин в своем Telegram-канале. Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

херсонская область

россия

днепр (город)

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2024

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херсонская область , россия, днепр (город), вооруженные силы украины, безопасность