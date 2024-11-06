https://ria.ru/20241106/tramp-1982306706.html

Трампу выгодно выстраивать сильные отношения с Путиным, заявили в Госдуме

Трампу выгодно выстраивать сильные отношения с Путиным, заявили в Госдуме - РИА Новости, 06.11.2024

Трампу выгодно выстраивать сильные отношения с Путиным, заявили в Госдуме

Дональду Трампу, объявившему себя победителем президентских выборов в США, объективно выгодно выстраивать сильные отношения с президентом России Владимиром... РИА Новости, 06.11.2024

2024-11-06T20:20

2024-11-06T20:20

2024-11-06T20:20

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дональд трамп

владимир путин

адальби шхагошев

выборы президента сша — 2024

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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Дональду Трампу, объявившему себя победителем президентских выборов в США, объективно выгодно выстраивать сильные отношения с президентом России Владимиром Путиным, считает член комитета Госдумы по безопасности Адальби Шхагошев. "Выбор Трампа в Соединенных Штатах является делом граждан США. Для России важны только её национальные интересы. Ее суверенитет и экономическая безопасность. США могут использовать свой шанс, учитывать эту логику. Трампу, как прагматику, объективно выгодно выстраивать сильные отношения с Путиным", - сказал Шхагошев РИА Новости. Выборы президента США прошли 5 ноября. Демократическую партию на них представляет вице-президент Камала Харрис, Республиканскую - экс-президент Дональд Трамп. Трамп, несмотря на ожидания долгой и напряженной борьбы, уже около двух часов ночи по времени Вашингтона (10.00 мск) был объявлен победителем выборов президента США: по данным ряда ведущих новостных ресурсов, прогнозирующих результаты, он выиграл во всех ключевых штатах. После этого Трамп выступил перед сторонниками во Флориде и объявил о своей победе. По данным телеканала Fox News и агентства Ассошиэйтед Пресс, Трамп одерживает победу и набирает 277 голосов выборщиков при необходимых 270. Победителем его также назвали американские телеканалы CNN, NBC, ABC и CBS, газеты Hill, Washington Post, Wall Street Journal и New York Times, а также авторитетный сервис прогнозирования результатов выборов Decision Desk HQ.

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в мире, сша, дональд трамп, владимир путин, адальби шхагошев, выборы президента сша — 2024