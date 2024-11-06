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В Подмосковье арестовали мужчину, поджегшего жену
В Подмосковье арестовали мужчину, поджегшего жену - РИА Новости, 06.11.2024
В Подмосковье арестовали мужчину, поджегшего жену
Мужчина, обвиняемый в убийстве супруги, которую он облил бензином и поджег, арестован в Ногинске, сообщается в Telegram-канале подмосковного главка СК России. РИА Новости, 06.11.2024
2024-11-06T13:32
2024-11-06T13:32
2024-11-06T14:01
происшествия
россия
ногинск
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Мужчина, обвиняемый в убийстве супруги, которую он облил бензином и поджег, арестован в Ногинске, сообщается в Telegram-канале подмосковного главка СК России. Ранее ведомство сообщало, что мужчина во время ссоры облил супругу бензином и поджег в общежитии в Подмосковье, женщина скончалась в реанимации, возбуждено уголовное дело. "В настоящее время фигуранту предъявлено обвинение. По ходатайству следствия судом в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. СК России продолжается сбор и закрепление доказательственной базы", - говорится в сообщении. Как уточняется в Telegram-канале подмосковной прокуратуры, "вину в инкриминируемом преступлении он признал в полном объеме".
https://ria.ru/20240506/proisshestvie-1944065069.html
россия
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происшествия, россия, ногинск, московская область (подмосковье), следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Ногинск, Московская область (Подмосковье), Следственный комитет России (СК РФ)
В Подмосковье арестовали мужчину, поджегшего жену
В Ногинске арестовали мужчину, поджегшего жену во время спора