Трамп заявил, что не будет назначать своих детей в новую администрацию
NBC News: Трамп заявил, что не включит своих детей в свою новую администрацию
© AP Photo / Evan VucciДональд Трамп
© AP Photo / Evan Vucci
Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Республиканец Дональд Трамп, объявивший себя победителем президентских выборов в США, заявил, что, в отличие от своего первого президентского срока, не будет назначать своих детей на должности при новой администрации из-за того, что этот опыт оказался слишком болезненным для семьи, сообщает телеканал NBC News.
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"Трамп заявил, что не включит своих детей в свою новую администрацию, в отличие от своего первого срока на посту, когда его дочь Иванка Трамп и зять Джаред Кушнер были ключевыми советниками", - говорится в сообщении телеканала.
NBC News приводит слова Трампа, уточнившего, что для его семьи этот опыт оказался слишком болезненным, в результате чего они "прошли через ад".
Выборы президента США прошли 5 ноября. Демократическую партию на них представляет вице-президент Камала Харрис, Республиканскую - экс-президент Дональд Трамп.
Трамп, несмотря на ожидания долгой и напряженной борьбы, уже около двух часов ночи по времени Вашингтона (10.00 мск) был объявлен победителем выборов президента США: по данным ряда ведущих новостных ресурсов, прогнозирующих результаты, он выиграл во всех ключевых штатах. После этого Трамп выступил перед сторонниками во Флориде и объявил о своей победе.
По данным телеканала Fox News и агентства Ассошиэйтед Пресс, Трамп одерживает победу и набирает 277 голосов выборщиков при необходимых 270. Победителем его также назвали американские телеканалы CNN, NBC, ABC и CBS, газеты Hill, Washington Post, Wall Street Journal и New York Times, а также авторитетный сервис прогнозирования результатов выборов Decision Desk HQ.
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