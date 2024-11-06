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В Херсонской области сообщили о повреждении инфраструктуры - РИА Новости, 06.11.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
09:19 06.11.2024
https://ria.ru/20241106/ukraina-1982115748.html
В Херсонской области сообщили о повреждении инфраструктуры
В Херсонской области сообщили о повреждении инфраструктуры - РИА Новости, 06.11.2024
В Херсонской области сообщили о повреждении инфраструктуры
Объекты критической инфраструктуры повреждены в подконтрольной ВСУ части Херсонской области, сообщил назначенный Киевом глава областной военной администрации... РИА Новости, 06.11.2024
2024-11-06T09:19
2024-11-06T09:19
специальная военная операция на украине
херсонская область
россия
днепр (город)
вооруженные силы украины
безопасность
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Объекты критической инфраструктуры повреждены в подконтрольной ВСУ части Херсонской области, сообщил назначенный Киевом глава областной военной администрации Александр Прокудин. "Попали в объекты критической инфраструктуры", - написал Прокудин в своем Telegram-канале. Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
херсонская область
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херсонская область , россия, днепр (город), вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Россия, Днепр (город), Вооруженные силы Украины, Безопасность
В Херсонской области сообщили о повреждении инфраструктуры

Глава Херсонской ОВА Прокудин сообщил о повреждении критической инфраструктуры

© Фото : ГСЧС Сумской областиУкраинские пожарные тушат пожар на инфраструктурном объекте
Украинские пожарные тушат пожар на инфраструктурном объекте - РИА Новости, 1920, 06.11.2024
© Фото : ГСЧС Сумской области
Украинские пожарные тушат пожар на инфраструктурном объекте. Архивное фото
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Объекты критической инфраструктуры повреждены в подконтрольной ВСУ части Херсонской области, сообщил назначенный Киевом глава областной военной администрации Александр Прокудин.
"Попали в объекты критической инфраструктуры", - написал Прокудин в своем Telegram-канале.
Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеХерсонская областьРоссияДнепр (город)Вооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
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