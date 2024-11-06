https://ria.ru/20241106/ukraina-1982062515.html

В Польше выступили с неожиданным предложением по Украине

В Польше выступили с неожиданным предложением по Украине - РИА Новости, 06.11.2024

В Польше выступили с неожиданным предложением по Украине

Варшава должна шантажировать Украину военной помощью в связи с вопросом об эксгумации жертв Волынской резни, заявил вице-спикер сейма Польши от коалиции... РИА Новости, 06.11.2024

2024-11-06T01:05

2024-11-06T01:05

2024-11-06T02:04

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кшиштоф босак

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ВАРШАВА, 6 ноя - РИА Новости. Варшава должна шантажировать Украину военной помощью в связи с вопросом об эксгумации жертв Волынской резни, заявил вице-спикер сейма Польши от коалиции националистов и евроскептиков Конфедерация Кшиштоф Босак."По моему мнению, Польша должна сказать украинцам, что если они хотят и далее пользоваться помощью Польши, например, пользоваться аэродромом в Ясенке, то должны изменить свое решение, блокирующее эксгумацию польских жертв Волынской резни", — сказал он в эфире Польского телевидения.Аэропорт Ясенка в польском Жешуве является основным хабом, через который на Украину поставляется военная, гуманитарная и другая помощь со всего ЕС.При этом Босак допустил использование шантажа в этом вопросе. "Международная политика в значительной мере состоит из шантажа. Если мы будем такими добродушными, то никогда ничего не решим", — сказал вице-спикер.Вопрос трактовки Волынской резни, а также отношения к лидерам украинских националистов времен ОУН-УПА* является одним из самых сложных в отношениях Польши и Украины. Летом 2016 года нижняя палата польского парламента приняла постановление о признании 11 июля Национальным днем памяти жертв геноцида, совершенного украинскими националистами против жителей Польши в 1943-1945 годах. По версии Варшавы, в 1939-1945 годах сторонники ОУН-УПА* совершали массовые убийства поляков в Волыни, Восточной Галиции и юго-восточных воеводствах II Польской республики. Украина в 2017 году ввела мораторий на проведение поисково-эксгумационных работ. Такой Киев отреагировал на снос памятника "Украинской повстанческой армии" (УПА*) в польском городе Грушовичи. В июне 2023 года глава Института национальной памяти Украины Антон Дробович заявил, что Киев не позволит проводить эксгумацию останков жертв Волынской резни, пока памятник не будет восстановлен. При этом Владимир Зеленский выражал готовность отменить этот мораторий.* Запрещенные в России экстремистские организации.

https://ria.ru/20240830/polsha-1969439596.html

https://ria.ru/20241105/sikorskiy-1981853924.html

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в мире, украина, польша, кшиштоф босак