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В ЦБ назвали вероятность повышения ключевой ставки в декабре высокой - РИА Новости, 07.11.2024
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15:51 06.11.2024 (обновлено: 01:23 07.11.2024)
https://ria.ru/20241106/tsb-1982228012.html
В ЦБ назвали вероятность повышения ключевой ставки в декабре высокой
В ЦБ назвали вероятность повышения ключевой ставки в декабре высокой - РИА Новости, 07.11.2024
В ЦБ назвали вероятность повышения ключевой ставки в декабре высокой
Вероятность повышения ключевой ставки Банком России в декабре крайне высока, хотя и не не определена на сто процентов, сообщается в резюме обсуждения ключевой... РИА Новости, 07.11.2024
2024-11-06T15:51
2024-11-07T01:23
экономика
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Вероятность повышения ключевой ставки Банком России в декабре крайне высока, хотя и не не определена на сто процентов, сообщается в резюме обсуждения ключевой ставки на заседании совета директоров ЦБ. В резюме обсуждения также говорится о необходимости повторить "жесткий сигнал", который регулятор подал в сентябре.Как отметил регулятор, на предыдущем заседании ЦБ обсуждались два варианта сигнала: жесткий (допускает возможность повышения) и умеренно жесткий (оценит целесообразность повышения). Пока что, констатировали участники обсуждения, предпосылок к торможению инфляции недостаточно, а умеренно жесткий сигнал может породить у участников рынка преждевременные надежды на окончание цикла ужесточения денежно-кредитной политики.В конце октября финансовый регулятор поднял ключевую ставку сразу на два процентных пункта, до рекордных 21 процента годовых, допустив еще одно повышение на следующем заседании совета директоров.
https://ria.ru/20241025/stavka-1980100194.html
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экономика, центральный банк рф (цб рф), россия
Экономика, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Россия
В ЦБ назвали вероятность повышения ключевой ставки в декабре высокой

ЦБ: вероятность повышения ключевой ставки в декабре высока, но не предопределена

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкЦентральный банк России
Центральный банк России - РИА Новости, 1920, 06.11.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Вероятность повышения ключевой ставки Банком России в декабре крайне высока, хотя и не не определена на сто процентов, сообщается в резюме обсуждения ключевой ставки на заседании совета директоров ЦБ.
В резюме обсуждения также говорится о необходимости повторить "жесткий сигнал", который регулятор подал в сентябре.
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Как отметил регулятор, на предыдущем заседании ЦБ обсуждались два варианта сигнала: жесткий (допускает возможность повышения) и умеренно жесткий (оценит целесообразность повышения). Пока что, констатировали участники обсуждения, предпосылок к торможению инфляции недостаточно, а умеренно жесткий сигнал может породить у участников рынка преждевременные надежды на окончание цикла ужесточения денежно-кредитной политики.
В конце октября финансовый регулятор поднял ключевую ставку сразу на два процентных пункта, до рекордных 21 процента годовых, допустив еще одно повышение на следующем заседании совета директоров.
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