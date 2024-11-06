https://ria.ru/20241106/tryudo-1982217688.html

Трюдо поздравил Трампа с победой на выборах

Трюдо поздравил Трампа с победой на выборах - РИА Новости, 06.11.2024

Трюдо поздравил Трампа с победой на выборах

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо поздравил, объявившего себя избранным президентом США, Дональда Трампа с победой на выборах, заявил, что дружба между... РИА Новости, 06.11.2024

2024-11-06T15:28

2024-11-06T15:28

2024-11-06T15:31

в мире

канада

сша

выборы президента сша — 2024

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камала харрис

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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо поздравил, объявившего себя избранным президентом США, Дональда Трампа с победой на выборах, заявил, что дружба между странами - предмет зависти для всего мира."Поздравляю Дональда Трампа с избранием (на пост- ред.) президента США. Дружба между Канадой и США является предметом зависти во всем мире. Я знаю, что мы с президентом Трампом будет совместно работать над созданием больших возможностей, процветания и безопасности для обеих наших стран", - написал Трюдо в соцсети Х.Выборы президента США прошли 5 ноября. Демократическую партию на них представляет вице-президент Камала Харрис, республиканскую - экс-президент Дональд Трамп.Дональд Трамп, несмотря на ожидания долгой и напряженной борьбы, уже около двух часов ночи по времени Вашингтона (10.00 мск) был объявлен победителем выборов президента США: по данным ряда ведущих новостных ресурсов, прогнозирующих результаты, он выиграл во всех ключевых штатах. После этого Трамп выступил перед сторонниками во Флориде и объявил о своей победе.По данным телеканала Fox News и агентства Ассошиэйтед Пресс Трамп одерживает победу и набирает 277 голосов выборщиков при необходимых 270. Победителем его также назвали американские телеканалы CNN, NBC, ABC и CBS, газеты Hill, Washington Post, Wall Street Journal и New York Times, а также авторитетный сервис прогнозирования результатов выборов Decision Desk HQ.

https://ria.ru/20241106/ukraina-1982217182.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, канада, сша, выборы президента сша — 2024, джастин трюдо, дональд трамп, камала харрис