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Путин подписал указ о выплатах сотрудникам госорганов в новых регионах - РИА Новости, 06.11.2024
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15:50 06.11.2024
https://ria.ru/20241106/ukaz-1982227766.html
Путин подписал указ о выплатах сотрудникам госорганов в новых регионах
Путин подписал указ о выплатах сотрудникам госорганов в новых регионах - РИА Новости, 06.11.2024
Путин подписал указ о выплатах сотрудникам госорганов в новых регионах
Президент России Владимир Путин подписал указ о ежемесячной выплате в размере 30 тысяч рублей сотрудникам федеральных государственных органов на территориях... РИА Новости, 06.11.2024
2024-11-06T15:50
2024-11-06T15:50
донецкая народная республика
луганская народная республика
херсонская область
владимир путин
россия
запорожская область
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указ о ежемесячной выплате в размере 30 тысяч рублей сотрудникам федеральных государственных органов на территориях ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской области, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. "В целях повышения уровня социальной защищенности федеральных государственных гражданских служащих территориальных органов федеральных государственных органов, расположенных на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области, постановляю: установить, что в период проведения СВО федеральным государственным гражданским служащим территориальных органов федеральных государственных органов, расположенных на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области, осуществляется ежемесячная выплата в размере 30 000 рублей при условии исполнения гражданскими служащими должностных обязанностей на указанных территориях", - говорится в документе. Указ вступил в силу с 1 ноября 2024 года.
https://ria.ru/20241030/rossija-1980861061.html
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донецкая народная республика, луганская народная республика, херсонская область , владимир путин, россия, запорожская область
Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Херсонская область , Владимир Путин, Россия, Запорожская область
Путин подписал указ о выплатах сотрудникам госорганов в новых регионах

Подписан указ о ежемесячной выплате сотрудникам госорганов в новых регионах

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 06.11.2024
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указ о ежемесячной выплате в размере 30 тысяч рублей сотрудникам федеральных государственных органов на территориях ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской области, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
"В целях повышения уровня социальной защищенности федеральных государственных гражданских служащих территориальных органов федеральных государственных органов, расположенных на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области, постановляю: установить, что в период проведения СВО федеральным государственным гражданским служащим территориальных органов федеральных государственных органов, расположенных на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области, осуществляется ежемесячная выплата в размере 30 000 рублей при условии исполнения гражданскими служащими должностных обязанностей на указанных территориях", - говорится в документе.
Указ вступил в силу с 1 ноября 2024 года.
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Донецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаХерсонская областьВладимир ПутинРоссияЗапорожская область
 
 
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