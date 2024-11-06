Трюдо поздравил Трампа с победой на выборах
Трюдо поздравил Трампа с победой на выборах
© Sputnik / Асатур Есаянц
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо поздравил, объявившего себя избранным президентом США, Дональда Трампа с победой на выборах, заявил, что дружба между странами - предмет зависти для всего мира.
«
"Поздравляю Дональда Трампа с избранием (на пост- ред.) президента США. Дружба между Канадой и США является предметом зависти во всем мире. Я знаю, что мы с президентом Трампом будет совместно работать над созданием больших возможностей, процветания и безопасности для обеих наших стран", - написал Трюдо в соцсети Х.
Выборы президента США прошли 5 ноября. Демократическую партию на них представляет вице-президент Камала Харрис, республиканскую - экс-президент Дональд Трамп.
Дональд Трамп, несмотря на ожидания долгой и напряженной борьбы, уже около двух часов ночи по времени Вашингтона (10.00 мск) был объявлен победителем выборов президента США: по данным ряда ведущих новостных ресурсов, прогнозирующих результаты, он выиграл во всех ключевых штатах. После этого Трамп выступил перед сторонниками во Флориде и объявил о своей победе.
По данным телеканала Fox News и агентства Ассошиэйтед Пресс Трамп одерживает победу и набирает 277 голосов выборщиков при необходимых 270. Победителем его также назвали американские телеканалы CNN, NBC, ABC и CBS, газеты Hill, Washington Post, Wall Street Journal и New York Times, а также авторитетный сервис прогнозирования результатов выборов Decision Desk HQ.