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Трампу выгодно выстраивать сильные отношения с Путиным, заявили в Госдуме - РИА Новости, 06.11.2024
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20:20 06.11.2024
https://ria.ru/20241106/tramp-1982306706.html
Трампу выгодно выстраивать сильные отношения с Путиным, заявили в Госдуме
Трампу выгодно выстраивать сильные отношения с Путиным, заявили в Госдуме - РИА Новости, 06.11.2024
Трампу выгодно выстраивать сильные отношения с Путиным, заявили в Госдуме
Дональду Трампу, объявившему себя победителем президентских выборов в США, объективно выгодно выстраивать сильные отношения с президентом России Владимиром... РИА Новости, 06.11.2024
2024-11-06T20:20
2024-11-06T20:20
в мире
сша
дональд трамп
владимир путин
адальби шхагошев
выборы президента сша — 2024
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Дональду Трампу, объявившему себя победителем президентских выборов в США, объективно выгодно выстраивать сильные отношения с президентом России Владимиром Путиным, считает член комитета Госдумы по безопасности Адальби Шхагошев. "Выбор Трампа в Соединенных Штатах является делом граждан США. Для России важны только её национальные интересы. Ее суверенитет и экономическая безопасность. США могут использовать свой шанс, учитывать эту логику. Трампу, как прагматику, объективно выгодно выстраивать сильные отношения с Путиным", - сказал Шхагошев РИА Новости. Выборы президента США прошли 5 ноября. Демократическую партию на них представляет вице-президент Камала Харрис, Республиканскую - экс-президент Дональд Трамп. Трамп, несмотря на ожидания долгой и напряженной борьбы, уже около двух часов ночи по времени Вашингтона (10.00 мск) был объявлен победителем выборов президента США: по данным ряда ведущих новостных ресурсов, прогнозирующих результаты, он выиграл во всех ключевых штатах. После этого Трамп выступил перед сторонниками во Флориде и объявил о своей победе. По данным телеканала Fox News и агентства Ассошиэйтед Пресс, Трамп одерживает победу и набирает 277 голосов выборщиков при необходимых 270. Победителем его также назвали американские телеканалы CNN, NBC, ABC и CBS, газеты Hill, Washington Post, Wall Street Journal и New York Times, а также авторитетный сервис прогнозирования результатов выборов Decision Desk HQ.
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в мире, сша, дональд трамп, владимир путин, адальби шхагошев, выборы президента сша — 2024
В мире, США, Дональд Трамп, Владимир Путин, Адальби Шхагошев, Выборы президента США — 2024
Трампу выгодно выстраивать сильные отношения с Путиным, заявили в Госдуме

Депутат Шхагошев: Трампу выгодно выстраивать сильные отношения с Путиным

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 06.11.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Дональду Трампу, объявившему себя победителем президентских выборов в США, объективно выгодно выстраивать сильные отношения с президентом России Владимиром Путиным, считает член комитета Госдумы по безопасности Адальби Шхагошев.
"Выбор Трампа в Соединенных Штатах является делом граждан США. Для России важны только её национальные интересы. Ее суверенитет и экономическая безопасность. США могут использовать свой шанс, учитывать эту логику. Трампу, как прагматику, объективно выгодно выстраивать сильные отношения с Путиным", - сказал Шхагошев РИА Новости.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 06.11.2024
Чего ждут от исхода выборов американцы и чего ждать нам
Вчера, 12:20
Выборы президента США прошли 5 ноября. Демократическую партию на них представляет вице-президент Камала Харрис, Республиканскую - экс-президент Дональд Трамп.
Трамп, несмотря на ожидания долгой и напряженной борьбы, уже около двух часов ночи по времени Вашингтона (10.00 мск) был объявлен победителем выборов президента США: по данным ряда ведущих новостных ресурсов, прогнозирующих результаты, он выиграл во всех ключевых штатах. После этого Трамп выступил перед сторонниками во Флориде и объявил о своей победе.
По данным телеканала Fox News и агентства Ассошиэйтед Пресс, Трамп одерживает победу и набирает 277 голосов выборщиков при необходимых 270. Победителем его также назвали американские телеканалы CNN, NBC, ABC и CBS, газеты Hill, Washington Post, Wall Street Journal и New York Times, а также авторитетный сервис прогнозирования результатов выборов Decision Desk HQ.
 
В миреСШАДональд ТрампВладимир ПутинАдальби ШхагошевВыборы президента США — 2024
 
 
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