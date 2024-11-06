https://ria.ru/20241106/tramp-1982301651.html

Трамп заявил, что не будет назначать своих детей в новую администрацию

Трамп заявил, что не будет назначать своих детей в новую администрацию - РИА Новости, 06.11.2024

Трамп заявил, что не будет назначать своих детей в новую администрацию

Республиканец Дональд Трамп, объявивший себя победителем президентских выборов в США, заявил, что, в отличие от своего первого президентского срока, не будет... РИА Новости, 06.11.2024

2024-11-06T19:42

2024-11-06T19:42

2024-11-06T19:42

в мире

сша

флорида

иванка трамп

дональд трамп

джаред кушнер

выборы президента сша — 2024

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/06/1982126599_0:0:3066:1725_1920x0_80_0_0_38366858881c1f1d218b09c4716f5dd4.jpg

МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Республиканец Дональд Трамп, объявивший себя победителем президентских выборов в США, заявил, что, в отличие от своего первого президентского срока, не будет назначать своих детей на должности при новой администрации из-за того, что этот опыт оказался слишком болезненным для семьи, сообщает телеканал NBC News. "Трамп заявил, что не включит своих детей в свою новую администрацию, в отличие от своего первого срока на посту, когда его дочь Иванка Трамп и зять Джаред Кушнер были ключевыми советниками", - говорится в сообщении телеканала. NBC News приводит слова Трампа, уточнившего, что для его семьи этот опыт оказался слишком болезненным, в результате чего они "прошли через ад". Выборы президента США прошли 5 ноября. Демократическую партию на них представляет вице-президент Камала Харрис, Республиканскую - экс-президент Дональд Трамп. Трамп, несмотря на ожидания долгой и напряженной борьбы, уже около двух часов ночи по времени Вашингтона (10.00 мск) был объявлен победителем выборов президента США: по данным ряда ведущих новостных ресурсов, прогнозирующих результаты, он выиграл во всех ключевых штатах. После этого Трамп выступил перед сторонниками во Флориде и объявил о своей победе. По данным телеканала Fox News и агентства Ассошиэйтед Пресс, Трамп одерживает победу и набирает 277 голосов выборщиков при необходимых 270. Победителем его также назвали американские телеканалы CNN, NBC, ABC и CBS, газеты Hill, Washington Post, Wall Street Journal и New York Times, а также авторитетный сервис прогнозирования результатов выборов Decision Desk HQ.

https://ria.ru/20241106/ssha-1981995873.html

сша

флорида

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, сша, флорида, иванка трамп, дональд трамп, джаред кушнер, выборы президента сша — 2024