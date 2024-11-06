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В Уфе уволили водителя, отказавшегося принять оплату картой школьника - РИА Новости, 06.11.2024
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20:12 06.11.2024
https://ria.ru/20241106/ufa-1982305210.html
В Уфе уволили водителя, отказавшегося принять оплату картой школьника
В Уфе уволили водителя, отказавшегося принять оплату картой школьника - РИА Новости, 06.11.2024
В Уфе уволили водителя, отказавшегося принять оплату картой школьника
Водитель автобуса частного перевозчика в Уфе, отчитавший ребенка за то, что он хотел расплатиться за проезд картой школьника, уволен, сообщило министерство... РИА Новости, 06.11.2024
2024-11-06T20:12
2024-11-06T20:12
общество
уфа
республика башкортостан
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УФА, 6 ноя - РИА Новости. Водитель автобуса частного перевозчика в Уфе, отчитавший ребенка за то, что он хотел расплатиться за проезд картой школьника, уволен, сообщило министерство транспорта и дорожного хозяйства Башкирии в своем Telegram-канале. "В социальных сетях распространилось видео, в котором водитель маршрута № 277 отчитывает школьника за то, что тот хотел расплатиться за проезд по карте школьника. Минтранс Республики Башкортостан совместно с администрацией Уфы предприняли меры воздействия. Водителя данного автобуса с сегодняшнего дня уволили с работы за некорректное поведение с пассажирами", - говорится в сообщении ведомства. Отмечается, что также была проведена работа с перевозчиком "Арбат+". Минтранс региона перевозчику предостережение для недопущения в дальнейшем подобных ситуаций на маршруте. В ведомстве рассказали, что с 2019 года в Башкортостане для всех видов общественного транспорта начала работать единая транспортная карта "Алга". На ноябрь 2024 года к ней подключились все 67 действующих перевозчиков, в том числе и перевозчик "Арбат+". У жителей республики есть возможность оплатить за проезд наличными, банковской картой или транспортной картой "Алга", а также картой школьника. В соцсетях распространилось видео инцидента. На кадрах водитель говорит, что за проезд можно заплатить наличкой или перевести онлайн. Ребенок спрашивает, что делать, если нет наличных средств. "Тогда не надо садиться! Стоим, ждем автобус Башавтотранс (государственный перевозчик – ред.) и едем на нем. Мне не надо картой, зачем мои деньги Хабирову (главе Башкирии – ред.) платить?" - отвечает мальчику водитель.
https://ria.ru/20240809/kirov-1965251967.html
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уфа
республика башкортостан
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общество, уфа, республика башкортостан
Общество, Уфа, Республика Башкортостан
В Уфе уволили водителя, отказавшегося принять оплату картой школьника

В Уфе уволили водителя автобуса, отчитавшего ребенка за оплату проезда картой

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкВалидатор в салоне городского автобуса
Валидатор в салоне городского автобуса - РИА Новости, 1920, 06.11.2024
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Валидатор в салоне городского автобуса . Архивное фото
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УФА, 6 ноя - РИА Новости. Водитель автобуса частного перевозчика в Уфе, отчитавший ребенка за то, что он хотел расплатиться за проезд картой школьника, уволен, сообщило министерство транспорта и дорожного хозяйства Башкирии в своем Telegram-канале.
«
"В социальных сетях распространилось видео, в котором водитель маршрута № 277 отчитывает школьника за то, что тот хотел расплатиться за проезд по карте школьника. Минтранс Республики Башкортостан совместно с администрацией Уфы предприняли меры воздействия. Водителя данного автобуса с сегодняшнего дня уволили с работы за некорректное поведение с пассажирами", - говорится в сообщении ведомства.
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Отмечается, что также была проведена работа с перевозчиком "Арбат+". Минтранс региона перевозчику предостережение для недопущения в дальнейшем подобных ситуаций на маршруте.
В ведомстве рассказали, что с 2019 года в Башкортостане для всех видов общественного транспорта начала работать единая транспортная карта "Алга". На ноябрь 2024 года к ней подключились все 67 действующих перевозчиков, в том числе и перевозчик "Арбат+". У жителей республики есть возможность оплатить за проезд наличными, банковской картой или транспортной картой "Алга", а также картой школьника.
В соцсетях распространилось видео инцидента. На кадрах водитель говорит, что за проезд можно заплатить наличкой или перевести онлайн. Ребенок спрашивает, что делать, если нет наличных средств. "Тогда не надо садиться! Стоим, ждем автобус Башавтотранс (государственный перевозчик – ред.) и едем на нем. Мне не надо картой, зачем мои деньги Хабирову (главе Башкирии – ред.) платить?" - отвечает мальчику водитель.
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ОбществоУфаРеспублика Башкортостан
 
 
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