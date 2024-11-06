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Трюдо поздравил Трампа с победой на выборах - РИА Новости, 06.11.2024
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15:28 06.11.2024 (обновлено: 15:31 06.11.2024)
https://ria.ru/20241106/tryudo-1982217688.html
Трюдо поздравил Трампа с победой на выборах
Трюдо поздравил Трампа с победой на выборах - РИА Новости, 06.11.2024
Трюдо поздравил Трампа с победой на выборах
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо поздравил, объявившего себя избранным президентом США, Дональда Трампа с победой на выборах, заявил, что дружба между... РИА Новости, 06.11.2024
2024-11-06T15:28
2024-11-06T15:31
в мире
канада
сша
выборы президента сша — 2024
джастин трюдо
дональд трамп
камала харрис
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо поздравил, объявившего себя избранным президентом США, Дональда Трампа с победой на выборах, заявил, что дружба между странами - предмет зависти для всего мира."Поздравляю Дональда Трампа с избранием (на пост- ред.) президента США. Дружба между Канадой и США является предметом зависти во всем мире. Я знаю, что мы с президентом Трампом будет совместно работать над созданием больших возможностей, процветания и безопасности для обеих наших стран", - написал Трюдо в соцсети Х.Выборы президента США прошли 5 ноября. Демократическую партию на них представляет вице-президент Камала Харрис, республиканскую - экс-президент Дональд Трамп.Дональд Трамп, несмотря на ожидания долгой и напряженной борьбы, уже около двух часов ночи по времени Вашингтона (10.00 мск) был объявлен победителем выборов президента США: по данным ряда ведущих новостных ресурсов, прогнозирующих результаты, он выиграл во всех ключевых штатах. После этого Трамп выступил перед сторонниками во Флориде и объявил о своей победе.По данным телеканала Fox News и агентства Ассошиэйтед Пресс Трамп одерживает победу и набирает 277 голосов выборщиков при необходимых 270. Победителем его также назвали американские телеканалы CNN, NBC, ABC и CBS, газеты Hill, Washington Post, Wall Street Journal и New York Times, а также авторитетный сервис прогнозирования результатов выборов Decision Desk HQ.
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в мире, канада, сша, выборы президента сша — 2024, джастин трюдо, дональд трамп, камала харрис
В мире, Канада, США, Выборы президента США — 2024, Джастин Трюдо, Дональд Трамп, Камала Харрис
Трюдо поздравил Трампа с победой на выборах

Трюдо поздравил Трампа с победой на выборах

© Sputnik / Асатур Есаянц | Перейти в медиабанкПремьер-министр Канады Джастин Трюдо
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо - РИА Новости, 1920, 06.11.2024
© Sputnik / Асатур Есаянц
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Премьер-министр Канады Джастин Трюдо. Архивное фото
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо поздравил, объявившего себя избранным президентом США, Дональда Трампа с победой на выборах, заявил, что дружба между странами - предмет зависти для всего мира.
«
"Поздравляю Дональда Трампа с избранием (на пост- ред.) президента США. Дружба между Канадой и США является предметом зависти во всем мире. Я знаю, что мы с президентом Трампом будет совместно работать над созданием больших возможностей, процветания и безопасности для обеих наших стран", - написал Трюдо в соцсети Х.
Выборы президента США прошли 5 ноября. Демократическую партию на них представляет вице-президент Камала Харрис, республиканскую - экс-президент Дональд Трамп.
Дональд Трамп, несмотря на ожидания долгой и напряженной борьбы, уже около двух часов ночи по времени Вашингтона (10.00 мск) был объявлен победителем выборов президента США: по данным ряда ведущих новостных ресурсов, прогнозирующих результаты, он выиграл во всех ключевых штатах. После этого Трамп выступил перед сторонниками во Флориде и объявил о своей победе.
По данным телеканала Fox News и агентства Ассошиэйтед Пресс Трамп одерживает победу и набирает 277 голосов выборщиков при необходимых 270. Победителем его также назвали американские телеканалы CNN, NBC, ABC и CBS, газеты Hill, Washington Post, Wall Street Journal и New York Times, а также авторитетный сервис прогнозирования результатов выборов Decision Desk HQ.
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Вчера, 15:27
 
В миреКанадаСШАВыборы президента США — 2024Джастин ТрюдоДональд ТрампКамала Харрис
 
 
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