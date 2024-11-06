https://ria.ru/20241106/ukraina-1982064856.html

В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу

В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 06.11.2024

В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена в Одесской, Николаевской, Днепропетровской и Кировоградской областях Украины, а также на подконтрольной ВСУ части Херсонской... РИА Новости, 06.11.2024

2024-11-06T01:35

2024-11-06T01:35

2024-11-06T01:37

специальная военная операция на украине

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одесская область

николаевская область

днепропетровская область

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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Одесской, Николаевской, Днепропетровской и Кировоградской областях Украины, а также на подконтрольной ВСУ части Херсонской области, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны. Согласно данным ресурса, в указанных регионах сигнал тревоги прозвучал с 00.26 по 01.21 мск. Тревога также продолжает звучать в Сумской, Черниговской и Полтавской областях. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20240929/konets-1975274585.html

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в мире, кировоградская область, украина, одесская область, николаевская область, днепропетровская область