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ЦБ оценил рост экономики России в III квартале в 3,2 процента - РИА Новости, 06.11.2024
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15:02 06.11.2024
https://ria.ru/20241106/tsb-1982209579.html
ЦБ оценил рост экономики России в III квартале в 3,2 процента
ЦБ оценил рост экономики России в III квартале в 3,2 процента - РИА Новости, 06.11.2024
ЦБ оценил рост экономики России в III квартале в 3,2 процента
Банк России оценивает рост экономики РФ в третьем квартале в 3,2% в годовом выражении, а по итогам четвертого квартала ожидает его на уровне 2-3%, следует из... РИА Новости, 06.11.2024
2024-11-06T15:02
2024-11-06T15:02
экономика
россия
центральный банк рф (цб рф)
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Банк России оценивает рост экономики РФ в третьем квартале в 3,2% в годовом выражении, а по итогам четвертого квартала ожидает его на уровне 2-3%, следует из комментария к среднесрочному прогнозу ЦБ. Согласно опубликованному 25 октября обновленному среднесрочному прогнозу, регулятор сохранил прогноз роста экономики страны по итогам текущего года в интервале 3,5-4%. Кроме того, он оставил прежними оценки роста ВВП России в 2025, 2026 и 2027 годах - на 0,5-1,5%, 1-2% и 1,5-2,5% соответственно.
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экономика, россия, центральный банк рф (цб рф)
Экономика, Россия, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
ЦБ оценил рост экономики России в III квартале в 3,2 процента

Центральный Банк ожидает роста ВВП России на уровне 2-3 процентов

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкЦентральный банк Российской Федерации
Центральный банк Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 06.11.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Центральный банк Российской Федерации. Архивное фото
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Банк России оценивает рост экономики РФ в третьем квартале в 3,2% в годовом выражении, а по итогам четвертого квартала ожидает его на уровне 2-3%, следует из комментария к среднесрочному прогнозу ЦБ.
Согласно опубликованному 25 октября обновленному среднесрочному прогнозу, регулятор сохранил прогноз роста экономики страны по итогам текущего года в интервале 3,5-4%. Кроме того, он оставил прежними оценки роста ВВП России в 2025, 2026 и 2027 годах - на 0,5-1,5%, 1-2% и 1,5-2,5% соответственно.
Здание Центрального банка России в Москве - РИА Новости, 1920, 25.10.2024
ЦБ сохранил прогнозы роста ВВП
25 октября, 14:00
 
ЭкономикаРоссияЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)
 
 
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