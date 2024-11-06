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ЦБ оценил рост экономики России в III квартале в 3,2 процента
ЦБ оценил рост экономики России в III квартале в 3,2 процента - РИА Новости, 06.11.2024
ЦБ оценил рост экономики России в III квартале в 3,2 процента
Банк России оценивает рост экономики РФ в третьем квартале в 3,2% в годовом выражении, а по итогам четвертого квартала ожидает его на уровне 2-3%, следует из... РИА Новости, 06.11.2024
2024-11-06T15:02
2024-11-06T15:02
2024-11-06T15:02
экономика
россия
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Банк России оценивает рост экономики РФ в третьем квартале в 3,2% в годовом выражении, а по итогам четвертого квартала ожидает его на уровне 2-3%, следует из комментария к среднесрочному прогнозу ЦБ. Согласно опубликованному 25 октября обновленному среднесрочному прогнозу, регулятор сохранил прогноз роста экономики страны по итогам текущего года в интервале 3,5-4%. Кроме того, он оставил прежними оценки роста ВВП России в 2025, 2026 и 2027 годах - на 0,5-1,5%, 1-2% и 1,5-2,5% соответственно.
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экономика, россия, центральный банк рф (цб рф)
Экономика, Россия, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
ЦБ оценил рост экономики России в III квартале в 3,2 процента
Центральный Банк ожидает роста ВВП России на уровне 2-3 процентов
МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Банк России оценивает рост экономики РФ в третьем квартале в 3,2% в годовом выражении, а по итогам четвертого квартала ожидает его на уровне 2-3%, следует из комментария к среднесрочному прогнозу ЦБ.
Согласно опубликованному 25 октября обновленному среднесрочному прогнозу, регулятор сохранил прогноз роста экономики страны по итогам текущего года в интервале 3,5-4%. Кроме того, он оставил прежними оценки роста ВВП России в 2025, 2026 и 2027 годах - на 0,5-1,5%, 1-2% и 1,5-2,5% соответственно.